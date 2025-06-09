По версии следствия, взятка предназначалась за победу фирмы в конкурсах на выполнение ремонта дорог

09 июня 2025, 17:20, ИА Амител

Мэр Красноярска Владислав Логинов / Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Мэр Красноярска Владислав Логинов обвиняется в получении более 180 млн рублей от гендиректора коммерческой организации, сообщает РИА Новости.

Напомним, в понедельник утром, 9 июня, правоохранители задержали 57-летнего Логинова, который занимает должность градоначальника с 16 сентября 2022 года. А до этого был первым заместителем главы города.

"В 2018–2024 годах получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем ему земельном участке", – рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, взятка предназначалась за победу фирмы в конкурсах на выполнение ремонта городских дорог.

"Обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия", – подчеркнула Петренко.

Логинову грозит до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.