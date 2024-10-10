Мэрия Барнаула утвердила план развития экономики города

Разработчики документа дают положительную оценку существующей в краевой столице динамике

10 октября 2024, 09:32, ИА Амител

Вид с крыши на Барнаул / Фото: amic.ru

Администрация Барнаула утвердила прогноз социально-экономического развития города на 2025-2027 годы. Соответствующий документ опубликовали на городском правовом портале.

Разработчики документа дают положительную оценку существующей динамике развития краевой столицы. По их мнению, текущая ситуация и итоги предыдущего периода показывают, что экономика города способна не только адаптироваться к изменениям, но и сохранять стабильность.

В частности, за январь – июнь 2024 года объем промышленного производства в городе по сравнению с соответствующим периодом 2023 года увеличился на 6,9% в сопоставимых ценах и превысил 97 млрд рублей. Объем инвестиций за это же время в сопоставимых ценах вырос в 1,6 раза (более 21,8 млрд рублей). Около 80% крупных и средних организаций работают с прибылью, а безработица составляет всего 0,2% по отношению к численности трудоспособного населения: это минимальный показатель среди крупных столичных городов Сибири.

При этом на пути барнаульской экономики есть препятствия. Это риски усиления санкционного давления, изменения внешнеполитической и экономической обстановки.

Сам прогноз разработан в базовом и консервативном варианте. Авторы называют первый наиболее вероятным, и выглядит он оптимистичнее. Вместе с тем и консервативный вариант, как кажется, не сулит краевой столице больших катастроф.