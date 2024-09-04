Мэр Бийска рассказал, куда увезут хранящиеся под наукоградом химикаты

По словам Виктора Щигрева, отходы утилизируют по решению президента и правительства России

04 сентября 2024, 10:00, ИА Амител

Виктор Щигрев / Фото: t.me/shchigrev_bsk

В поселке Новом под Бийском не будут хоронить или утилизировать пестициды и агрохимикаты. Для этих целей их увезут в Иркутскую область, написал в своем телеграм-канале мэр наукограда Виктор Щигрев.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за перевозки химикатов на склад под Бийск. После этого региональное Минприроды пояснило, что проводит работу по организации передачи запасов устаревших пестицидов и агрохимикатов с целью их вывоза за пределы Алтайского края для дальнейшей утилизации.

В ведомстве подчеркивали, что эти химикаты были накоплены в крае в предыдущие десятилетия и в настоящее время подлежат утилизации на специализированном оборудовании за пределами региона. Из других субъектов и иностранных государств устаревшие пестициды и агрохимикаты в Алтайский край не завозились и не завозятся.

"В Бийске в поселке Новом не будут хоронить или утилизировать пестициды и агрохимикаты! – комментирует ситуацию мэр Виктор Щигрев. – Об этом заявило Минприроды Алтайского края, подчеркнув, что подобные действия вообще строго запрещены законом. Правительство Алтайского края планирует, наоборот, вывезти эти отходы за пределы региона на утилизацию".

По его словам, на сертифицированном и охраняемом складе "АлтайАгроХимСоюз плюс" в поселке Новом уже давно хранятся устаревшие пестициды и агрохимикаты с советских времен. И по решению президента и правительства России это опасное наследие будет утилизировано.

"И сделано это будет за пределами Бийска и Алтайского края вообще. Для этих целей в Сибири специально построили завод Минатома в Иркутской области", – отметил бийский градоначальник.

По его данным, сейчас в поселке Новом хранится свыше 3,4 тысячи тонн химикатов и еще 0,6 тысячи тонн – в семи районах, где нет доступа к железной дороге. Для отправки всей партии на утилизацию отходы нужно собрать в одной точке и погрузить на поезда.