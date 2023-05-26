Мэрия Барнаула готова потратить более миллиона рублей на наборы для первоклассников

Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 июня

26 мая 2023, 08:01, ИА Амител

Дети / Фото: unsplash.com

Барнаульские власти намерены закупить ранцы и канцелярию на 1 сентября для первоклассников за 1,2 миллиона рублей. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок 24 мая 2023 года. Желающие принять участие в аукционе могут подавать заявки до 1 июня 2023 года.

Подрядчик должен будет поставить ранцы и канцелярию в комитет по социальной поддержке Барнаула на ул. Никитина, 59а, до 10 августа 2023 года. При этом контракт будет действовать до 18 сентября.

Всего первоклассникам планируется подарить 353 ранца, укомплектованных канцелярскими товарами. Каждый стоит 3,4 тысячи рублей.

В набор входит: один альбом для рисования, упаковка цветной бумаги, доска для пластилина, два чернографитных карандаша, цветные карандаши, клей-карандаш, набор акварельных красок с кисточкой, ластик, линейка, набор кистей для рисования, ножницы, 10 обложек для тетрадей, упаковка пластилина, три шариковые ручки, один стакан-непроливайка, точилка, фломастеры, пять штук тетрадей первого типа и столько же второго типа, кисть, упаковка гуаши, счётные палочки, клей ПВА, две пластиковых папки разных типов, касса-веер и непосредственно сам ранец.

Напомним, что 23 мая у барнаульских одиннадцатиклассников прошли последние звонки. Как это было и о чём говорили выпускники, можно прочитать здесь.