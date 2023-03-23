Как записать ребёнка в первый класс в Барнауле в 2023 году?
Рассказываем, что изменилось при подаче заявления на поступление в первый класс, и напоминаем, как, когда и где записать ребёнка в школу
23 марта 2023, 07:19, Ирина Киселева
В Барнауле приём заявлений для зачисления детей в первый класс в 2023 году стартует с 1 апреля. Он будет проходить в два этапа. Сначала заявления будут принимать у родителей, чьи дети имеют право на зачисление в приоритетном порядке или проживают на закреплённой за учебным заведением территории. Кстати, территориальная принадлежность некоторых школ в этом году изменилась. О правилах приёма, способах подачи заявлений и новшествах на пресс-конференции рассказала заместитель председателя городского комитета по образованию Наталья Михальчук.
Когда подавать заявление на зачисление в школу?
Первый этап приёма заявлений для зачисления в 1 класс в этом году стартует 1 апреля в 08:00 и продлится по 30 июня включительно. В этот период в образовательных учреждениях будут принимать заявления от военнослужащих, полицейских, сотрудников УФСИН и других граждан, которые имеют первоочередное право.
В первую волну в школах ждут активности от семей, где уже обучается кто-то из их членов. Это могут быть не только родные братья и сёстры, но также приёмные и опекаемые дети. Все они обладают преимущественным правом.
Будут принимать заявления и от проживающих на закреплённой за учебным заведением территории.
Зачисление в первую волну пройдёт в период с 1 по 6 июля.
А уже 6 июля в 08:00 начнётся второй этап приёма документов от родителей будущих учеников, он продлится до 5 сентября. В этот период подать заявление могут все желающие, в том числе и те, кто территориально закреплён за другой школой.
Как подать заявление, чтобы записать ребёнка в 1 класс?
В 2023 году способы подачи заявлений изменились. Теперь по электронной почте отправить его не получится. Зато это можно будет сделать через портал "Госуслуги" или портал образовательных услуг Алтайского края.
Если опасаетесь технического сбоя, можно обратиться в школу, лицей или гимназию лично (не забудьте уточнить график работы организации).
А ещё с этого года заявление можно отправить заказным письмом с уведомлением. Кстати, как уточнила Наталья Михальчук, сделать это можно уже сейчас. Но все поступившие письма зарегистрируют и вскроют не раньше 1 апреля.
Кроме того, родители могут заранее заполнить заявление для записи ребёнка в школу и на "Госуслугах". Черновик будет сохранён в личном кабинете, а когда начнётся приём заявок, достаточно будет нажать кнопку "отправить".
Чем раньше будет подано заявление, тем выше шансы на зачисление. Дело в том, что дата и время его получения будут учитываться при принятии решения о зачислении в школу. Однако примут его только после приёма всех заявлений и документов.
Отметим, что заявление могут подать только родители, опекуны или усыновители – законные представители ребёнка.
Как узнать, что моего ребёнка зачислили в школу?
Тут всё будет зависеть от того, какой способ для информирования вы выбрали в заявлении. Это может быть оповещение по телефону или электронной почте.
Узнать о том, приняли ли вашего ребёнка, можно и на портале образовательных услуг Алтайского края. Для этого необходимо через поиск найти своё заявление и посмотреть результаты его рассмотрения.
"Также школы будут отрабатывать этот вопрос и индивидуально: приглашать родителей, чтобы они лично принесли документы", – объяснила Наталья Михальчук.
Почему могут отказать в зачислении и что в такой ситуации делать?
В первую очередь рассматривают заявления тех граждан, у кого есть первоочередное и преимущественное право. А уже затем в список вносят детей, которые относятся к школе по территориальной принадлежности. Если в учебном заведении на всех желающих мест не хватит, в зачислении будет отказано.
Если в первую волну ребёнка не зачислили, необходимо обратиться в комитет по образованию города Барнаула. Его специалисты предложат на выбор близлежащие учебные заведения, где ещё есть места. После того как вы определитесь, заявление потребуется подать в новую школу. Главное, успеть до 5 сентября. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов, что ваш ребёнок попадёт в учебное заведение поближе к дому.
Какие документы нужны, чтобы записать ребёнка в школу?
Кроме заявления, в школу также необходимо предоставить:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребёнка;
- копию свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего родство заявителя;
- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного приёма);
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
- копию документа о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или справки о приёме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приёма на обучение ребёнка, проживающего на закреплённой территории);
- копии документов, подтверждающих право первоочередного приёма на обучение;
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья);
- документ, подтверждающий родство заявителя(ей) или законность представления прав ребёнка, и документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства).
Сколько детей в этом году пойдут в 1 класс и хватит ли всем мест?
В 2023/2024 учебном году в Барнауле в первые классы, по прогнозным данным, пойдут порядка 10,5 тысячи детей. Как отметила Наталья Михальчук, мест хватит всем.
При этом эксперт обратила внимание, что в Барнауле изменилась территориальная принадлежность к закреплённым школам. Больше всего корректировок произошло в густонаселённом Индустриальном районе. Узнать, к какой школе относится ваш ребёнок, можно в приказе комитета по образованию Барнаула.
Свои двери в этом году откроют 88 школ, включая новую, – в посёлке Спутник. Она рассчитана на 550 человек. Ожидается, что в ней будут учиться порядка 130 первоклассников.
С какого возраста можно записать ребёнка в школу?
В первые классы зачисляют детей, которым на 1 сентября 2023 года исполнится 6 лет 6 месяцев. Впрочем, с разрешения комитета по образованию в школы могут зачислить ребёнка и помладше.
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