"Почему же люди против?" Эксперты обсудили, как "очистить" Алтай от мусора
К 2030 году в регионе планируют построить пять заводов по переработке мусора
15 июля 2024, 13:00, ИА Амител
Ежегодно в Алтайском крае образуется более полумиллиона тонн бытовых отходов. Их размещают на 17 полигонах, ресурс которых почти исчерпан. Через пять лет вывозить мусор на Алтае станет просто некуда. При этом главы муниципалитетов уже сегодня жалуются на проблему с переполненными полигонами. Если ничего не делать, то Алтай рискует "утонуть" в мусоре. Для решения вопроса в регионе планируют построить пять современных перерабатывающих предприятий с общим объемом инвестиций около 10 миллиардов рублей. О том, как "мусорные" заводы помогут региону, 12 июля обсудили эксперты и представители власти на специальном круглом столе "Чистый Алтай". Его инициатором выступило Министерство природных ресурсов и экологии региона, а также краевой Минстрой.
"Не свалка, а цивилизованное предприятие"
Планируется, что первое мусороперерабатывающее предприятие (КПО. – Прим. ред.) появится в Алейской зоне, в семи километрах от города. Администрация района уже предложила участок площадью 29 га. Также аналогичные комплексы могут появиться в Славгородской зоне, Бийской и Заринской. Территорию для самого крупного КПО для Барнаульской и Каменской зон пока ищут, первоначальный вариант не подошел.По словам представительницы Минприроды Алтайского края Марины Бокий, жителям региона не стоит переживать по поводу появления якобы "очередной свалки" рядом с их домами. Современные технологии позволяют перерабатывать мусор без ущерба для экологии. Тем более что в соответствии с президентским указом к 2030 году система обращения с ТКО в стране должна обеспечивать сортировку всего мусора и снижение числа отходов, подлежащих захоронению, вдвое.
В качестве примера во время круглого стола показали видеоролик о работе КПО в Московской области. Там из мусора уже несколько лет изготавливают утеплители для курток, школьные тетради и даже материалы для строительства дорог. Перерабатывают стекло, картон, пластик и многое другое.
Марина Бокий объяснила, что на современных КПО не выделяется никаких вредных веществ в окружающую среду. В частности, органические отходы будут разгружать на закрытых площадках, после которых мусоровозы будут проходить дезинфекцию. Также во время сортировки отдельно будут отбирать стекло, металл, а вот из мусора с высокой теплотой сгорания будут делать топливо. Сортировка происходит вручную или в автоматическом режиме. Вторичное сырье при подготовке к реализации, например, бумага, картон, текстиль, пластик, прессуются и упаковываются в кипы, стекло – грузится в транспортную тару. Из опасных материалов тоже будут извлекать полезные фракции – металлы и пластмассы. А вот органические отходы на КПО не будут "хоронить": их обезвреживают, компостируют в закрытых помещениях, в результате чего получают технологический грунт, который можно использовать в дальнейшем для пересыпки карт, благоустройства территории.
Иными словами, пояснила представительница Минприроды, отходы, которые сортируют и перерабатывают на КПО, никак не контактируют с окружающей средой и не оказывают негативного воздействия на нее.
"Почему люди против? Дело в том, что они ничего не знают о современных технологиях. В современных западных странах уже давно перешли на КПО. Нужно донести людям, что это не свалка, а цивилизованное предприятие с современным оборудованием и технологиями в области обработки и утилизации отходов", – пояснила Марина Бокий.
Отстаем от Европы и США
Сейчас в Алтайском крае перерабатывается не более 16% мусора, хотя в среднем по стране этот показатель составляет около 30%.
Депутат фракции "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС Людмила Суслова уверена, что наша страна уже давно должна была массово строить заводы по переработке мусора. В Европе, США и Японии такие предприятия возводят даже в крупных городах, что никак не влияет на окружающую среду. Когда такие заводы будут построены у нас, жители Алтайского края сразу же почувствуют улучшение для экологии. Из мусора, по словам депутата, сегодня в мире делают практически все подряд, поэтому и нашей стране пора перенимать опыт Запада.
