Мэр Бийска пожаловался на нехватку квартир для сотрудников оборонной промышленности

На предприятиях города открывают новые ставки, а люди не могут взять в ипотеку новые квартиры

08 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Бийска Виктор Щигрев пожаловался не нехватку новостроек в городе. По его словам, наукоград активно развивается, но застройщики не могут удовлетворить запросы жителей города. Особенно работников оборонных предприятий Бийска, которые не могут найти себе новые квартиры под ипотеку 0%. Об этом Щигрев рассказал 6 декабря на заседании Союза строителей Алтайского края.

"Бийск испытывает проблемы с земельными участками. Новые дома просто необходимы городу. Сегодня активно развиваются три крупных оборонных предприятия. Там открываются новые рабочие места с зарплатой от 40 тысяч рублей в месяц. Только за последнее время у нас появилось 150 новых мест на оборонных заводах. Для этих сотрудников действует ипотечная ставка 0%. Но квартир новых в городе для них не хватает. Молодым семьям нужно где-то жить", – заявил Виктор Щигрев и обратился к представителям крупнейших застройщиков Алтайского края активнее работать на рынке Бийске.

Впрочем, судя по отрицательно качающим головам некоторых представителей девелоперов, призыв мэра наукограда их не воодушевил. Глава Бийска отметил, что работать в городе застройщикам очень выгодно: недавно провели несколько торгов крупных участков. В итоге их продали на аукционе за сумму, которая в десять раз меньше, чем была бы еще год назад. Все это говорит о том, что Бийск испытывает проблему с освоением новых участков под комплексную застройку.

Также Виктор Щигрев отметил, что город в последние годы развивается "семимильными шагами". При этом конкуренцию оказывают соседние города, которые переманивают бийчан к себе хорошей зарплатой.

"Жители города стали работать не только в городе, но и в Белокурихе, и Манжероке. Вынуждены поднимать зарплату, чтобы сохранить работников", – отметил Виктор Щигрев.

Также на заседании Союза строителей Алтайского края стало известно, что жители региона в 2023 году получили 24,4 тысячи кредитов по ипотеке на сумму более 72 миллиардов рублей. Данная активность связана с ростом льготной программы на фоне повышения ставок.