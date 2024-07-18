За приготовление пищи для школьников в течение полугода власти готовы заплатить 33,3 млн рублей

18 июля 2024, 14:40, ИА Амител

Столовая в барнаульской школе / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула ищет подрядчика, который будет кормить учащихся начальных классов. За это власти готовы заплатить 33,3 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Компания-победитель должна будет кормить учеников 1-4 классов горячими завтраками с 1 сентября 2024 года по 28 декабря 20224 года включительно. Услуги она должна оказывать каждый день, за исключением выходных, праздников и школьных каникул. Контракт будет действовать до 28 февраля 2025 года. Исполнитель будет готовить пищу в соответствии с примерным двухнедельным меню и с соблюдением технологических режимов, приемов, рецептур и норм выхода готовых блюд по СанПиН.

Двухнедельное меню подрядчик должен предоставить не менее чем за пять рабочих дней до начала оказания услуги. В меню должны учитываться сезонность, необходимое количество пищевых веществ, возраст обучающихся, требования по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных продуктах питания, витаминах и микроэлементах и так далее. Блюда должны быть свежеприготовленными, без применения повторной термической обработки. Также компания обеспечивает сервировку (накрытие столов), раздачу пищи, разнос пищи на обеденные столы учащихся (по согласованию с заказчиком), уборку и мытье посуды.

Подрядчик должен будет соблюдать правила приемки поступающих продуктов и полуфабрикатов, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов. Ещё он обязуется обеспечивать надлежащее санитарное содержание производственных помещений, оборудования и инвентаря.

Компания-победитель должна контролировать условия хранения пищевых продуктов на пищеблоке, температурный режим хранения в холодильниках и морозильных камерах, влажность в сухих кладовых и так далее. Исполнитель обеспечит и производственный лабораторный контроль качества приготовляемой пищи, его отбор и хранение суточных проб изготавливаемой продукции.

Медперсонал или другое ответственное лицо должен проводить ежедневный осмотр работников, которые готовят еду, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также признаков инфекционных заболеваний. Исполнитель должен обеспечивать надлежащий сбор, хранение, хранение и вывоз пищевых отходов.

Закупка появилась на портале 18 июля, заявки можно будет подавать до 26 июля. А итоги лота подведут 30 июля.