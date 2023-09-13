Amic.ru собрал всю опубликованную информацию об инциденте

13 сентября 2023, 15:15, ИА Амител

Дом на Павловском тракте, 132 / Фото: amic.ru

Кирпичная кладка 12 сентября обрушилась в барнаульском доме на Павловском тракте, 126. Гора кирпичей упала с верхних этажей здания на асфальт, оставив в шоке местных жителей. Amic.ru собрал всю информацию об инциденте, которая известна на данный момент.

Что случилось?

Около восьми часов вечера со стены 16-этажного дома на Павловском тракте, 126, с 3 по 11 этаж обвалилась кирпичная кладка. Камни упали на тротуар и проезжую часть. При этом дому всего 20 лет, его сдали в эксплуатацию в 2004-м, там расположено 84 квартиры и семь нежилых помещений.

Кто-то пострадал?

Нет, люди не пострадали и не получили травм. Однако кирпичи упали на два автомобиля. Один из них сильно поврежден, а второму нанесен незначительный урон. В момент падения никого в машинах не было. Другое имущество жителей не пострадало.

Что происходит сейчас?

Власти Барнаула решили ввести на территории дома режим повышенной готовности. Сейчас идет подготовка к проведению дальнейших работ. Режим ЧС в доме решили пока не устанавливать. На месте работают сотрудники МСЧ, полиции и других ведомств. Кроме того, там побывали представители компании-застройщика, администрации города и Индустриального района, а также исполняющий обязанности начальника управления ГО ЧС по Барнаулу Евгений Терещенко.

Для безопасности жителей над входом в подъезд установили козырьки, вход в парадную ограничен, организовано круглосуточное дежурство полиции.

В мэрии решили провести демонтаж части облицовочной кладки. Сейчас ситуация контролируется администрацией города и Индустриального района. Свою проверку на исполнение жилищного и градостроительного законодательства начала прокуратура.

Есть ли угроза обрушения дома?

Для оценки технического состояния строительных конструкций многоквартирного дома привлекли ООО "Алтайский центр строительно-технической экспертизы". Эта проверка показала, что угрозы обрушения несущих конструкций здания нет. Однако местные жители рассказали amic.ru, что некоторые кирпичи в районе 13-го этажа еще "свисают" со стены.

Кто будет восстанавливать стену?

Пока неизвестно. Застройщик настаивает, что это должно делать ТСЖ "Павловское", которое обслуживает дом. А в ТСЖ говорят, что последствия обрушения обязан ликвидировать застройщик. При этом гарантийный срок по дому у последнего уже истек.