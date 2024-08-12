Сколько денег потратят на строительство "глазной" поликлиники в Барнауле?

Подрядчик должен будет построить новую офтальмологическую поликлинику до 30 октября 2026 года

12 августа 2024, 12:40, ИА Амител

Проект офтальмологической поликлиники/ Фото: портал госзакупок

Власти Алтайского края собираются потратить 673,4 млн рублей на строительство новой поликлиники офтальмологической больницы на проезде 9 Мая,7, в Барнауле. Здание начнут возводить уже в 2024 году, а закончат — в 2026 году. Сейчас же идёт поиск подрядчика, который проведёт работы. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Сколько пациентов сможет принять поликлиника?

Поликлиника сможет принять до 100 пациентов в одну смену, в учреждении будет двухсменный режим работы. Там разместят офтальмологический дневной стационар на 61 койку, который будет оснащен лечебно-диагностическими кабинетами и операционным блоком с двумя операционными. Работать в поликлинике будет 101 сотрудник.

Каким будет здание?

Здание будет четырёхэтажным, плюс подвал и технический этаж.

На первом этаже располагаются: входные группы для посетителей, гардероб, вестибюль, холл, аптечный пункт, регистратура, картотечная, колл-центр, а также служебные и технические помещения. В левой части здания находится отделение дневного стационара с палатами на две, три и четыре койки, палата для маломобильных граждан на 22 места и другие помещения. Связь с поликлиническим отделением (в правой части) осуществляется по общему коридору.

Проект здания поликлиники/ Фото: портал госзакупок

Второй этаж вместит дневной стационар с сестринским постом и палатами на две, три и четыре койки (всего 15 мест), конференц-зал на 75 мест с фойе, поликлиническое отделение с кабинетами офтальмологов, лазерного лечения, оптической когерентной томографии и тонографии. Также будут кабинеты для УЗИ, для проведения медицинских консилиумов, для заведующего отделением и так далее.

Третий этаж разделен на дневной стационар сестринским постом и номерами на две, три и четыре койки. На этаже будет одноместная палата для маломобильных граждан на 24 мест, служебные помещения и поликлиническое отделение с кабинетами заведующего отделением, физио-, ортоптического и плеоптического лечения, лазерной и физиотерапии, с архивом, перевязочной и ординаторской.

На четвертом этаже расположено отделение оперблока с помещениями стерильной зоны, а также с зонами строгого и ограниченного режима. На техническом этаже будут находиться инженерные системы и оборудование.

"Планировочное решение здания и набор помещений обеспечивает оптимальные условия для осуществления медицинского консультативно-диагностического и лечебного процесса, соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и труда медицинского персонала", — сказано в документации закупки.

Проект поликлиники/ Фото: портал госзакупок

Когда определится подрядчик и начнутся работы?

Закупка появилась на портале 9 августа. Заявки желающие смогут подавать до 28 августа. А итоги лота подведут 2 сентября, то есть в этот день определится компания, которая будет возводить здание.

Работу подрядчик должен будет закончить до 30 октября 2026 года. Первый этап завершится до 25 ноября 2024 года, второй и третий — до 24-25 ноября 2025 года, а четвёртый и пятый —29-30 октября 2026 года. Контракт будет действовать со дня его заключения до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Напомним, что офтальмологическая поликлиника появится в Барнауле рядом с действующей Алтайской краевой офтальмологической больницей. После завершения строительства в прежнем здании будут обслуживать несовершеннолетних, а в новом — взрослых. Медучреждение возведут на том месте, где раньше находилась детская городская больница №5 (проезд 9 Мая, 7б). То есть старое здание снесут. Подробнее о важности строительства этой поликлиники можно прочитать здесь. Кроме того, ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказывал, что работы оцениваются в 1 млрд рублей.