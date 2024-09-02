На Алтае опровергли данные о завозе под Бийск иностранных пестицидов и агрохимикатов

Устаревшие пестициды и агрохимикаты, собранные исключительно в районах Алтайского края, вскоре вывезут из региона и утилизируют

02 сентября 2024, 13:03, ИА Амител

Ядовитые отходы / Фото: unsplash.com

Минприроды Алтайского края пояснило, что проводит работу по организации передачи запасов устаревших пестицидов и агрохимикатов с целью их вывоза за пределы Алтайского края для дальнейшей утилизации. Эти химикаты были накоплены в крае в предыдущие десятилетия и в настоящее время подлежат утилизации на специализированном оборудовании, находящемся за пределами нашего региона.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за перевозки химикатов на склад под Бийск. После этого читатели amic.ru поинтересовались, действительно ли планируется завоз крупной партии, 4385 тонн, запрещенных пестицидов и токсичных агрохимикатов для постоянного размещения.

В Минприроды отметили, что в настоящее время наибольшее количество накопленных агрохимикатов хранится на сертифицированном и охраняемом складе ООО "АлтайАгроХимСоюз плюс" в поселке Новом города Бийска (3,4 тыс. тонн).

"Необходимость централизации обусловлена тем, что склад в пос. Новом является приспособленным для размещения накопленных запасов, так как соответствует установленным экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также требованиям в области обеспечения безопасности данных объектов. Кроме того, склад в пос. Новом обеспечивает возможность перегрузки запасов на железнодорожный транспорт, что необходимо при отправке данных отходов за пределы Алтайского края на дальнейшую утилизацию", – рассказали в министерстве.

На семи складах в различных районах края в настоящее время находится около 0,6 тыс. тонн агрохимикатов, которые и планируется перевезти в пос. Новый г. Бийска для временного хранения.

"Ввоз иных агрохимикатов на склад в пос. Новый не предусмотрен. Все указанные отходы образованы только на территории Алтайского края. Обращаем внимание, что из других регионов и иностранных государств устаревшие пестициды и агрохимикаты на территорию Алтайского края не завозились и не завозятся. Информация о завозе на территорию пос. Нового иного объема запасов устаревших пестицидов и агрохимикатов, ввозе данных отходов из иных регионов и иностранных государств, распространяемая в интернете, не соответствует действительности", – подчеркнули в Минэкологии.

В ведомстве указали, что накопление и поддержание соответствующего технического состояния запасов устаревших пестицидов на территории Алтайского края осуществляется на основании государственных контрактов. На системной основе специалистами Центра гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю проводятся соответствующие анализы состояния почвы и атмосферного воздуха. Результаты замеров передаются в Министерство природы края, которое осуществляет постоянный и непрерывный контроль за техническим состоянием запасов устаревших пестицидов и агрохимикатов и состоянием склада.

Утилизация либо захоронение пестицидов на территории Алтайского края в целом и города Бийска в частности не планируется. Временное хранение запасов устаревших пестицидов и агрохимикатов будет осуществляться до их передачи на утилизацию ФГУП "ФЭО". Кроме того, захоронение указанных отходов без их утилизации действующим законодательством не допускается.

"Распространяемая информация о возможном захоронении и утилизации указанных отходов на территории пос. Нового не соответствует действительности", – добавили в министерстве.

Справка:

Алтайский край в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций с 2006 года проводит работы по сбору и обеспечению временного хранения бесхозяйных опасных отходов. На данные цели из краевого бюджета ежегодно выделялось более 11 млн руб. В целях решения вопроса утилизации запасов устаревших пестицидов и агрохимикатов, являющегося актуальным для большинства регионов Российской Федерации, правительством Российской Федерации создано ФГУП "Федеральный экологический оператор" (далее – ФЭО), которое приступило к работе с 1 марта 2022 года. Минприроды Алтайского края проводит работу по организации передачи указанных запасов устаревших пестицидов и агрохимикатов (в том числе запасов, временно хранящихся на складе в пос. Новый г. Бийска) ФГУП "ФЭО" с целью их вывоза за пределы Алтайского края для дальнейшей утилизации.