"Насколько мы отстаем в этом вопросе? Мы вообще не подошли плотно к теме строительства КПО в России. Сегодня в Алтайском крае около полумиллиона тонн мусора ежегодно мы фактически закапываем в землю", – уверена Людмила Суслова.
Аналогичную позицию высказал директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. По его мнению, Россия в вопросе переработки мусора отстала от Запада на десятки лет. Необходимо сделать решительный рывок.
"Удивительно узнавать, что кто-то в Алтайском крае против строительства заводов по переработке мусора. Нужно рассказывать людям, почему это очень современный и правильный подход", – пояснил Игорь Лузанов.
"Надо уже делать"
Одна из наиболее сложных ситуаций с вывозом мусора в Алтайском крае сейчас наблюдается в сельской местности. Большинство полигонов в ближайшие годы исчерпают свой ресурс. И тогда десятки населенных пунктов могут "задохнуться" в мусоре.
Глава Ключевского района Денис Леснов рассказал, что решать проблему нужно срочно. Причем перерабатывать можно будет не только бытовой, но биологический мусор, что очень важно для сельской местности.
"Хуже уже некуда, хуже уже быть не может. Свалки и мусорные полигоны есть в каждом районе края. Самое страшное – это десятки гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Перевести их в формат "промышленности" сложно, поэтому мясоперерабатывающие заводы – единственная возможность ликвидировать свалки мусора, который накопился за последние десятилетия. Все думают, что из труб такого предприятия будет идти едкий и опасный черный дым. Это совсем не так и нам нужно убеждать население в этом", – считает Денис Леснов.
Глава Мамонтовского района Сергей Волчков согласился с коллегой. По его словам, сложно найти в Алтайском крае идеальные участки для строительства КПО, чтобы учесть интересы каждого. Волчков считает, что необходимо создавать региональную программу по раздельному сбору мусора. Тем более что большинство жителей Алтайского края уже давно к этому готово.
"Менталитет русского человека устроен так, что он хочет сначала посмотреть, как работают такие заводы где-то в других районах, а уже потом одобрять строительство у себя. Это неправильно. Мы же пустили телегу впереди лошади. Уже в крае работают региональные операторы, но куда вывозить этот бытовой мусор? Его просто некуда везти. Пора перестать ждать, нужно начинать работать. Нужно для начала сделать хотя бы один подобный КПО в Алтайском крае и распространять этот опыт на другие районы", – добавил Сергей Волчков.
"Зарождается новая отрасль"
Поддержали инициативы властей и предприниматели, присутствовавшие на круглом столе. Председатель правления автономной некоммерческой экологической организации "Экономика замкнутого цикла" Алексей Свечников уверен, что жители просто не осознают всех плюсов от строительства КПО. Это, прежде всего, позволит закрыть большинство мусорных полигонов на территории края.
"Зарождается новая отрасль. О том, почему, путешествуя на Запад, мы подчиняемся правилам сортировать отходы, а в своей стране до сих пор это не внедрили. Люди не понимают всех плюсов современных технологий", – уверен Алексей Свечников.
Представитель ООО "Свит" Геннадий Нестеров рассказал, что бизнес готов взять на себя полностью вопрос переработки мусора в регионе. Уже сейчас на предприятии делают полиэфирное волокно из вторсырья. Для этого собирают полиэтиленовую тару в Новоалтайске. Также на Алтае, например, перерабатывают остатки от натяжных потолков, изготавливая из них пленку для газопроводов. Геннадий Нестеров уверен, что новые КПО могут стать прекрасным поводом для переработки мусора в огромных объемах. Кроме того, заводы помогут развивать экономику Алтайского края, а также создать в регионе новые рабочие места.
В итоге круглый стол "Чистый Алтай" в целом завершился на мажорной ноте. Эксперты согласились в дальнейшем вновь обсуждать перспективы строительства пяти современных перерабатывающих предприятий на других площадках с привлечением общественников, экологов, а также представителей власти и СМИ.
