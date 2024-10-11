Меру пресечения изберут "малоэтажному застройщику", который не сдал обещанные дома
Против директора "Малоэтажной Сибири" возбудили уголовное дело о мошенничестве
11 октября 2024, 12:01, Антон Дегтярев
Директору компании "Малоэтажная Сибирь" Ивану Заикину, попавшему под уголовное дело о мошенничестве, 11 октября 2024 года вынесут меру пресечения в Октябрьском районном суде. Об этом amic.ru сообщил один из пострадавших от фирмы Заикина, которая брала деньги с клиентов за строительство коттеджей, однако так и не закончила их.
Заседание пройдет 11 октября в 14:30, подтвердили amic.ru в Октябрьском районном суде.
Отметим, что Заикина подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). По статье Заикину грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
По версии следствия, Заикин путем обмана и злоупотребления доверием похитил деньги сразу нескольких клиентов компании "Малоэтажная Сибирь". В Объединенной пресс-службе судов сообщили, что Заикин подозревается в совершении 21 преступления, потерпевшими являются 22 человека, общий ущерб клиентам превышает 120 млн рублей.
Напомним, что amic.ru ранее писал о ситуации с компанией "Малоэтажная Сибирь". Десятки клиентов из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области рассказали, что они заплатили миллионы рублей за строительство частных домов, но остались без денег и без обещанных зданий, но с ипотекой. Кому-то фирма начала строить дома, но после второго денежного транша работы остановились. А у кого-то стройка вообще не началась. Руководство компании же "кормило" людей обещаниями, но дома не строило. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
12:18:17 11-10-2024
Мог же убежать, когда все бежали. Типа по этой же причине. И туда, куда надо, а не Аргентину. Они все крученые, а политически неграмотные. Последний грамотный штрих сделать не могут. Ну пусть сидят
13:53:52 11-10-2024
Как так-то? украл 50 тыс.руб... в тюрьму на 3 и более лет.
Украл 120 млн, 2 года и штраф 1 миллион.
Это же прям инструкция как нужно жить, чтобы жить хорошо!)
18:27:46 11-10-2024
И кстати, в народной голосовалке, как минимум, 5 застройщиков малоэтажки, лепящих откровенные палки и это самое задешево.