Власти ищут подрядчика, который очистит историческую часть Барнаула от грунтовых вод

Работы проведут на наиболее подтапливаемых территориях: на улице Анатолия, Ядринцева, Гоголя и других

12 апреля 2024, 14:20, ИА Амител

Затопленная улица / Фото: "Барнаул 22"

Мэрия Барнаула объявила аукцион на поиск подрядчика, который проведет работы по понижению грунтовых вод в исторической части города. За это власти города готовы заплатить 11,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

От грунтовых вод очистят территории в границах Поперечного переулка, ул. Ипподромной, пер. Крайнего, ул. Чернышевского, пер. М. Прудского, ул. Партизанской, пер. Революционного, ул. Анатолия, пер. Ядринцева, ул. Левобережной, ул. Загородной, ул. Гоголя. Всего предстоит освободить от воды 46,8 тысячи "квадратов".

Подрядчик должен будет перекачать подземные грунтовые воды в закрытую ливневку через смотровой колодец, расположенный в переулке Малом Прудском. А затем выпустить ее в Барнаулку в районе остановки "Алтайский завод агрегатов" на улице Загородной.

Работы будут проводиться ежедневно, в том числе в выходные и праздники. Срок сдачи работ – 1 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице 8 Марта, которая регулярно страдает от весенних потопов, оборудуют ливневую канализацию не раньше чем через два года.