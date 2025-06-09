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Мэру Красноярска грозит до 15 лет за получение более 180 млн рублей в виде денег и бани

По версии следствия, взятка предназначалась за победу фирмы в конкурсах на выполнение ремонта дорог

09 июня 2025, 17:20, ИА Амител

Мэр Красноярска Владислав Логинов / Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Мэр Красноярска Владислав Логинов / Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Мэр Красноярска Владислав Логинов обвиняется в получении более 180 млн рублей от гендиректора коммерческой организации, сообщает РИА Новости.

Напомним, в понедельник утром, 9 июня, правоохранители задержали 57-летнего Логинова, который занимает должность градоначальника с 16 сентября 2022 года. А до этого был первым заместителем главы города.

"В 2018–2024 годах получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем ему земельном участке", – рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, взятка предназначалась за победу фирмы в конкурсах на выполнение ремонта городских дорог.

"Обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия", – подчеркнула Петренко.

Логинову грозит до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

громкое дело Красноярский край Коррупция

Комментарии 13

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Гость

17:34:11 09-06-2025

Сколько еще непойманных...

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Гость

17:52:10 09-06-2025

Гость (17:34:11 09-06-2025) Сколько еще непойманных... ... Был бы человек, а статья найдется...

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Гость

18:27:15 09-06-2025

Как не боятся элементарных проверок. Совсем мозгов нет, что ли. Остановиться же можно вовремя.

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гость

22:48:32 09-06-2025

Гость (18:27:15 09-06-2025) Как не боятся элементарных проверок. Совсем мозгов нет, что ... Нельзя, попробовал получилось, раз, два и всё понеслась. Аппетиты растут

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Гость

18:29:31 09-06-2025

180 млн умножить на 70 кратный штраф. Замучается теперь отрабатывать. Это самое болезненное для него.

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Гость

19:32:25 09-06-2025

Видать хорошие деньги пилят с гос контрактов раз такие взятки за них дают.

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Гость

20:18:58 09-06-2025

Как-то не верится, что такой прожженный чиновник, прошедший все ступени карьеры, попался на строительстве бани. Кому-то видимо мешал. Кому-то это место понадобилось.

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Гость

21:24:31 09-06-2025

Гость (20:18:58 09-06-2025) Как-то не верится, что такой прожженный чиновник, прошедший ... мож от жадности не поделился...

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гость

22:49:43 09-06-2025

Гость (20:18:58 09-06-2025) Как-то не верится, что такой прожженный чиновник, прошедший ... Какая баня там 180 лямов к бане)) Я бы посмотрел на баню за 180 мл

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Гость

09:27:10 10-06-2025

Дайте ка я угадаю, какой партии он член.

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ППШариков

09:42:05 10-06-2025

"штраф в размере до 70-кратной суммы взятки"... ну это уже кое что, хотя по закону до 100 -кратного возможно.

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гость

11:21:13 10-06-2025

А таких чиновников миллионы и всё никак не остановятся.
Честные не проходят отбор во властные структуры.

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Гость

11:48:42 10-06-2025

За что его- ведь они все такие-хорошие.

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