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Бизнесмен Евгений Ракшин рассказал, когда в Барнауле начнут строить новый ЦУМ

На возведение потребуется не менее двух лет

05 июня 2024, 16:01, ИА Амител

Фото: площадь рядом с ЦУМом в Барнауле
Фото: площадь рядом с ЦУМом в Барнауле

Снос здания ЦУМа в Барнауле начнется уж в ближайшие дни. Универмаг планируют разобрать всего за два месяца. Само строительство нового комплекса займет порядка двух лет, сообщил изданию "Алтапресс" барнаульский предприниматель Евгений Ракшин, который является инвестором проекта.

"Это сжатый, но реалистичный срок, в который постараемся уложиться. Понятно, что, как и любая стройка, реконструкция ЦУМа будет создавать определенные неудобства, приложим все усилия, чтобы эти неудобства минимизировать", – приводит издание слова предпринимателя.

Также один из владельцев компании "Мария-Ра" сообщил, что процесс "перехода" постоянных покупателей из торговой точки ЦУМа в другие магазины сети прошел слаженно. Компания якобы готовится предоставить дополнительную скидку для покупателей в соседних от ЦУМа магазинах сети.

Как ранее писал amic.ru, на месте старого здания 1964 года постройки появится современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Он будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров. В новом современном комплексе хотят разместить магазины, офисы и гостиницу.

Однако окончательного проекта владелец ЦУМа – предприниматель Евгений Ракшин – пока не презентовал. Более того, в мэрии Барнаула заявляли, что не выдавали бизнесмену разрешение на строительство.

Здание ЦУМа в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула не выдавали разрешение на строительство нового здания на месте ЦУМа

Утверждается, что владелец универмага Евгений Ракшин пока не обращался к властям по этому поводу
НОВОСТИБарнаул

Барнаул строительство архитектура

Комментарии 27

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Элен без ребят

16:10:17 05-06-2024

прошло всего два дня с момента публикации
"Власти Барнаула не выдавали разрешение на строительство нового здания на месте ЦУМа" и вот уже названы сроки сноса и строительства очередного, уродующего архитектурный ансамбль центра, убожества.
пс. почему-то хочется Бастрыкину написать.

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Гость

16:19:04 05-06-2024

Ну просто Ракшин за эти 2 дня уже написал Бастрыкину что бы не тревожили))) Я думаю везде уже все согласовано. А бумажку принесут на блюдце с синей каемочкой.

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Гость

19:39:38 05-06-2024

Элен без ребят (16:10:17 05-06-2024) прошло всего два дня с момента публикации "Власти Барнау... Удивляет ваша способность, к на экстрасенсорном уровне определить "убожество" ещё не презентованного проекта.

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Гость

07:41:50 06-06-2024

Элен без ребят (16:10:17 05-06-2024) прошло всего два дня с момента публикации "Власти Барнау... Они разрешение на строительство получили еще весной 2022 года. Знаю это точно. А ссылки на слова анонимов из якобы мэрии - это голимая чушь.

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Алексей

16:30:28 05-06-2024

Надо писать Бастрыкину, чтобы под контроль взял вопрос

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Гость

16:54:00 05-06-2024

Алексей (16:30:28 05-06-2024) Надо писать Бастрыкину, чтобы под контроль взял вопрос... А толку то, ему не до этого колхоза.

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Гость

19:20:30 05-06-2024

Гость (16:54:00 05-06-2024) А толку то, ему не до этого колхоза. ... Зря вы так про деда .

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Гость

16:53:05 05-06-2024

Для чего в центре города зуб дракона???
Мозги есть у тех, кто даёт разрешение на строительство г... строя?

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Гость

17:35:23 05-06-2024

Гость (16:53:05 05-06-2024) Для чего в центре города зуб дракона??? Мозги есть у тех... Нет. Деньги все застилают...(

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Гость

07:42:54 06-06-2024

Гость (16:53:05 05-06-2024) Для чего в центре города зуб дракона??? Мозги есть у тех... А сейчас там прямо красота)) унылое советское типовое г…о

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Гости

17:02:03 05-06-2024

А в Барнауле сейчас дефицит офисных площадей или наоборот избыток?

