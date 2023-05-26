Мэрия Барнаула готова потратить более миллиона рублей на наборы для первоклассников
Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 июня
26 мая 2023, 08:01, ИА Амител
Барнаульские власти намерены закупить ранцы и канцелярию на 1 сентября для первоклассников за 1,2 миллиона рублей. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок 24 мая 2023 года. Желающие принять участие в аукционе могут подавать заявки до 1 июня 2023 года.
Подрядчик должен будет поставить ранцы и канцелярию в комитет по социальной поддержке Барнаула на ул. Никитина, 59а, до 10 августа 2023 года. При этом контракт будет действовать до 18 сентября.
Всего первоклассникам планируется подарить 353 ранца, укомплектованных канцелярскими товарами. Каждый стоит 3,4 тысячи рублей.
В набор входит: один альбом для рисования, упаковка цветной бумаги, доска для пластилина, два чернографитных карандаша, цветные карандаши, клей-карандаш, набор акварельных красок с кисточкой, ластик, линейка, набор кистей для рисования, ножницы, 10 обложек для тетрадей, упаковка пластилина, три шариковые ручки, один стакан-непроливайка, точилка, фломастеры, пять штук тетрадей первого типа и столько же второго типа, кисть, упаковка гуаши, счётные палочки, клей ПВА, две пластиковых папки разных типов, касса-веер и непосредственно сам ранец.
Напомним, что 23 мая у барнаульских одиннадцатиклассников прошли последние звонки. Как это было и о чём говорили выпускники, можно прочитать здесь.
08:13:43 26-05-2023
А где мэрия взяла деньги? Потратить она готова... ёлочка мне нравится... Хе-хе
12:08:05 26-05-2023
Бартоломео (08:13:43 26-05-2023) А где мэрия взяла деньги? Потратить она готова... ёлочка мне... вот-вот, явно из наших карманов - налогоплательщиков
08:24:06 26-05-2023
Ранец-то хоть месяц выдержит?
08:27:39 26-05-2023
На фото у мальчика рюкзак не по фэн -шую) Ждем жалобу) А по сабжу - у нас все настолько плохо, что родители не могут купить ребенку канцелярию к школе?..
09:44:43 26-05-2023
Гость (08:27:39 26-05-2023) На фото у мальчика рюкзак не по фэн -шую) Ждем жалобу) А по... У некоторых настолько. Это многодетные, малоимущие.
11:40:10 26-05-2023
А зачем рожать нищету???
17:27:28 26-05-2023
Гость (11:40:10 26-05-2023) А зачем рожать нищету??? ... Бывают случаи, когда рожают в нормальных условиях, а потом или болезнь, или смерть кормильцев - и всё, семья малоимущая.
10:00:51 26-05-2023
Гость (09:44:43 26-05-2023) Гость (08:27:39 26-05-2023) На фото у мальчика рюкзак ... Так это... Рюкзак-то за гроши администрация им даст. А кушают они что, стесняюсь спросить? Если нет денег на канцелярию, откуда они возьмутся на все остальное?.. Одежду, лекарства, секции, отдых? Прорыв в социальной политике, я щитаю. Затонеаборт, опять же, электората прибыло.
16:32:01 26-05-2023
Гость (10:00:51 26-05-2023) Так это... Рюкзак-то за гроши администрация им даст. А кушаю... Главное, чтоб на ракеты деньги были!
11:45:23 26-05-2023
Главное соц защита считает правильно и нищими признают не всех