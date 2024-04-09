Мэрия Барнаула ищет подрядчика, который будет ловить и содержать бездомных животных

Компании-победителю готовы заплатить почти 5 млн рублей

09 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Собака на улице Барнаула / Фото: amic.ru

Комитет по благоустройству Барнаула ищет компанию-подрядчика, который будет отлавливать, содержать бездомных животных и возвращать их на прежние места обитания. За это мэрия готова заплатить почти 5 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Лот появился на сайте еще 4 апреля, заявки желающие смогут подавать до 18-го числа. Итоги подведут 22 апреля. Работа будет выполняться с даты заключения контракта по 1 ноября 2024 года. А контракт будет действовать до 18 декабря 2024 года.

Отловленных кошек и собак будут привозить в приют. Там специалисты осмотрят их, вылечат, вакцинируют, стерилизуют, накормят (не реже раза в сутки), маркируют и кастрируют. Перевозить животных нужно на специальном транспорте, который исключает их травмирование и гибель. Подрядчику запрещается содержать отловленных животных в транспорте более восьми часов, а при температуре ниже -15°С и выше +25°С – более трех часов. Подопечные должны иметь постоянный доступ к воде, при кормлении каждому выдадут индивидуальную миску с едой.

Если у животного есть ошейник, его передадут владельцам в течение 10 дней. Отлов щенков и котят младше четырех месяцев оплачиваться не будет.

Кроме того, подрядчику нельзя:

ловить животных в присутствии детей (за исключением случаев, если оно представляет общественную опасность);

применять вещества, лекарства или приспособления, которые наносят травмы или другой ущерб животным (также запрещено использовать миорелаксанты периферического действия);

отлавливать животных, находящихся под надзором человека (людей), а также снимать с привязи животных, временно оставленных в общественных местах.

Напомним, что недавно в Алтайском крае разработали законопроект о введении обязательной регистрации и маркировки домашних животных. Такие требования могут начать действовать с 1 сентября 2025 года. Регистрировать кошек и собак будут бесплатно, а маркировать – за счет хозяев. Кроме того, планируется создать пункты временного содержания животных.