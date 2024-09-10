Мэр Бийска рассказал "замерзающим" жителям, когда запустят главную баню города

Недавно баню модернизировали

10 сентября 2024, 11:30, ИА Амител

Баня в Бийске (фото архивное) / t.me/shchigrev_bsk

Технический запуск главной бани Бийска на улице Красноармейской планируется произвести 20 сентября, сообщил в своем Telegram-канале глава города Виктор Щигрев.

Щигрев отметил, что по различным экономическим причинам модернизация бани № 1 затянулась, но начатое дело не бросали и работы уже завершены.

"За прошедшее время был проведен огромный объем работ по разным направлениям. В комплексе заменили электропроводку, системы отопления, водоснабжения, водоотведения, провели внутренние отделочные и ремонтные работы в парных, саунах и вспомогательных помещениях здания бани и так далее", – отметил Щигрев.

Ранее жители Бийска в Telegram-канале мэрии пожаловались на холод и попросили включить отопление.