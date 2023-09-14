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Мэрия Барнаула обратилась в суд из-за разрушающегося здания на проспекте Ленина

Строение теперь должны отремонтировать

14 сентября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: "Яндекс Карты"
Фото: "Яндекс Карты"

Мэрия Барнаула обратилась в суд из-за опасного здания на проспекте Ленина, 94, которое является объектом культурного наследия, но не используется и находится в довольно ветхом состоянии, пишет "Алтапресс".

В результате арбитражный суд обязал московский Центр по обеспечению деятельности казначейства России, который отвечает за содержание строения, его отремонтировать. На это у федерального учреждения есть четыре месяца.

Напомним, 12 сентября в барнаульском доме на Павловском тракте, 126, обрушилась кирпичная кладка. 

Барнаул недвижимость

Комментарии 3

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Гость

09:30:07 14-09-2023

Ну, ну ... Мэрия посудилась с московским Центр по обеспечению деятельности казначейства России. Смешно.

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Гость

10:25:54 14-09-2023

Просто сняли с себя ответственность.

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гость

15:06:43 14-09-2023

Рука судится с головой. гыгы

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