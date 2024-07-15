"Почему же люди против?" Эксперты обсудили, как "очистить" Алтай от мусора

К 2030 году в регионе планируют построить пять заводов по переработке мусора

15 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Ежегодно в Алтайском крае образуется более полумиллиона тонн бытовых отходов. Их размещают на 17 полигонах, ресурс которых почти исчерпан. Через пять лет вывозить мусор на Алтае станет просто некуда. При этом главы муниципалитетов уже сегодня жалуются на проблему с переполненными полигонами. Если ничего не делать, то Алтай рискует "утонуть" в мусоре. Для решения вопроса в регионе планируют построить пять современных перерабатывающих предприятий с общим объемом инвестиций около 10 миллиардов рублей. О том, как "мусорные" заводы помогут региону, 12 июля обсудили эксперты и представители власти на специальном круглом столе "Чистый Алтай". Его инициатором выступило Министерство природных ресурсов и экологии региона, а также краевой Минстрой.

"Не свалка, а цивилизованное предприятие"

Планируется, что первое мусороперерабатывающее предприятие (КПО. – Прим. ред.) появится в Алейской зоне, в семи километрах от города. Администрация района уже предложила участок площадью 29 га. Также аналогичные комплексы могут появиться в Славгородской зоне, Бийской и Заринской. Территорию для самого крупного КПО для Барнаульской и Каменской зон пока ищут, первоначальный вариант не подошел.По словам представительницы Минприроды Алтайского края Марины Бокий, жителям региона не стоит переживать по поводу появления якобы "очередной свалки" рядом с их домами. Современные технологии позволяют перерабатывать мусор без ущерба для экологии. Тем более что в соответствии с президентским указом к 2030 году система обращения с ТКО в стране должна обеспечивать сортировку всего мусора и снижение числа отходов, подлежащих захоронению, вдвое.

В качестве примера во время круглого стола показали видеоролик о работе КПО в Московской области. Там из мусора уже несколько лет изготавливают утеплители для курток, школьные тетради и даже материалы для строительства дорог. Перерабатывают стекло, картон, пластик и многое другое.

Марина Бокий объяснила, что на современных КПО не выделяется никаких вредных веществ в окружающую среду. В частности, органические отходы будут разгружать на закрытых площадках, после которых мусоровозы будут проходить дезинфекцию. Также во время сортировки отдельно будут отбирать стекло, металл, а вот из мусора с высокой теплотой сгорания будут делать топливо. Сортировка происходит вручную или в автоматическом режиме. Вторичное сырье при подготовке к реализации, например, бумага, картон, текстиль, пластик, прессуются и упаковываются в кипы, стекло – грузится в транспортную тару. Из опасных материалов тоже будут извлекать полезные фракции – металлы и пластмассы. А вот органические отходы на КПО не будут "хоронить": их обезвреживают, компостируют в закрытых помещениях, в результате чего получают технологический грунт, который можно использовать в дальнейшем для пересыпки карт, благоустройства территории.

Иными словами, пояснила представительница Минприроды, отходы, которые сортируют и перерабатывают на КПО, никак не контактируют с окружающей средой и не оказывают негативного воздействия на нее.

"Почему люди против? Дело в том, что они ничего не знают о современных технологиях. В современных западных странах уже давно перешли на КПО. Нужно донести людям, что это не свалка, а цивилизованное предприятие с современным оборудованием и технологиями в области обработки и утилизации отходов", – пояснила Марина Бокий.

Отстаем от Европы и США

Сейчас в Алтайском крае перерабатывается не более 16% мусора, хотя в среднем по стране этот показатель составляет около 30%.

Депутат фракции "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС Людмила Суслова уверена, что наша страна уже давно должна была массово строить заводы по переработке мусора. В Европе, США и Японии такие предприятия возводят даже в крупных городах, что никак не влияет на окружающую среду. Когда такие заводы будут построены у нас, жители Алтайского края сразу же почувствуют улучшение для экологии. Из мусора, по словам депутата, сегодня в мире делают практически все подряд, поэтому и нашей стране пора перенимать опыт Запада.

