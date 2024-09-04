Мэрия Барнаула готова потратить на уборку мусорных площадок почти 67 млн рублей

Компания-победитель будет вывозить мусор по 572 адресам

04 сентября 2024, 08:30, ИА Амител

Контейнерная площадка в Барнауле / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула собирается потратить на содержание контейнерных площадок индивидуальной жилой застройки (ИЖС) Барнаула 66,9 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет вручную расчищать места размещения контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий на расстоянии трех метров по периметру. После сбора отходов он должен будет их вывезти. А именно вывозу подлежат спиленные ветки, скошенная трава и другие отходы, не относящиеся к ТКО.

С прилегающей территории подрядчик должен будет вывозить и другие отходы IV класса опасности, которые не являются твердыми коммунальными отходами. Выгрузить все собранное компания-победитель должна на полигоне ТКО. Мусорные площадки подрядчик также должен очищать от снега в радиусе трех метров.

С ноября по март подрядчик будет очищать от мусора и снега контейнерные площадки, а также вывозить ТКО два раза в месяц, а с апреля по октябрь – очищать места складирования ТКО не менее десяти раз в месяц.

Перечень адресов, где должны вывозить отходы, состоит из 572 пунктов. В том числе есть дома на улицах Водников, Анатолия, Власихинской, Гущина, Партизанской, Пролетарской, Никитина, Юрина, Станционной и других.

Лот появился на портале 30 августа. Заявки можно подавать до 11 сентября. Итоги закупки подведут 13 сентября. Исполнитель должен будет работать по контракту с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025 года. Договор будет действовать до 15 декабря 2025-го.

При этом складировать не относящиеся к ТКО отходы (отходы от спиловки древесно-кустарниковой растительности, покоса травы, сельскохозяйственных культур, опавшей листвы, строительные отходы и так далее) на контейнерных площадках, как и прежде, запрещено, и свозить такой мусор к ящикам нельзя. Жители должны вести их на полигон ТКО самостоятельно.