13:16:49 15-07-2024
А разве мусорная реформа не идёт уже 5 лет? С 2019 года деньги со всех собирают, не построили ни одного завода, а за ближайшие 5 каждый год по новому заводу будет? Что-то подсказывает, как с художественным музеем будет. Деньги освоят, а ничего не построится.
13:32:07 15-07-2024
Мусорный король (13:16:49 15-07-2024) А разве мусорная реформа не идёт уже 5 лет? С 2019 года день... острова уже в океане формируются... со спутника видно... плотины на реках рвет от мусора... микропластика в воде запредельно...
у них технологии нет. и при такой политизированности вопроса - и не будет.
а заседать - как же без того.
13:16:59 15-07-2024
сколько же экспертов... завсетилась рота, не меньше
13:28:46 15-07-2024
Сначала организовали бы по ВСЕМУ Алтайскому краю раздельный сбор мусора. Для начала хотя бы стекло, пластик и бумагу!
13:36:07 15-07-2024
Гость (13:28:46 15-07-2024) Сначала организовали бы по ВСЕМУ Алтайскому краю раздельный ... "
- землю - рабочим, фабрики - крестьянам!
- а может наоборот?
- не учи ученых, да! наоборот уже прбовали, полная фигня получается!
"
13:43:56 15-07-2024
Гость (13:28:46 15-07-2024) Сначала организовали бы по ВСЕМУ Алтайскому краю раздельный ... Вы о чём, посмотрите что выбрасывают куда и как, кто его сортировать будет. Предлагаете на кухнях по пять, шесть разных пакетов держать, да кто это делать будет)))
14:19:48 15-07-2024
Гость (13:43:56 15-07-2024) Вы о чём, посмотрите что выбрасывают куда и как, кто его сор... Почему 5 мешков? Мне хватает 3-х. Простой мусор в одно ведро. Пластик в другой, выношу каждую неделю, да и место он много не занимает. Стекло вывожу к Галактике (по мере необходимости), но очень не удобно. Бумагу, сожалению, в баню к бабушке. Почему в школах сейчас не собирают макулатуру?
13:56:13 15-07-2024
Гость (13:28:46 15-07-2024) Сначала организовали бы по ВСЕМУ Алтайскому краю раздельный ... Ну, хорошо, организовали раздельный сбор. А потом что? Всё из отдельных контейнеров свезли в одно и то же место на свалке? Сначала надо создать производства по переработке стекла, пластика, бумаги, а потом уже собирать сырьё. Вот люди что-то делают из использованных пластиковых бутылок, они установили специальные клетки на мусорных площадках Барнаула, жители без всякого принуждения складывают сырьё.
13:41:22 15-07-2024
В соседней НСО повысили тарифы на вывоз мусора для постройки завода. Денюжки свистнули и найти не могут... И здесь так же будет... Мусор это деньги.. Платите населению и мусор принесут и рассортируют.
13:59:31 15-07-2024
"В качестве примера во время круглого стола показали видеоролик о работе КПО в Московской области." - Марина Бокий
В Москве и Московской области уже более 50% осуществляют раздельное накопление отходов и сортируют не смешанные коммунальные отходы, а раздельно собранные, поэтому из них и производят товары и строят дороги! В Алтайском крае, также есть раздельное накопление, сортировка и переработка, но опять только вопреки раздельно собранные!
14:07:04 15-07-2024
"Вторичное сырье при подготовке к реализации, например, бумага, картон, текстиль, пластик, прессуются и упаковываются в кипы, стекло – грузится в транспортную тару. Из опасных материалов тоже будут извлекать полезные фракции – металлы и пластмассы." - Марина Бокий
Вторичное смешанное "сырьё" после накопления в одном контейнере, сжатия в пресс-компактере мусоровоза с давлением 7 атмосфер, становится сразу полигонным отходом, макулатура и текстиль непригодны для переработки и никому не нужны, стекло разбито и никто не примет осколки разного вида и цвета, пластик требует дополнительных технологических и финансовых вложений, что дешевле купить вторичный переработанный пластик!