"Насколько мы отстаем в этом вопросе? Мы вообще не подошли плотно к теме строительства КПО в России. Сегодня в Алтайском крае около полумиллиона тонн мусора ежегодно мы фактически закапываем в землю", – уверена Людмила Суслова.

Аналогичную позицию высказал директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. По его мнению, Россия в вопросе переработки мусора отстала от Запада на десятки лет. Необходимо сделать решительный рывок.

"Удивительно узнавать, что кто-то в Алтайском крае против строительства заводов по переработке мусора. Нужно рассказывать людям, почему это очень современный и правильный подход", – пояснил Игорь Лузанов.

"Надо уже делать"

Одна из наиболее сложных ситуаций с вывозом мусора в Алтайском крае сейчас наблюдается в сельской местности. Большинство полигонов в ближайшие годы исчерпают свой ресурс. И тогда десятки населенных пунктов могут "задохнуться" в мусоре.

Глава Ключевского района Денис Леснов рассказал, что решать проблему нужно срочно. Причем перерабатывать можно будет не только бытовой, но биологический мусор, что очень важно для сельской местности.

"Хуже уже некуда, хуже уже быть не может. Свалки и мусорные полигоны есть в каждом районе края. Самое страшное – это десятки гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Перевести их в формат "промышленности" сложно, поэтому мясоперерабатывающие заводы – единственная возможность ликвидировать свалки мусора, который накопился за последние десятилетия. Все думают, что из труб такого предприятия будет идти едкий и опасный черный дым. Это совсем не так и нам нужно убеждать население в этом", – считает Денис Леснов.

Глава Мамонтовского района Сергей Волчков согласился с коллегой. По его словам, сложно найти в Алтайском крае идеальные участки для строительства КПО, чтобы учесть интересы каждого. Волчков считает, что необходимо создавать региональную программу по раздельному сбору мусора. Тем более что большинство жителей Алтайского края уже давно к этому готово.

"Менталитет русского человека устроен так, что он хочет сначала посмотреть, как работают такие заводы где-то в других районах, а уже потом одобрять строительство у себя. Это неправильно. Мы же пустили телегу впереди лошади. Уже в крае работают региональные операторы, но куда вывозить этот бытовой мусор? Его просто некуда везти. Пора перестать ждать, нужно начинать работать. Нужно для начала сделать хотя бы один подобный КПО в Алтайском крае и распространять этот опыт на другие районы", – добавил Сергей Волчков.

"Зарождается новая отрасль"

Поддержали инициативы властей и предприниматели, присутствовавшие на круглом столе. Председатель правления автономной некоммерческой экологической организации "Экономика замкнутого цикла" Алексей Свечников уверен, что жители просто не осознают всех плюсов от строительства КПО. Это, прежде всего, позволит закрыть большинство мусорных полигонов на территории края.

"Зарождается новая отрасль. О том, почему, путешествуя на Запад, мы подчиняемся правилам сортировать отходы, а в своей стране до сих пор это не внедрили. Люди не понимают всех плюсов современных технологий", – уверен Алексей Свечников.

Представитель ООО "Свит" Геннадий Нестеров рассказал, что бизнес готов взять на себя полностью вопрос переработки мусора в регионе. Уже сейчас на предприятии делают полиэфирное волокно из вторсырья. Для этого собирают полиэтиленовую тару в Новоалтайске. Также на Алтае, например, перерабатывают остатки от натяжных потолков, изготавливая из них пленку для газопроводов. Геннадий Нестеров уверен, что новые КПО могут стать прекрасным поводом для переработки мусора в огромных объемах. Кроме того, заводы помогут развивать экономику Алтайского края, а также создать в регионе новые рабочие места.

В итоге круглый стол "Чистый Алтай" в целом завершился на мажорной ноте. Эксперты согласились в дальнейшем вновь обсуждать перспективы строительства пяти современных перерабатывающих предприятий на других площадках с привлечением общественников, экологов, а также представителей власти и СМИ.