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Элен без ребят

17:15:15 05-06-2024

вчера на Ютубе попалось интервью с Сергеем Галицким.
если кто не знает, то это миллиардер (основатель сети "Магнит", если не ошибаюсь), который за несколько млд. руб. построил в Краснодаре роскошный ПАРК!
еще раз: парк не вокруг своего дома, а для города.
и футбольный клуб создал, и стадион со спортивной академией построил.
а еще он рассказывал про свои отношения к деньгам и про то, что с собой на тот свет их не унесешь. барнаульцы, посмотрите, как бывает! я слушала и плакала, если честно, смотря в окно на ЦУМ.

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Гость

17:37:32 05-06-2024

Элен без ребят (17:15:15 05-06-2024) вчера на Ютубе попалось интервью с Сергеем Галицким. есл... Для России это редкость, к сожалению.

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Лея

19:53:19 05-06-2024

Элен без ребят (17:15:15 05-06-2024) вчера на Ютубе попалось интервью с Сергеем Галицким. есл... плакса, про Ракшина рассказать? мало Трассы здоровья, спортивных праздников (БЕЕСПЛАТНЫХ с бесплатным чаем и закусками на "станциях" на трассе), бесплатное строительство спортплощадок в школах, бесплатные продукты и фрукты, которая Мария-Ра поставляет в свои родные школы и помогает другим школам в питании. Бесплатные абонементы в бассейн, консультации школ бесплатные по организации уроков физ-ры и организации стадионов/залов в школах. А теперь идите поплачьте подольше, ну чтоб прям башка заболела, глядя на маленькое старое тесное здание.

Женя, Аля, Виталик - вы крутые и лучше всех, делайте своё дело, вы всё делаете правильно. а эти коментаторы это 0, 0001 процента от горожана

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Элен без ребят

20:58:23 05-06-2024

прогиб засчитан

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Гость

22:36:54 05-06-2024

Лея (19:53:19 05-06-2024) плакса, про Ракшина рассказать? мало Трассы здоровья, спорти... Это не для города а отдельным личностям. Доя города пусть худож музей достроит. Мне вот пофиг трасса здоровья мне вот в музей охота

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Гость

09:27:34 06-06-2024

Лея (19:53:19 05-06-2024) плакса, про Ракшина рассказать? мало Трассы здоровья, спорти... Ага, и работникам своим платит ровно столько, чтобы они могли себе позволить трассу здоровья.

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Жора

10:17:32 06-06-2024

Лея (19:53:19 05-06-2024) плакса, про Ракшина рассказать? мало Трассы здоровья, спорти... получи печеньку

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Александр

18:19:14 05-06-2024

это убожество архитектуры да и заодно гостиницу барнаул давно надо было снести.

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Андрей

21:09:31 05-06-2024

Александр (18:19:14 05-06-2024) это убожество архитектуры да и заодно гостиницу барнаул дав... Иди на край города и выделывайся сколько влезет.

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Гость

19:41:04 05-06-2024

Смотря в окно на Цум.. Из окна администрации?

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Гость

20:47:14 05-06-2024

Гость (19:41:04 05-06-2024) Смотря в окно на Цум.. Из окна администрации? ... Из окна Главпочтампта.

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Гость

19:49:07 05-06-2024

опять изуродовали центр, будет теперь этот забор вид портить.

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Дима

20:47:59 05-06-2024

Для Лии. А что локомотив застроили , тоже они молодцы ?!

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Андрей

21:11:41 05-06-2024

Ведь написали в статье: максимальная этажность на этом пятачке дойдет до 18 этажей - этакий многочлен на лице города.

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Андрей

00:21:44 06-06-2024

А хорошо бы там небольшой зеленый уголок разбить с скамейками и фонтаном! Земля то - города! Город - т.е. горожане и вправе определить чему там быть! В том числе, по 131ФЗ - "О самоуправлении в РФ". Следует учредить инициативную группу из горожан и провести опрос - референдум!!!

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Игорь

08:47:58 06-06-2024

Опять власть капитала. Что хочу, то и ворочу...все решают деньги

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