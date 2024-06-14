Власти Барнаула снова ищут подрядчика, который понизит уровень грунтовых вод в городе

В апреле 2024 года власти уже пытались найти подрядчика на закупку, однако желающих не было

14 июня 2024, 08:30, ИА Амител

Район проведения работ / Фото: "Яндекс.Карты"

В исторической части Барнаула планируется провести работы по понижению уровня грунтовых вод. Они затронут территорию площадью 46,8 тысячи кв.м., которая ограничивается Поперечным переулком, ул. Ипподромной, пер. Крайним, ул. Чернышевского, пер. Малым Прудским, ул. Партизанской, пер. Революционным, ул. Анатолия, пер. Ядринцева, ул. Левобережной, ул. Загородной и ул. Гоголя. На это власти города готовы потратить около 12 млн рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Лот появился на портале 7 июня. Заявки можно подавать до 19 июня. Итоги торгов подведут 21 июня. Подрядчик должен выполнить все работы до 1 декабря 2024 года. Контракт будет действовать до 31 декабря 2024 года.

"Работы по понижению уровня грунтовых вод по трубопроводам в Барнауле с последующим сбросом стоков в городской ливневый коллектор закрытого типа по переулку Малому Прудскому на безвозмездной основе. Подрядчик обязан перекачивать откачиваемые подземные грунтовые воды в закрытую сеть ливневой канализации через контрольный приемный смотровой колодец коллектора муниципальной собственности города Барнаула, расположенный на проезжей части дороги общего пользования по пер. Малому Прудскому, в реку Барнаулку в районе остановки общественного транспорта "Алтайский завод агрегатов", – сказано в документации.

Работы будут считаться качественными, если подземные грунтовые воды не будут топить здания, сооружения, подвалы на указанной территории.

Подрядчику запрещено:

подавать (перекачивать) открытым способом откачиваемые подземные грунтовые воды в закрытую сеть ливневой канализации по пер. Малому Прудскому;

сбрасывать в сеть канализации загрязненные производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды;

сбрасывать в сеть ливневой канализации по пер. Малому Прудскому производственные сточные воды промышленных предприятий, содержащие вредные вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы и мазут, всплывающие вещества, биологические трудно окисляемые органические вещества и так далее;

сбрасывать в сеть ливневой канализации по пер. Малому Прудскому кислоты, горючие примеси, токсичные и растворенные газообразные вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы и другие взрывоопасные и токсические смеси.

Напомним, что найти подрядчика на эту закупку мэрия Барнаула пыталась еще в апреле 2024 года. Однако тогда на лот никто не заявился и он был признан несостоявшимся.