Мэрия Барнаула начала искать подрядчика на реконструкцию музея "Город"
На работы власти готовы потратить более 17 млн рублей
27 мая 2024, 13:10, ИА Амител
Барнаульская мэрия начала искать подрядчика, который проведет капремонт выставочного зала музея "Город" на проспекте Ленина, 111. Администрация города готова потратить на это 17,4 млн рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок 25 мая.
Желающие компании смогут подавать заявки на закупку до 31 мая 2024 года. Итоги лота подведут 4 июня. Капремонт запланирован на лето 2024 года. Подрядчик должен будет завершить работы до 15 августа 2024 года. Контракт вступит в силу со дня заключения и будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Компания-победитель должна будет выполнить не только ремонт выставочного зала и кабинетов, но и обновить системы водоснабжения и канализации, заменить сети электроснабжения, сделать освещение подвальных помещений и лестничных клеток, отремонтировать системы тепловентиляции в подвальном помещении и так далее.
Отметим, что решение о капремонте выставочного зала музея "Город" принял мэр Барнаула Вячеслав Франк по итогам встречи с членами Союза художников России в январе 2022 года. Тогда художники сказали, что Барнаулу нужно современное и обновленное творческое пространство для проведения выставок, творческих встреч, мастер-классов и для приобщения молодежи к изобразительному искусству, пишет пресс-служба мэрии.
Выставочный зал был передан в оперативное управление музею "Город" восемь лет назад. 1 сентября 2016 года там открылась первая выставка Союза художников России, посвященная празднованию Дня города. С тех пор в здании был лишь косметический ремонт.
Напомним, что недавно в Барнауле полностью заморозили строительство Художественного музея Алтайского края на площади Октября из-за проблем в проектно-сметной документации. Сейчас объект готов только на 62%. На него потратили более миллиарда рублей.
13:53:45 27-05-2024
Селф конечно, кто еще опыт с музеями имеет
14:04:30 27-05-2024
Это не наш музей,не врите! Пятиэтажек таких в центре нет! Или весь фасад дома отремонтируют?
16:10:54 27-05-2024
Ба .Капитальный ремонт всего ,всего в доме , всех инженерных сетей вот кому то повезло. Собственники оцените подарок от главы .
16:13:02 27-05-2024
А ХУД.МУЗЕЙ не хотите доделать на октября!?! или еще миллиарда не хватает?!? бедненькие...
17:46:02 27-05-2024
Шоу Музей2!
18:12:36 27-05-2024
Лучше бы художественный музей закончили.. ((
18:33:39 27-05-2024
А фасад дома отремантируют?