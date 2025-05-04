Голосование признают состоявшимся при любом количестве участников

04 мая 2025, 13:55, ИА Амител

Флаг Румынии / Фото: unsplash.com / aboodi vesakaran

4 мая во всех населенных пунктах Румынии открылись избирательные участки для голосования на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Президента граждане страны выбирают раз в пять лет. Однако в ноябре прошлого года Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура под предлогом серьезных нарушений, якобы подтверждающих рассекреченные документы Высшего совета безопасности.

Известно, что порога явки на выборы нет. Состоявшимся голосование признают при любом количестве участников.

На пост президента Румынии баллотируются 11 кандидатов:

лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион;

независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;

кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску;

лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони;

независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;

глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;

член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру;

глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;

бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;

экс-министр образования Даниел Фунериу;

лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.

Избирательные участки закроются 4 мая в 21:00. В соответствии с законодательством страны победителем признают кандидата, получившего более половины голосов включенных в списки избирателей. Если их окажется меньше 50%, через две недели пройдет второй тур. Там победившим станет набравший простое большинство.

В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. 6 декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности. В конце февраля 2025 года Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании.