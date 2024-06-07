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Мэрия Барнаула получила уведомление о сносе ЦУМа

Ранее сообщалось, что работы могут начать в ближайшие дни

07 июня 2024, 14:41, ИА Амител

Проект нового здания на месте ЦУМа в Барнауле / Эскиз "Архи-Групп"
Проект нового здания на месте ЦУМа в Барнауле / Эскиз "Архи-Групп"

Мэрия Барнаула получила уведомление о сносе ЦУМа 4 июня. Об этом сообщает "Банкфакс".

Отмечается, что уведомление пришло в профильный комитет по строительству и архитектуре.

Ранее барнаульский предприниматель Евгений Ракшин, который является инвестором проекта, рассказывал о том, что снос ЦУМа могут начать уже в ближайшие дни. Также один из владельцев компании "Мария-Ра" сообщил, что процесс "перехода" постоянных покупателей из торговой точки ЦУМа в другие магазины сети прошел слаженно. Компания якобы готовится предоставить дополнительную скидку для покупателей в соседних от ЦУМа магазинах сети.

Как ранее писал amic.ru, на месте старого здания 1964 года постройки появится современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Он будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров. В новом современном комплексе хотят разместить магазины, офисы и гостиницу.

Барнаул недвижимость бизнес

Комментарии 7

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Гость

16:49:28 07-06-2024

Зачтется на том свете..

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Элен без ребят

17:49:11 07-06-2024

Гость (16:49:28 07-06-2024) Зачтется на том свете.. ... да, хотелось бы поверить в существование Ада, котлов и чертей.

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Элен без ребят

17:50:47 07-06-2024

о как... оказывается, достаточно просто уведомления, чтобы испоганить архитектурный ансамбль.

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Гость

18:45:53 07-06-2024

Элен без ребят (17:50:47 07-06-2024) о как... оказывается, достаточно просто уведомления, чтобы и... Всё решено давно, а это лишь официоз. Наверно, через Госуслуги уведомление отправили.

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Гость

18:41:40 07-06-2024

в группе барнаульских архитекторов случились некоторые дебаты. Один уважаемый человек сказал, что проект дно, особенно изменённый. Второй стал его оправдывать, извиняясь, что всё тут решают бабки

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Гость

19:05:10 07-06-2024

Сдали город на разграбления, за мзду.

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Инна

23:13:14 08-06-2024

Центр города становится все больше похожим на печворк, при том ещё и безвкусным. Зачем в этом месте 18 этажей?

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