Бизнесмен Евгений Ракшин рассказал, когда в Барнауле начнут строить новый ЦУМ

На возведение потребуется не менее двух лет

05 июня 2024, 16:01, ИА Амител

Фото: площадь рядом с ЦУМом в Барнауле

Снос здания ЦУМа в Барнауле начнется уж в ближайшие дни. Универмаг планируют разобрать всего за два месяца. Само строительство нового комплекса займет порядка двух лет, сообщил изданию "Алтапресс" барнаульский предприниматель Евгений Ракшин, который является инвестором проекта.

"Это сжатый, но реалистичный срок, в который постараемся уложиться. Понятно, что, как и любая стройка, реконструкция ЦУМа будет создавать определенные неудобства, приложим все усилия, чтобы эти неудобства минимизировать", – приводит издание слова предпринимателя.

Также один из владельцев компании "Мария-Ра" сообщил, что процесс "перехода" постоянных покупателей из торговой точки ЦУМа в другие магазины сети прошел слаженно. Компания якобы готовится предоставить дополнительную скидку для покупателей в соседних от ЦУМа магазинах сети.

Как ранее писал amic.ru, на месте старого здания 1964 года постройки появится современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Он будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров. В новом современном комплексе хотят разместить магазины, офисы и гостиницу.

Однако окончательного проекта владелец ЦУМа – предприниматель Евгений Ракшин – пока не презентовал. Более того, в мэрии Барнаула заявляли, что не выдавали бизнесмену разрешение на строительство.