Ранее сообщалось, что работы могут начать в ближайшие дни

07 июня 2024, 14:41, ИА Амител

Проект нового здания на месте ЦУМа в Барнауле / Эскиз "Архи-Групп"

Мэрия Барнаула получила уведомление о сносе ЦУМа 4 июня. Об этом сообщает "Банкфакс".

Отмечается, что уведомление пришло в профильный комитет по строительству и архитектуре.

Ранее барнаульский предприниматель Евгений Ракшин, который является инвестором проекта, рассказывал о том, что снос ЦУМа могут начать уже в ближайшие дни. Также один из владельцев компании "Мария-Ра" сообщил, что процесс "перехода" постоянных покупателей из торговой точки ЦУМа в другие магазины сети прошел слаженно. Компания якобы готовится предоставить дополнительную скидку для покупателей в соседних от ЦУМа магазинах сети.

Как ранее писал amic.ru, на месте старого здания 1964 года постройки появится современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Он будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров. В новом современном комплексе хотят разместить магазины, офисы и гостиницу.