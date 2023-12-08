Мэр Бийска пожаловался на нехватку квартир для сотрудников оборонной промышленности
На предприятиях города открывают новые ставки, а люди не могут взять в ипотеку новые квартиры
08 декабря 2023, 08:00, ИА Амител
Глава Бийска Виктор Щигрев пожаловался не нехватку новостроек в городе. По его словам, наукоград активно развивается, но застройщики не могут удовлетворить запросы жителей города. Особенно работников оборонных предприятий Бийска, которые не могут найти себе новые квартиры под ипотеку 0%. Об этом Щигрев рассказал 6 декабря на заседании Союза строителей Алтайского края.
"Бийск испытывает проблемы с земельными участками. Новые дома просто необходимы городу. Сегодня активно развиваются три крупных оборонных предприятия. Там открываются новые рабочие места с зарплатой от 40 тысяч рублей в месяц. Только за последнее время у нас появилось 150 новых мест на оборонных заводах. Для этих сотрудников действует ипотечная ставка 0%. Но квартир новых в городе для них не хватает. Молодым семьям нужно где-то жить", – заявил Виктор Щигрев и обратился к представителям крупнейших застройщиков Алтайского края активнее работать на рынке Бийске.
Впрочем, судя по отрицательно качающим головам некоторых представителей девелоперов, призыв мэра наукограда их не воодушевил. Глава Бийска отметил, что работать в городе застройщикам очень выгодно: недавно провели несколько торгов крупных участков. В итоге их продали на аукционе за сумму, которая в десять раз меньше, чем была бы еще год назад. Все это говорит о том, что Бийск испытывает проблему с освоением новых участков под комплексную застройку.
Также Виктор Щигрев отметил, что город в последние годы развивается "семимильными шагами". При этом конкуренцию оказывают соседние города, которые переманивают бийчан к себе хорошей зарплатой.
"Жители города стали работать не только в городе, но и в Белокурихе, и Манжероке. Вынуждены поднимать зарплату, чтобы сохранить работников", – отметил Виктор Щигрев.
Также на заседании Союза строителей Алтайского края стало известно, что жители региона в 2023 году получили 24,4 тысячи кредитов по ипотеке на сумму более 72 миллиардов рублей. Данная активность связана с ростом льготной программы на фоне повышения ставок.
09:36:05 08-12-2023
от 40 тысяч рублей в месяц ))) спасибо что не от 20
10:41:49 08-12-2023
"Также Виктор Щигрев отметил, что город в последние годы развивается "семимильными шагами". Семимильными шагами назад))))))) За последние 5 лет, население минус 22000 человек!!!!!!!!!!!!!! Вот это развитие АГА!!!!!!!!!????????????
11:04:07 08-12-2023
Это будет худший глава города в истории Бийска!
11:10:01 08-12-2023
Оборонной.... Ну-ну.
11:53:34 08-12-2023
А детей-сирот уже всех обеспечили, полагающимися им по ЗАКОНУ, квартирами???
15:34:59 08-12-2023
Дорогой мэр!, Так стой!, муниципальные дома на бюджетные деньги и сдавайте в найм!!! как при советах, ипотеку людям тащить не надо и съехать всегда можно, не работаешь - выезжай, что слабо!?????
11:11:45 09-12-2023
колхозник (15:34:59 08-12-2023) Дорогой мэр!, Так стой!, муниципальные дома на бюджетные ден... Это ж где такое при советах было, болезеый?
17:06:22 11-12-2023
Было такое ,еще оскорбляешь,чудо нынешнего времени,я сама получала квартиру без ордера и отрабатывала ,это было 82-84 г ,затем получила ордер,даже боялась дернуться с места -строительная организация (ИТР).Так ,что не вякай.
04:44:18 12-12-2023
Эти статейки стряпают как повод, чтобы средне азиатов эшеланами завезти. Пойди сейчас на эти предприятия устраиваться окажется, что не надо работников, а там где берут фактическая ЗП МРОТ. Плавали знаем.