Бизнесмен Евгений Ракшин рассказал, когда в Барнауле начнут строить новый ЦУМ
На возведение потребуется не менее двух лет
05 июня 2024, 16:01, ИА Амител
Снос здания ЦУМа в Барнауле начнется уж в ближайшие дни. Универмаг планируют разобрать всего за два месяца. Само строительство нового комплекса займет порядка двух лет, сообщил изданию "Алтапресс" барнаульский предприниматель Евгений Ракшин, который является инвестором проекта.
"Это сжатый, но реалистичный срок, в который постараемся уложиться. Понятно, что, как и любая стройка, реконструкция ЦУМа будет создавать определенные неудобства, приложим все усилия, чтобы эти неудобства минимизировать", – приводит издание слова предпринимателя.
Также один из владельцев компании "Мария-Ра" сообщил, что процесс "перехода" постоянных покупателей из торговой точки ЦУМа в другие магазины сети прошел слаженно. Компания якобы готовится предоставить дополнительную скидку для покупателей в соседних от ЦУМа магазинах сети.
Как ранее писал amic.ru, на месте старого здания 1964 года постройки появится современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Он будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров. В новом современном комплексе хотят разместить магазины, офисы и гостиницу.
Однако окончательного проекта владелец ЦУМа – предприниматель Евгений Ракшин – пока не презентовал. Более того, в мэрии Барнаула заявляли, что не выдавали бизнесмену разрешение на строительство.
16:10:17 05-06-2024
прошло всего два дня с момента публикации
"Власти Барнаула не выдавали разрешение на строительство нового здания на месте ЦУМа" и вот уже названы сроки сноса и строительства очередного, уродующего архитектурный ансамбль центра, убожества.
пс. почему-то хочется Бастрыкину написать.
16:19:04 05-06-2024
Ну просто Ракшин за эти 2 дня уже написал Бастрыкину что бы не тревожили))) Я думаю везде уже все согласовано. А бумажку принесут на блюдце с синей каемочкой.
19:39:38 05-06-2024
Элен без ребят (16:10:17 05-06-2024) прошло всего два дня с момента публикации "Власти Барнау... Удивляет ваша способность, к на экстрасенсорном уровне определить "убожество" ещё не презентованного проекта.
07:41:50 06-06-2024
Элен без ребят (16:10:17 05-06-2024) прошло всего два дня с момента публикации "Власти Барнау... Они разрешение на строительство получили еще весной 2022 года. Знаю это точно. А ссылки на слова анонимов из якобы мэрии - это голимая чушь.
16:30:28 05-06-2024
Надо писать Бастрыкину, чтобы под контроль взял вопрос
16:54:00 05-06-2024
Алексей (16:30:28 05-06-2024) Надо писать Бастрыкину, чтобы под контроль взял вопрос... А толку то, ему не до этого колхоза.
19:20:30 05-06-2024
Гость (16:54:00 05-06-2024) А толку то, ему не до этого колхоза. ... Зря вы так про деда .
16:53:05 05-06-2024
Для чего в центре города зуб дракона???
Мозги есть у тех, кто даёт разрешение на строительство г... строя?
17:35:23 05-06-2024
Гость (16:53:05 05-06-2024) Для чего в центре города зуб дракона??? Мозги есть у тех... Нет. Деньги все застилают...(
07:42:54 06-06-2024
Гость (16:53:05 05-06-2024) Для чего в центре города зуб дракона??? Мозги есть у тех... А сейчас там прямо красота)) унылое советское типовое г…о
17:02:03 05-06-2024
А в Барнауле сейчас дефицит офисных площадей или наоборот избыток?
17:15:15 05-06-2024
вчера на Ютубе попалось интервью с Сергеем Галицким.
если кто не знает, то это миллиардер (основатель сети "Магнит", если не ошибаюсь), который за несколько млд. руб. построил в Краснодаре роскошный ПАРК!
еще раз: парк не вокруг своего дома, а для города.
и футбольный клуб создал, и стадион со спортивной академией построил.
а еще он рассказывал про свои отношения к деньгам и про то, что с собой на тот свет их не унесешь. барнаульцы, посмотрите, как бывает! я слушала и плакала, если честно, смотря в окно на ЦУМ.
17:37:32 05-06-2024
Элен без ребят (17:15:15 05-06-2024) вчера на Ютубе попалось интервью с Сергеем Галицким. есл... Для России это редкость, к сожалению.
19:53:19 05-06-2024
Элен без ребят (17:15:15 05-06-2024) вчера на Ютубе попалось интервью с Сергеем Галицким. есл... плакса, про Ракшина рассказать? мало Трассы здоровья, спортивных праздников (БЕЕСПЛАТНЫХ с бесплатным чаем и закусками на "станциях" на трассе), бесплатное строительство спортплощадок в школах, бесплатные продукты и фрукты, которая Мария-Ра поставляет в свои родные школы и помогает другим школам в питании. Бесплатные абонементы в бассейн, консультации школ бесплатные по организации уроков физ-ры и организации стадионов/залов в школах. А теперь идите поплачьте подольше, ну чтоб прям башка заболела, глядя на маленькое старое тесное здание.
Женя, Аля, Виталик - вы крутые и лучше всех, делайте своё дело, вы всё делаете правильно. а эти коментаторы это 0, 0001 процента от горожана
20:58:23 05-06-2024
прогиб засчитан
22:36:54 05-06-2024
Лея (19:53:19 05-06-2024) плакса, про Ракшина рассказать? мало Трассы здоровья, спорти... Это не для города а отдельным личностям. Доя города пусть худож музей достроит. Мне вот пофиг трасса здоровья мне вот в музей охота
09:27:34 06-06-2024
Лея (19:53:19 05-06-2024) плакса, про Ракшина рассказать? мало Трассы здоровья, спорти... Ага, и работникам своим платит ровно столько, чтобы они могли себе позволить трассу здоровья.
10:17:32 06-06-2024
Лея (19:53:19 05-06-2024) плакса, про Ракшина рассказать? мало Трассы здоровья, спорти... получи печеньку
18:19:14 05-06-2024
это убожество архитектуры да и заодно гостиницу барнаул давно надо было снести.
21:09:31 05-06-2024
Александр (18:19:14 05-06-2024) это убожество архитектуры да и заодно гостиницу барнаул дав... Иди на край города и выделывайся сколько влезет.
19:41:04 05-06-2024
Смотря в окно на Цум.. Из окна администрации?
20:47:14 05-06-2024
Гость (19:41:04 05-06-2024) Смотря в окно на Цум.. Из окна администрации? ... Из окна Главпочтампта.
19:49:07 05-06-2024
опять изуродовали центр, будет теперь этот забор вид портить.
20:47:59 05-06-2024
Для Лии. А что локомотив застроили , тоже они молодцы ?!
21:11:41 05-06-2024
Ведь написали в статье: максимальная этажность на этом пятачке дойдет до 18 этажей - этакий многочлен на лице города.
00:21:44 06-06-2024
А хорошо бы там небольшой зеленый уголок разбить с скамейками и фонтаном! Земля то - города! Город - т.е. горожане и вправе определить чему там быть! В том числе, по 131ФЗ - "О самоуправлении в РФ". Следует учредить инициативную группу из горожан и провести опрос - референдум!!!
08:47:58 06-06-2024
Опять власть капитала. Что хочу, то и ворочу...все решают деньги