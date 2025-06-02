По предварительным данным, кандидат от правящей партии набирает 51,3% голосов

02 июня 2025, 09:38, ИА Амител

Флаг Польши / Фото: Vladislas Bogutski / unsplash.com

Кандидат от правящей партии "Гражданская коалиция", мэр Варшавы Рафал Тшасковский набирает 51,3% голосов на выборах президента Польши. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

Предварительные результаты стали известны после подсчета сведений с 96% избирательных участков. Соперник Тшасковского, кандидат оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, получил 48,7% голосов. Явка избирателей составила около 72,8%: это на 6% выше показателя первого тура.

Окончательные результаты голосования обнародуют после подсчета всех бюллетеней. Его планируют завершить 2 июня.

Известно, что во втором туре президентских выборов большинство ультраправого электората поддержало Навроцкого. Тшасковского же поддержали избиратели, которые ранее голосовали за кандидатов от левых и центристских сил.

Как сообщает РИА Новости, в России на выборах польского президента работал только один участок – в посольстве. По данным госизбиркома Польши, здесь в голосовании участвовали 127 человек: за Тшасковского проголосовали 63,78% избирателей в Москве – 81 человек. Его конкурента Навроцкого поддержали 36,22% – 46 избирателей.

Рафал Тшасковский занимает пост мэра Варшавы с 2018 года, придерживается проевропейских и либеральных взглядов. Нынешние выборы станут второй попыткой Тшасковского занять кресло президента после поражения в гонке 2020 года. Его соперник Кароль Навроцкий в феврале 2024-го был включен в список разыскиваемых Россией лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной армии на территории Польши. В 2021 году он стал президентом Института национальной памяти.