Мэрия Барнаула утвердила план развития экономики города
Разработчики документа дают положительную оценку существующей в краевой столице динамике
10 октября 2024, 09:32, ИА Амител
Администрация Барнаула утвердила прогноз социально-экономического развития города на 2025-2027 годы. Соответствующий документ опубликовали на городском правовом портале.
Разработчики документа дают положительную оценку существующей динамике развития краевой столицы. По их мнению, текущая ситуация и итоги предыдущего периода показывают, что экономика города способна не только адаптироваться к изменениям, но и сохранять стабильность.
В частности, за январь – июнь 2024 года объем промышленного производства в городе по сравнению с соответствующим периодом 2023 года увеличился на 6,9% в сопоставимых ценах и превысил 97 млрд рублей. Объем инвестиций за это же время в сопоставимых ценах вырос в 1,6 раза (более 21,8 млрд рублей). Около 80% крупных и средних организаций работают с прибылью, а безработица составляет всего 0,2% по отношению к численности трудоспособного населения: это минимальный показатель среди крупных столичных городов Сибири.
При этом на пути барнаульской экономики есть препятствия. Это риски усиления санкционного давления, изменения внешнеполитической и экономической обстановки.
Сам прогноз разработан в базовом и консервативном варианте. Авторы называют первый наиболее вероятным, и выглядит он оптимистичнее. Вместе с тем и консервативный вариант, как кажется, не сулит краевой столице больших катастроф.
10:18:59 10-10-2024
ну раз утвердила - пусть всё идет по плану.
10:39:59 10-10-2024
очень много народа разъехалось по другим городам и вахтам, оттого и безработица составляет 0,2%. Уверен, если было бы где работать с нормальной зп, народ бы не бежал из края в таких количествах.
11:29:57 10-10-2024
"объем промышленного производства в городе по сравнению с соответствующим периодом 2023 года увеличился на 6,9%" - по мне, так это топтание на месте..
16:07:35 10-10-2024
Это- типа сами себя чиновники похвалили
Какие они трудяжки-"молодцы"@@@
16:13:31 10-10-2024
Это- типа сами себя чиновники похвалили
Какие они трудяжки-"молодцы"@@@
Поэтому и 0,2%- безработица, что умирает в крае в 2 р.больше чем рождается. А те кто дожил до трудоспособного возраста либо на вахте в др.регионах либо на СВО
19:55:11 10-10-2024
Гость (16:13:31 10-10-2024) Это- типа сами себя чиновники похвалилиКакие они трудяжк... План жы!