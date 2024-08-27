Режим повышенной готовности ввели на Алтае из-за перевозки химикатов под Бийск

Пестициды и агрохимикаты будут перевозить со складов временного хранения

27 августа 2024, 14:44, ИА Амител

Ядовитые отходы / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае с 26 августа ввели режим повышенной готовности в связи с перевозкой непригодных и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов со складов временного хранения. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

"Ввести с 26.08.2024 для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования повышенной готовности", – говорится в документе.

Территории, на которых может возникнуть чрезвычайная ситуация, определили в пределах границ Алейского, Топчихинского, Поспелихинского, Курьинского, Первомайского и Шипуновского районов.

Пестициды и агрохимикаты будут перевозить со складов временного хранения, расположенных в тех же районах. Место постоянного хранения запасов непригодных и запрещенных к применению веществ – поселок Новый в Бийске.

Единственным поставщиком всех работ, связанных с перемещением опасного груза, стало ООО "АлтайАгроХимСоюз плюс". Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края поручено обеспечить заключение госконтракта с компанией.

Ранее информация о "складе химикатов" вызвала возмущение у жителей Бийска. После этого в Минприроды края разъяснили, что место хранения расположено в километре от жилых построек и в восьми километрах от Бии. Позже сообщили, что расположение площадки изменят.