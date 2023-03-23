Как записать ребёнка в первый класс в Барнауле в 2023 году?

Первый этап приёма заявлений для зачисления в 1 класс в этом году стартует 1 апреля в 08:00 и продлится по 30 июня включительно. В этот период в образовательных учреждениях будут принимать заявления от военнослужащих, полицейских, сотрудников УФСИН и других граждан, которые имеют первоочередное право.

В первую волну в школах ждут активности от семей, где уже обучается кто-то из их членов. Это могут быть не только родные братья и сёстры, но также приёмные и опекаемые дети. Все они обладают преимущественным правом.

Будут принимать заявления и от проживающих на закреплённой за учебным заведением территории.

Зачисление в первую волну пройдёт в период с 1 по 6 июля.

А уже 6 июля в 08:00 начнётся второй этап приёма документов от родителей будущих учеников, он продлится до 5 сентября. В этот период подать заявление могут все желающие, в том числе и те, кто территориально закреплён за другой школой.