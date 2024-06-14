Власти Барнаула снова ищут подрядчика, который понизит уровень грунтовых вод в городе
В апреле 2024 года власти уже пытались найти подрядчика на закупку, однако желающих не было
14 июня 2024, 08:30, ИА Амител
В исторической части Барнаула планируется провести работы по понижению уровня грунтовых вод. Они затронут территорию площадью 46,8 тысячи кв.м., которая ограничивается Поперечным переулком, ул. Ипподромной, пер. Крайним, ул. Чернышевского, пер. Малым Прудским, ул. Партизанской, пер. Революционным, ул. Анатолия, пер. Ядринцева, ул. Левобережной, ул. Загородной и ул. Гоголя. На это власти города готовы потратить около 12 млн рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.
Лот появился на портале 7 июня. Заявки можно подавать до 19 июня. Итоги торгов подведут 21 июня. Подрядчик должен выполнить все работы до 1 декабря 2024 года. Контракт будет действовать до 31 декабря 2024 года.
"Работы по понижению уровня грунтовых вод по трубопроводам в Барнауле с последующим сбросом стоков в городской ливневый коллектор закрытого типа по переулку Малому Прудскому на безвозмездной основе. Подрядчик обязан перекачивать откачиваемые подземные грунтовые воды в закрытую сеть ливневой канализации через контрольный приемный смотровой колодец коллектора муниципальной собственности города Барнаула, расположенный на проезжей части дороги общего пользования по пер. Малому Прудскому, в реку Барнаулку в районе остановки общественного транспорта "Алтайский завод агрегатов", – сказано в документации.
Работы будут считаться качественными, если подземные грунтовые воды не будут топить здания, сооружения, подвалы на указанной территории.
Подрядчику запрещено:
- подавать (перекачивать) открытым способом откачиваемые подземные грунтовые воды в закрытую сеть ливневой канализации по пер. Малому Прудскому;
- сбрасывать в сеть канализации загрязненные производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды;
- сбрасывать в сеть ливневой канализации по пер. Малому Прудскому производственные сточные воды промышленных предприятий, содержащие вредные вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы и мазут, всплывающие вещества, биологические трудно окисляемые органические вещества и так далее;
- сбрасывать в сеть ливневой канализации по пер. Малому Прудскому кислоты, горючие примеси, токсичные и растворенные газообразные вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы и другие взрывоопасные и токсические смеси.
Напомним, что найти подрядчика на эту закупку мэрия Барнаула пыталась еще в апреле 2024 года. Однако тогда на лот никто не заявился и он был признан несостоявшимся.
08:40:54 14-06-2024
Видимо ценник зажали вот и не хочет АЗА качать. А больше им ни кого не найти желающих
11:43:13 14-06-2024
Гость (08:40:54 14-06-2024) Видимо ценник зажали вот и не хочет АЗА качать. А больше им ... чтобы понизить уровень грунтовых вод, надо не насосами качать, а закрытые дренажи везде в старом центре вдоль дорог прокладывать и сток делать естественный в Барнаулку. Это будет стоить явно не 12 млн, а несколько млрд...
08:54:55 14-06-2024
Барнаул стоит на гиганском подземном море пресной воды. Поэтому это так себе затея. Чистое отмывание бабла.
14:30:30 14-06-2024
Гость (08:54:55 14-06-2024) Барнаул стоит на гиганском подземном море пресной воды. Поэт... Дешевле новый Барнаул выстроить в более выгодной локации, чем избавиться от подземного моря.
Кстати, в конце 60-х бы был интересный научно-документальный фильм, который рассказывал об огромных запасах пресной воды именно под Барнаулом.
08:55:29 14-06-2024
Пусть в небесную канцелярию обратятся. Чтобы там понизили объём сбрасываемой воды в виде осадков.
09:10:39 14-06-2024
Тендер на понижение грунтовых вод на Булыгино ещё не объявлен? В связи с засыпкой прудика и застройкой многоэтажками вопрос становится актуальным!
10:08:20 14-06-2024
А как люди жили на Прудах 30-40-50 лет назад? Их не топило? Или регулярно подтапливало, но это было "в порядке вещей"?
10:37:26 14-06-2024
Чистые пруды (10:08:20 14-06-2024) А как люди жили на Прудах 30-40-50 лет назад? Их не топило? ... это делают, чтобы потом строить человейники с подземной парковкой. А так частный сектор и хрущевки не топит
14:33:05 14-06-2024
Почитал. Идея хорошая но неэффективная и качать расходовать свет нагружая электросеть
нееее Тут канал надо рыть. Прорыть дренажный канал экскаватором не будет стоить миллиарды. Тысяч десять будет стоить. А оценщиков в миллиарды обьема такого надо бы взять в разработку обыски провести, выяснить на чем ездит и какой доход по данным налоговой и светси плюс с минусом. Если не сойдется -в камеру и спрашивать откуда своровал
14:48:29 14-06-2024
Там пару кварталов частного сектора топит. Они прекрасно знали что на болоте строят. Могли бы и сами учесть это при строительстве. С таким же успехом можно и затону помогать. Пока они сами дома не поднимут. Никто им не поможет. Да и не обязан им никто. Пусть продают землю и валят. Я так понимаю вопрос в цене. Они хотят продать землю как в центре города. Хотя цена ей как болоту...
18:44:43 14-06-2024
А ниже партизанской запрет был строить многоэтажки. А теперь ,когда их повтыкали заболачивание территории. Или это исследование уже засекретили?
20:57:53 14-06-2024
Я не геолог, но как бы очевидно, что спускаясь по Красноармейскому от Крупской мы попадаем в пойму Барнаулки, а потом поднимаясь на гору выезжаем из нее. Единственный очевидный вариант это пустить Барнаулку по новому руслу. Иначе бред какой-то.
13:02:20 15-06-2024
Не зря Барнаул начинался с горы.