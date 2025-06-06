Сам экс-чиновник отрицал вину в совершении преступления

06 июня 2025, 15:45, Антон Дегтярев

Центральный районный суд вынес приговор бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву. Ему дали восемь лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Срок Шеломенцева

Шеломенцева осудили по трем статьям УК РФ: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По первой статье он получил 8 лет со штрафом 2 млн рублей и лишением права занимать должности в органах власти на 2 года. По второй статье за отмывание денег ему назначили штраф 5 тысяч рублей, но от наказания его освободили ввиду истечения срока давности. А по третьему эпизоду ему дали 7 лет со штрафом в размере однократной суммы взятки 600 тысяч рублей с двухлетним запретом занимать госдолжности.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Антону Шеломенцеву наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 2,1 млн рублей с лишением права занимать определенные должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных органах на срок два года шесть месяцев. Наказание отбывать в исправительной колонии строгого режима", – вынес судья приговор.

Также Шеломенцеву зачли время содержания под стражей с 10 января 2024 года из расчета день под стражей к одному дню отбывания наказания в колонии. Кроме того, с Шеломенцева взыскали сумму взятки в размере 2,6 млн рублей.

В чем обвинили Шеломенцева?

По версии следствия, он через посредника Сергея Щукина получил взятку 2 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного. За вознаграждение обвиняемый якобы должен был помочь Бесчастному стать перевозчиком на маршрутах № 41 и 78, которые предприниматель, правда, так и не получил. Следствие убеждено, что 1,2 млн Шеломенцев впоследствии "отмыл", купив на них автомобиль Subaru Outback, остальные 800 тысяч рублей он получил за посредничество.

Кроме того, бывшего чиновника обвинили в получении двух взяток от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. По версии Следкома, в феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин решили построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов, а составить проект для объекта они попросили как раз Илюшина. Предприниматель в итоге разработал проектную документацию с номинальной ценой 350 тысяч рублей. Правда, денег за проект Илюшин не взял, а сделал все в обмен на покровительство Шеломенцева при заключении госконтрактов.

Кроме того, в обвинительном заключении сказано, что в феврале 2022 года Илюшин через Сергея Щукина передал Антону Шеломенцеву взятку размером 250 тысяч рублей за помощь при заключении госконтрактов. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

Какой срок запрашивал прокурор?

Ранее прокурор на прениях запросил для Шеломенцева 11 лет колонии строгого режима со штрафом 25 млн рублей и пятилетним запретом занимать должности в органах власти. Также прокурор требовал зачесть ему срок отбытого наказания и время содержания под стражей с 10 января 2024 года до дня вступления приговора в силу из расчета один день содержания под стражей к одному дню лишения свободы.

Что говорила защита и сам Шеломенцев?

Защита же просила полностью оправдать Шеломенцева и настаивала на его невиновности. Подсудимый и его адвокат рассказывали, что Бесчастный дал взятку исключительно Щукину за получение карт маршрутов, а проект и 250 тысяч от Дениса Илюшина не были взяткой. Позицию самого Шеломенцева и его адвоката можно прочитать здесь. Также в своем последнем слове экс-чиновник повторил, что его оговорили и обвинение построено на показаниях одного человека (Сергея Щукина), которые "противоречат фактам".

Что с другими фигурантами дела?

2 октября 2024 года посредник Сергей Щукин получил пять лет условно со штрафом 2 млн рублей. Но прокуратура это решение оспорила и 20 декабря 2024 года Алтайский краевой суд по ее требованию приговорил Щукина к трем годам колонии строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Однако он собирается обратиться в кассацию.

Также Индустриальный районный суд 19 декабря 2024 года приговорил перевозчика Олега Бесчастного к штрафу 40 млн рублей, аресту трех легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму более 52 млн рублей. Прокуратура тоже с решением не согласилась и 27 февраля 2025 года Алтайский краевой суд направил дело в Индустриальный районный суд на пересмотр. 16 июня состоятся судебные прения, в которых прокурор запросит срок для подсудимого.

Кроме того, с 27 декабря 2024 года Октябрьский районный суд рассматривает дело против второго взяткодателя – директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина.