Мест всем хватит. Мэрия Барнаула взяла на контроль приём детей в первые классы

За парты в краевой столице в сентябре сядут более 10 тысяч первоклассников

30 марта 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

160 дополнительных мест для будущих первоклассников будет создано в Барнауле к новому учебному году. Они появятся в гимназии № 27, школах № 127 и 128, лицее № 121 и лицее "Сигма". Всего же, начиная с 2016 года, за счёт бюджета города в краевой столице было создано более 6,5 тысячи новых мест. Об этом 28 марта говорили в городской администрации на совещании по организации приёмной кампании в первые классы 2023/2024 учебного года. Оно прошло под руководством вице-мэра Александра Артёмова, информирует barnaul.org.

"При поддержке региональных властей в муниципалитете активно решается задача по увеличению мест в общеобразовательных учреждениях. Строится школа в микрорайоне Спутник на 550 учащихся и пристройка к зданию школы № 98 в селе Власиха на 400 учащихся. Работы планируется завершить к новому учебному году. Также строительство школы на 550 мест начато в жилом квартале 2011. Вопрос обеспечения всех детей местами в школах, по возможности в непосредственной близости к дому, находится на контроле администрации города", – подчеркнул Артёмов.

Суммарно к новому учебному году в Барнауле для первоклассников планируют открыть 10,5 тысячи мест. По прогнозным данным, в школы краевой столицы впервые пойдут чуть больше 10 тысяч детей, так что мест хватит на всех, сказала заместитель председателя комитета по образованию города Наталья Михальчук.

Приёмная кампания стартует в ближайшую субботу, 1 апреля, в 08:00. Михальчук отметила, что родителей уже проинформировали о порядке подачи заявлений и способах зачисления в учебные заведения. В гимназиях, лицеях и школах прошли организационные родительские собрания.

"Также информация размещена на сайте Барнаула, комитета по образованию города, на страницах в социальных сетях и в газете "Вечерний Барнаул". На базе комитета работает горячая линия по вопросам приёма в первый класс", – сообщила зампредседателя комитета по образованию города.

А как подать заявление, чтобы записать ребёнка в первый класс?

Сделать это можно несколькими способами:

Через интернет. Подать заявление можно на портале образовательных услуг Алтайского края либо на едином портале государственных услуг. Кстати, на "Госуслугах" черновик заявления о приёме ребёнка в первый класс можно сформировать уже сейчас. А 1 апреля в 08:00 лишь нажать заветную кнопку "Отправить заявление".

По почте. В этом случае заявление необходимо отправить заказным письмом с уведомлением. Так как его доставка не произойдёт день в день, желательно поторопиться и сходить на почту заранее.

При личном посещении учебного заведения. Обратите внимание на график работы школы.

Телефоны горячей линии комитета по образованию города: 56-90-35, 56-90-36, 56-90-29.