14:25:03 15-07-2024
Сергей Тастан (14:07:04 15-07-2024) "Вторичное сырье при подготовке к реализации, например, бума... яппы не заморачиваются и все заряжают на пиролиз - после 2500 градусов все выжигается в практически безопасное.
15:19:23 15-07-2024
Мусик (14:25:03 15-07-2024) яппы не заморачиваются и все заряжают на пиролиз - после 250... Ну да, крематорий. А вы бы хотели жить рядом с крематорием?
15:24:01 15-07-2024
Кусик (15:19:23 15-07-2024) Ну да, крематорий. А вы бы хотели жить рядом с крематорием?... мне с некоторыми типами на одной планете жить тошно.
ничего, креплюсь, живу. и не дождетесь
15:46:00 15-07-2024
Кусик (15:19:23 15-07-2024) Ну да, крематорий. А вы бы хотели жить рядом с крематорием?... рядом со свалкой же намного комфортней
20:36:54 15-07-2024
Мусик (14:25:03 15-07-2024) яппы не заморачиваются и все заряжают на пиролиз - после 250... есть норма, запрещено сжигать вторичные ресурсы
14:31:24 15-07-2024
Сергей Тастан (14:07:04 15-07-2024) "Вторичное сырье при подготовке к реализации, например, бума... На вскидку. Из макулатуры и текстиля делают бумагу, в том числе и дорогую для художественных работ, что экономит древесину, не надо вырубать леса. Битое стекло используют как наполнитель при изготовлении строительных плит. Думаю, в мире много разных современных технологий для рационального использования отходов.
15:21:05 15-07-2024
Гость (14:31:24 15-07-2024) На вскидку. Из макулатуры и текстиля делают бумагу, в том чи... Битое стекло по сути своей- тот же кварцевый песок, но после того, как осколки измельчены до размеров до 5мм и окатаны. Но кварцевый песок всё равно дешевле.
17:08:10 15-07-2024
Гость (15:21:05 15-07-2024) Битое стекло по сути своей- тот же кварцевый песок, но после... Вопрос экологии, а не дешевизны
14:08:13 15-07-2024
На моей памяти уже раза два ленточки на открытии "заводов" по переработки мусора перерезали.
14:18:58 15-07-2024
"органические отходы на КПО не будут "хоронить": их обезвреживают, компостируют в закрытых помещениях, в результате чего получают технологический грунт, который можно использовать в дальнейшем для пересыпки карт, благоустройства территории." - Марина Бокий
Органический отходы, тогда эффективно компостируются или перерабатываются в удобрения и белок, технологический грунт, если они собраны раздельно от запрещённых к захоронению отходов!
Смешанные коммунальные отходы с органическими, могут быть переработаны только в полигонные технологические грунты и могут применяться только для рекультивации этих же полигонов, что по-сути получается из смешанных твёрдых коммунальных отходов извлекается всего максимум 10% ликвидных вторичных ресурсов, а 90% отходов вместе с запрещёнными к захоронению будут захоронены ввиде полигонных технологических грунтов!
Вопрос, кто за эти решения заплатит концессионеру ТКО, региональному оператору с сбор и логистику до КПО, и кто за чей счёт буде рекультировать потом эти НОВЫЕ ПОЛИГОНЫ?
15:04:26 15-07-2024
Что мы выбрасываем в мусорные контейнеры? Органических отходов сравнительно мало: кожура овощей и фруктов, куриные и рыбные косточки и т.п.. В основном это упаковка! Прихожу из магазина и перед размещением в холодильник перекладываю всё в мешочки, чтобы уложить более компактно. В итоге целая гора , полный большой пакет из лоточков, пластиковых одноразовых контейнеров и целлофана. Вспоминаю советское время, даже пирожные и тортики были в бумажной картонной упаковке, не говоря уж о бакалее, колбасных и прочих продуктах. В основном использовали бумажные пакеты или делали кульки из крафтовой бумаги (как она сейчас называется). Одноразовая посуда(тарелки, стаканы) были картонными. Напитки в стеклянной и картонной таре. Надо менять современный подход к упаковке, вернуться к хорошо забытому старому. Свести к минимуму использование пластика.
