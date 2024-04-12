Власти ищут подрядчика, который очистит историческую часть Барнаула от грунтовых вод
Работы проведут на наиболее подтапливаемых территориях: на улице Анатолия, Ядринцева, Гоголя и других
12 апреля 2024, 14:20, ИА Амител
Мэрия Барнаула объявила аукцион на поиск подрядчика, который проведет работы по понижению грунтовых вод в исторической части города. За это власти города готовы заплатить 11,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
От грунтовых вод очистят территории в границах Поперечного переулка, ул. Ипподромной, пер. Крайнего, ул. Чернышевского, пер. М. Прудского, ул. Партизанской, пер. Революционного, ул. Анатолия, пер. Ядринцева, ул. Левобережной, ул. Загородной, ул. Гоголя. Всего предстоит освободить от воды 46,8 тысячи "квадратов".
Подрядчик должен будет перекачать подземные грунтовые воды в закрытую ливневку через смотровой колодец, расположенный в переулке Малом Прудском. А затем выпустить ее в Барнаулку в районе остановки "Алтайский завод агрегатов" на улице Загородной.
Работы будут проводиться ежедневно, в том числе в выходные и праздники. Срок сдачи работ – 1 декабря 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице 8 Марта, которая регулярно страдает от весенних потопов, оборудуют ливневую канализацию не раньше чем через два года.
14:45:48 12-04-2024
А это точно эффективно? Место - болото. Откачают сейчас, она вновь поднимется. Водоносный слой грунтовых вод если там, то куда он денется? Это как у реки, откачал и снова?
14:52:38 12-04-2024
вопрос (14:45:48 12-04-2024) А это точно эффективно? Место - болото. Откачают сейчас, она... Ничего вы не поняли!!! Это-жила!!! Качать ежедневно то,что невозможно выкачать до 1 ДЕКАБРЯ!!! 2024 года. А там-новый тендер и снова кач-кач-кач-кач!!!
15:04:22 12-04-2024
вопрос (14:45:48 12-04-2024) А это точно эффективно? Место - болото. Откачают сейчас, она... Да пофигу, главное деньжат попилить. Купили же вон машину пылесосить улицу. Для нас глупость, а кому-то кукурузер новый.
14:52:41 12-04-2024
Осел трудился до седьмого пота носил он воду из реки в болото.
15:19:30 12-04-2024
Гость (14:52:41 12-04-2024) Осел трудился до седьмого пота носил он воду из реки в болот... Носил он воду из болота в реку.
15:19:27 12-04-2024
АЗА и победит. Там больше не кому качать кроме них.
19:48:51 12-04-2024
Все же помнят где спуск( уклон.горка) вниз по Челюскинцев перед партизанской или по малому прудскому перед Анатолия по ядринцева и т.д. это что там за круг он должен быть минимум в десять раз меньше. У нас же жители не знают где возвышенности где спуски вниз и низинки. Ну и сумма Я думаю тоже в десять раз меньше должна. Я не думаю чт хрущевки или девятиэтажки топит грунтовыми водами. Частный сектор да. Ну у нас полгорода частный сектор топит. Затон Ильича и т.д. просто зачем ради двух кварталов частного сектора столько трудов? Опять же на перекрестке малого прудского Чернышевского вот прям сейчас вырыт катлован под строительство и не каких там грунтовых вод. Что то не договаривают. Скорее всего за народные деньги хотят подготовить землю под высотную застройку.
20:00:45 12-04-2024
Здесь и гадать не надо откачают да продадут землю под застройку. Столько лет топило нифига. А здесь вдруг нате осушайте болото. Не Франк а Петр 1 блин. Речной продал локомотив продал под застройку и болото это туда же. Если польза будет то хорошая идея. А если вода не осушиться деньги на ветер.
20:01:50 12-04-2024
Вытащил Петька утопающего Вас.Иваныча из Урала и сразу искуственное дыхание делать .... вода пошла изо рта... качает качает .. все идет... тут Вас. Иван. очнулся и стонет -Петька, вытащи ...(попу ) из воды, а то весь Урал перекачаешь!
21:32:35 12-04-2024
Уважаемые товарищи комментаторы, вы все без сомнения специалисты и всё знаете как и что. Но Завод АЗА откачивал здесь воду 40 лет, в 2022 году перестал это делать, так как перестали оплачивать эту, а насосная станция оказалась частной и только у АЗА. Сделана она была для этих целей еще в 90-х годах. Грунтовые воды поднялись, у людей вода в подпольях частных домов, реально просто под полом вода. Вода на Булыгино из-за этого, много где. Фундаменты точно так же разрушаются и в частных домах и в хрущевках и в всём остальных строениях. У людей разрушаются дома и то, что этот вопрос наконец-то начали хоть как-то решать, это хорошо. Главное чтобы решили.
10:17:30 03-05-2024
Павел (21:32:35 12-04-2024) Уважаемые товарищи комментаторы, вы все без сомнения специал... Спасибо за понимание! А то у нас все специалисты! Бьемся с июня 2023- админ делает вид что работает над решением вопроса - а дома уже скоро год в сырости в разной степени подтоплены, админ игнорирует решение прокуратуры, тендер выставили для собственника не приемленный. А как с вами связаться -раз Вы в курсе наших проблем? Может чем поможете? Или были в подобной ситуации?
10:45:35 14-04-2024
Пилили бы средства сразу, без ненужных прелюдий.