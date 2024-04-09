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Мэрия Барнаула ищет подрядчика, который будет ловить и содержать бездомных животных

Компании-победителю готовы заплатить почти 5 млн рублей

09 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Собака на улице Барнаула / Фото: amic.ru
Собака на улице Барнаула / Фото: amic.ru

Комитет по благоустройству Барнаула ищет компанию-подрядчика, который будет отлавливать, содержать бездомных животных и возвращать их на прежние места обитания. За это мэрия готова заплатить почти 5 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Лот появился на сайте еще 4 апреля, заявки желающие смогут подавать до 18-го числа. Итоги подведут 22 апреля. Работа будет выполняться с даты заключения контракта по 1 ноября 2024 года. А контракт будет действовать до 18 декабря 2024 года.

Отловленных кошек и собак будут привозить в приют. Там специалисты осмотрят их, вылечат, вакцинируют, стерилизуют, накормят (не реже раза в сутки), маркируют и кастрируют. Перевозить животных нужно на специальном транспорте, который исключает их травмирование и гибель. Подрядчику запрещается содержать отловленных животных в транспорте более восьми часов, а при температуре ниже -15°С и выше +25°С – более трех часов. Подопечные должны иметь постоянный доступ к воде, при кормлении каждому выдадут индивидуальную миску с едой.

Если у животного есть ошейник, его передадут владельцам в течение 10 дней. Отлов щенков и котят младше четырех месяцев оплачиваться не будет.

Кроме того, подрядчику нельзя:

  • ловить животных в присутствии детей (за исключением случаев, если оно представляет общественную опасность);

  • применять вещества, лекарства или приспособления, которые наносят травмы или другой ущерб животным (также запрещено использовать миорелаксанты периферического действия);

  • отлавливать животных, находящихся под надзором человека (людей), а также снимать с привязи животных, временно оставленных в общественных местах.

Напомним, что недавно в Алтайском крае разработали законопроект о введении обязательной регистрации и маркировки домашних животных. Такие требования могут начать действовать с 1 сентября 2025 года. Регистрировать кошек и собак будут бесплатно, а маркировать – за счет хозяев. Кроме того, планируется создать пункты временного содержания животных.

Барнаул Собаки животные

Комментарии 20

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ВВП

08:26:22 09-04-2024

который будет отлавливать, содержать бездомных животных и возвращать их на прежние места обитания.

А зачем ловить, пусть бегают и кусают в прежних местах обитания. Город для собак, а не для жителей(
На днях две немецкие овчарки ужас на население улицы наводили, куда только не звонили, всё глухо.

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Таня

00:32:00 11-04-2024

ВВП (08:26:22 09-04-2024) который будет отлавливать, содержать бездомных животных и во... А пьянь и наркоши вас не волнуют .только собаки и коты для вас ужас ?? Да вы полный даун ,если боитесь животных .Спать вам на хамутаз и жить также .Сидите дома и замуруйтесь ,Вдруг животные через окно вас съедят!!!

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Гость

10:03:38 11-04-2024

Таня (00:32:00 11-04-2024) А пьянь и наркоши вас не волнуют .только собаки и коты для в... зоошиза как всегда- смешались в кучу люди, псины...

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Переработчик

08:34:03 09-04-2024

Лучше б сразу деньги вкладывали в мыловаренный завод. Это ж издевательство: будет отлавливать, содержать бездомных животных и возвращать их на прежние места обитания. Зубы на месте, пищеварительный тракт на месте. Кусай людей и загаживай газоны. Так держать!

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Живодёр

09:29:50 09-04-2024

А вы у Шарикова спросили,надо-ли его кастрировать? И не жестокость это- сначала обездвижить,потом отхватить яйца (лишив жизнь смысла). Он вам согласия на это не давал!

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Гость

10:02:44 09-04-2024

пока у бездомных животных будет свободный доступ к пищевым отходам, и прямая подкормка местными жителями, эта проблема не решится никогда!!!

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Гость

10:24:47 09-04-2024

норм все
Собачки при транспортировке сбегут. Куда - неведомо. Это ж собачки.
О ха ха ха ха!

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Живодёр

10:53:15 09-04-2024

Гость (10:24:47 09-04-2024) норм все Собачки при транспортировке сбегут. Куда - неве... Да нормальную схему можно соорудить, я как-то уже делился с народом. Посмотрим,кто выиграет тендер,хотя скорее всего главзоофилы Барнаула. Новых вряд-ли пустят сюда. Эх,жалко я уже староват что-то новое начинать!

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Гость

14:15:42 09-04-2024

Если б на отстрел и переработку, многие бы подключились. Рентабельно с такой ценой только при отстреле. Если ещё потом на мыло/шапки/унты, вообще нормально.

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Гость

00:38:13 11-04-2024

Гость (14:15:42 09-04-2024) Если б на отстрел и переработку, многие бы подключились. Рен... А в уже сразу на людей охоту ведите !Что страшно ??? Ведь и вас убить могут за это дело.А животное ,что ,его ж можно

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Гость

10:04:44 11-04-2024

Гость (00:38:13 11-04-2024) А в уже сразу на людей охоту ведите !Что страшно ??? Ведь и ... Что люди, что собаки и крысы с тараканами для зоошиз нет разницы

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Вася

17:51:56 09-04-2024

Не бездомные собачки, а дикие псы, выпускать на волю только в виде мыла дружок

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Ольга

22:32:06 09-04-2024

Такое впечатление что вас всех уже давно лечить вас Скорого надо вашей злости .Кто этих бездомных выбросил .Вы злые даже зверями не назовешь а только больными

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Гость

05:25:18 10-04-2024

Ольга (22:32:06 09-04-2024) Такое впечатление что вас всех уже давно лечить вас Скорого... Прочитав ваш комментарий, я сразу вспомнил первые слова Шарикова из "Собачьего сердца". Вроде бы и по русски, но чтобы понять надо постараться. Кто такой Скорого? Как его лечить его же злости?

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Гость

08:52:30 10-04-2024

Ольга (22:32:06 09-04-2024) Такое впечатление что вас всех уже давно лечить вас Скорого... Лечить и учить надо зоошизу. Собаки прекрасно сами множатся, по два раза в год. Стай хаски, мопсов, корги и овчарок на улицах не вижу. Также как не вижу дворняг в квартирах, даже у зоошизы.

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Наталья

20:10:15 10-04-2024

Пора заняться обществом! Лечить в психушке принудительно. А то вокруг обезумевшие маньяки, садисты и живодеры. 🚷🚷🚷🚷🚷

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Гость

10:07:23 11-04-2024

Наталья (20:10:15 10-04-2024) Пора заняться обществом! Лечить в психушке принудительно. А ... Живодеры позволяют бездомным собакам нападать на людей.

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Барнаулец

21:49:23 10-04-2024

Благодарю Администрацию города Барнаула за решение о выделении средств. Бездомными животные стали по причине безответственного отношения людей. Живодерскими повадками вы воспитываете своих детей. Поэтому не предлагайте идеи истребления бездомных животных, а прочтите с ребенком книгу и позанимайтесь с ним.

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Гость

10:06:33 11-04-2024

Барнаулец (21:49:23 10-04-2024) Благодарю Администрацию города Барнаула за решение о выделен... За что благодарите то? За то , что через 2 недели псины вернутся на газоны? Будут удобрять дорожки и парки, кидаться на людей?

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Гоать

11:45:01 12-04-2024

Наталья (20:10:15 10-04-2024) Пора заняться обществом! Лечить в психушке принудительно. А ... Верно говорите, столько вокруг упырей развелось двуногих, столько злобы от них!

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