15:38:55 15-07-2024
Гость (15:04:26 15-07-2024) Что мы выбрасываем в мусорные контейнеры? Органических отхо... дельно.
на шабаше экспертов вам бы непоздоровилось...
15:10:47 15-07-2024
"поэтому мясоперерабатывающие заводы – единственная возможность ликвидировать свалки мусора, который накопился за последние десятилетия."
Нормально
15:16:25 15-07-2024
В цивилизованной стрне Германия, где давно процветает раздельный сбор, существует правило- все банки-склянки-жестняки и пластики дорлжны быть тщательно вымыты. С моющими средствами. Ну просто-таки зашибись! А в Японии 99% мусора, который может быть сожжён, сжигается. Все эти ваши технологии про сбору, сортировке и вторичному использованию на поверку оказываются фуфлом.
15:26:03 15-07-2024
Гость (15:16:25 15-07-2024) В цивилизованной стрне Германия, где давно процветает раздел... гансы любую хорошую мысль доведут до абсурда. клиника.
16:17:58 15-07-2024
Мусик (15:26:03 15-07-2024) гансы любую хорошую мысль доведут до абсурда. клиника.... Из опыта общения с "гансами"- это они как раз уверены, что мы любую хорошую идею перевираем на свой лад. И я с ними скорее согласен- достаточно взглянуть на их автомобили, и на наши.
20:30:18 15-07-2024
"Зарождается новая отрасль"
Поддержали инициативы властей и предприниматели, присутствовавшие на круглом столе. Председатель правления автономной некоммерческой экологической организации "Экономика замкнутого цикла" Алексей Свечников уверен, что жители просто не осознают всех плюсов от строительства КПО. Это, прежде всего, позволит закрыть большинство мусорных полигонов на территории края.
ого и Свечников, как говорят "переобулся"
23:13:27 15-07-2024
Да потому , что разворуют деньги, как всегда, и недотехнология на выходе , да пачка уголовных дел. Это всюду, даже на войне! И пока это так, пока нет расстрела за подобные преступления, народ и будет против. И не надо "коррупционными " торгами прикрывать .
03:24:54 16-07-2024
До 1 сентября в России действуют Правила № 505, согласно которым потребитель может выбрать способ расчётов с регоператором по обращению с ТКО. Затем вступит в силу новый НПА с методами определения объёмов вывоза отходов. Узнайте, какие изменения произойдут в этой сфере.
Новые Правила коммерческого учёта ТКО вступают в силу 1 сентября
Правила расчётов за вывоз ТКО между потребителем и региональным оператором утверждены постановлением Правительства РФ от 03.06.2016 № 505. Согласно п. 6 этих Правил, потребитель вправе выбрать метод коммерческого учёта ТКО, в том числе заключить с регоператором договор на вывоз мусора по факту – исходя из количества и объёма контейнеров.
При этом ВС РФ в п. п. 11-12 Обзора практики от 13.12.2023 указал, что для этого в субъекте России должна быть реализована программа раздельного накопления отходов – РНО (дела № А56-133788/2022, № А07-26960/2021).
В подобных спорах суды ссылаются на Правила № 505, которые с 1 сентября 2024 года утратят силу. И им на смену придёт постановление Правительства РФ от 24.05.2024 № 671.
Возможен ли вывоз ТКО по факту, если потребитель их не сортирует
Регионы получат право выбирать метод учёта отходов
В ходе эфира спикеры отметили, что со вступлением в силу Правил № 671 произойдёт три больших изменения:
С 1 сентября органы власти субъектов России смогут определять метод учёта ТКО по объёму или по массе и разрабатывать соответствующие НПА.
Новые формулы расчётов будут зависеть от графика вывоза отходов.
При учёте мусора по объёму появится новый критерий – плотность.
Чтобы собственники в МКД могли выбрать метод учёта по факту, они должны заключить договор с регоператором в письменной форме. При этом у каждого дома должна быть своя площадка для мусора.
В новых правилах также прописано, что вывоз отходов исходя из массы и объёма возможен, если в доме место накопления ТКО – мусопроприёмные камеры (п. 9 Правил № 671).