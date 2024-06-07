Мэрия Барнаула получила уведомление о сносе ЦУМа
Ранее сообщалось, что работы могут начать в ближайшие дни
07 июня 2024, 14:41, ИА Амител
Мэрия Барнаула получила уведомление о сносе ЦУМа 4 июня. Об этом сообщает "Банкфакс".
Отмечается, что уведомление пришло в профильный комитет по строительству и архитектуре.
Ранее барнаульский предприниматель Евгений Ракшин, который является инвестором проекта, рассказывал о том, что снос ЦУМа могут начать уже в ближайшие дни. Также один из владельцев компании "Мария-Ра" сообщил, что процесс "перехода" постоянных покупателей из торговой точки ЦУМа в другие магазины сети прошел слаженно. Компания якобы готовится предоставить дополнительную скидку для покупателей в соседних от ЦУМа магазинах сети.
Как ранее писал amic.ru, на месте старого здания 1964 года постройки появится современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Он будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров. В новом современном комплексе хотят разместить магазины, офисы и гостиницу.
16:49:28 07-06-2024
Зачтется на том свете..
17:49:11 07-06-2024
Гость (16:49:28 07-06-2024) Зачтется на том свете.. ... да, хотелось бы поверить в существование Ада, котлов и чертей.
17:50:47 07-06-2024
о как... оказывается, достаточно просто уведомления, чтобы испоганить архитектурный ансамбль.
18:45:53 07-06-2024
Элен без ребят (17:50:47 07-06-2024) о как... оказывается, достаточно просто уведомления, чтобы и... Всё решено давно, а это лишь официоз. Наверно, через Госуслуги уведомление отправили.
18:41:40 07-06-2024
в группе барнаульских архитекторов случились некоторые дебаты. Один уважаемый человек сказал, что проект дно, особенно изменённый. Второй стал его оправдывать, извиняясь, что всё тут решают бабки
19:05:10 07-06-2024
Сдали город на разграбления, за мзду.
23:13:14 08-06-2024
Центр города становится все больше похожим на печворк, при том ещё и безвкусным. Зачем в этом месте 18 этажей?