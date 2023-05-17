Сейчас учебный процесс ведётся в две смены в здании начальной школы

17 мая 2023, 12:15, ИА Амител

Школьники / Фото: amic.ru

Новую школу могут построить в селе Вострово Волчихинского района Алтайского края взамен старой, которая находится в предаварийном состоянии. Сейчас местная администрация ищет земельный участок под застройку. Уже в 2023 году муниципальные власти хотят подать бюджетную заявку в правительство региона на разработку проектно-сметной документации. Об этом рассказала министр образования и науки края Светлана Говорухина на онлайн-конференции 16 мая.

Вопрос строительства нового здания школы по краевой адресной инвестиционной программе власти рассмотрят после направления в Минобразования, Минэкономразвития и Минфин Алтайского края бюджетной заявки от муниципалитета, пояснила Говорухина.

По словам министра, администрация района определила, что село нуждается в школе на 160 мест.

Сейчас "Востровская СОШ" занимает: здание начальной школы (1977 года постройки на 100 мест), здание для 5-11 классов (1929 года постройки на 100 мест), здание домоводства (1977 года) и мастерскую для уроков труда у мальчиков (1899 года постройки на 12 мест).

Говорухина пояснила, что на данный момент образовательный процесс ведётся в две смены в здании начальной школы. Для первоклассников оборудован учебный кабинет в местном детском саду.

Напомним, что в 2022 году жители села написали в районную прокуратуру заявление об угрозе обрушения здания 1929 года постройки. После этого ведомство поручило администрации Волчихинского района заказать техническую экспертизу объекта. Специалисты заключили, что находиться в здании опасно для жизни, писал "Банкфакс". Состояние здания оценили как "недопустимое" (предшествует аварийному).