Мэрия Барнаула начала искать подрядчика на реконструкцию музея "Город"

На работы власти готовы потратить более 17 млн рублей

27 мая 2024, 13:10, ИА Амител

Проект капремонта выставочного зала музея "Город" / Фото: barnaul.org

Барнаульская мэрия начала искать подрядчика, который проведет капремонт выставочного зала музея "Город" на проспекте Ленина, 111. Администрация города готова потратить на это 17,4 млн рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок 25 мая.

Желающие компании смогут подавать заявки на закупку до 31 мая 2024 года. Итоги лота подведут 4 июня. Капремонт запланирован на лето 2024 года. Подрядчик должен будет завершить работы до 15 августа 2024 года. Контракт вступит в силу со дня заключения и будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Компания-победитель должна будет выполнить не только ремонт выставочного зала и кабинетов, но и обновить системы водоснабжения и канализации, заменить сети электроснабжения, сделать освещение подвальных помещений и лестничных клеток, отремонтировать системы тепловентиляции в подвальном помещении и так далее.

Проект капремонта выставочного зала музея "Город" / Фото: barnaul.org

Отметим, что решение о капремонте выставочного зала музея "Город" принял мэр Барнаула Вячеслав Франк по итогам встречи с членами Союза художников России в январе 2022 года. Тогда художники сказали, что Барнаулу нужно современное и обновленное творческое пространство для проведения выставок, творческих встреч, мастер-классов и для приобщения молодежи к изобразительному искусству, пишет пресс-служба мэрии.

Выставочный зал был передан в оперативное управление музею "Город" восемь лет назад. 1 сентября 2016 года там открылась первая выставка Союза художников России, посвященная празднованию Дня города. С тех пор в здании был лишь косметический ремонт.

Напомним, что недавно в Барнауле полностью заморозили строительство Художественного музея Алтайского края на площади Октября из-за проблем в проектно-сметной документации. Сейчас объект готов только на 62%. На него потратили более миллиарда рублей.