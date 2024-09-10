Мэр Бийска рассказал "замерзающим" жителям, когда запустят главную баню города
Недавно баню модернизировали
10 сентября 2024, 11:30, ИА Амител
Технический запуск главной бани Бийска на улице Красноармейской планируется произвести 20 сентября, сообщил в своем Telegram-канале глава города Виктор Щигрев.
Щигрев отметил, что по различным экономическим причинам модернизация бани № 1 затянулась, но начатое дело не бросали и работы уже завершены.
"За прошедшее время был проведен огромный объем работ по разным направлениям. В комплексе заменили электропроводку, системы отопления, водоснабжения, водоотведения, провели внутренние отделочные и ремонтные работы в парных, саунах и вспомогательных помещениях здания бани и так далее", – отметил Щигрев.
Ранее жители Бийска в Telegram-канале мэрии пожаловались на холод и попросили включить отопление.
12:27:58 10-09-2024
Идите в баню)
17:01:00 10-09-2024
Жора (12:27:58 10-09-2024) Идите в баню)... Завтра.