Электросамокаты в Алтайском крае будут ездить по новым правилам. Каким именно?

Нужны ли права для управления самокатом, и можно ли на нём ездить пьяным?

27 февраля 2023, 06:40, ИА Амител

























Нововведения в правилах дорожного движения

С появлением в больших количествах на улицах городов электросамокатов, и, как следствие участившихся аварий с их участием, в Алтайском крае изменят правила дорожного движения, рассказали в новом выпуске рубрики "Автокурс" на Business FM Барнаул.. Нововведения начнут действовать с 1 марта и коснутся в первую очередь электросамокатов, сообщает Госавтоинспекция региона.

Что является средством индивидуальной мобильности?

Согласно новым правилам, к средствам индивидуальной мобильности, а если коротко – СИМ, теперь относят транспортные средства с двигателем, имеющие одно или несколько колёс или роликов, предназначенные для индивидуального передвижения человека. Это касается электросамокатов, моноколёс, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев и прочих подобных устройств.

По каким правилам должны теперь ездить электросамокаты и гироскутеры?

Такая техника теперь приравнивается к велосипедам, поэтому её пользователи должны руководствоваться правилами для велосипедистов.



Регламентируется и скорость, с которой разрешается передвигаться на СИМ: не выше 25километров в час.

На электросамокатах и другой подобной технике можно передвигаться по велосипедной дорожке, велопешеходной дорожке, проезжей части велосипедной зоны и полосе для велосипедистов. Однако если СИМ подвергает опасности или создаёт помехи пешеходам, то владелец средства должен спешиться или снизить скорость до скорости движения пешеходов. Также отмечается, что во всех случаях пешеходы имеют приоритет.



Для регулировки движения новых транспортных средств появятся специальные дорожные знаки о разрешении, ограничении или запрете движения в тех или иных зонах.

А права для управления электросамокатами нужны?

Нет. Для управления такой техникой по-прежнему не нужно водительское удостоверение.



Важный момент: автоинспекторы могут направлять водителей на медосвидетельствование, если заподозрили, что водитель СИМ находится в алкогольном опьянении.

Что будет за нарушение правил?

За нарушение новых правил, как и в случае с велосипедистами, грозит административный штраф в размере 800 рублей. А за вождение в нетрезвом виде – от 1 до 1,5 тысячи рублей.