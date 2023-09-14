Мэрия Барнаула обратилась в суд из-за разрушающегося здания на проспекте Ленина
Строение теперь должны отремонтировать
14 сентября 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: "Яндекс Карты"
Мэрия Барнаула обратилась в суд из-за опасного здания на проспекте Ленина, 94, которое является объектом культурного наследия, но не используется и находится в довольно ветхом состоянии, пишет "Алтапресс".
В результате арбитражный суд обязал московский Центр по обеспечению деятельности казначейства России, который отвечает за содержание строения, его отремонтировать. На это у федерального учреждения есть четыре месяца.
Напомним, 12 сентября в барнаульском доме на Павловском тракте, 126, обрушилась кирпичная кладка.
09:30:07 14-09-2023
Ну, ну ... Мэрия посудилась с московским Центр по обеспечению деятельности казначейства России. Смешно.
10:25:54 14-09-2023
Просто сняли с себя ответственность.
15:06:43 14-09-2023
Рука судится с головой. гыгы