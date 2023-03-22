В какие школы Барнаула пойдут первоклассники из микрорайонов "Норд" и "Времена года"

Всего в Барнауле в новом учебном году ожидают порядка 10,5 тысячи первоклашек

22 марта 2023, 15:52, Ирина Киселева

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Территориальную принадлежность к школам Барнаула пересмотрел к новому учебному году городской комитет по образованию. Больше всего изменений произошло в густонаселённом Индустриальном районе. Они коснулись лицея № 122, а также школ № 135 и 136. В первые классы этих учреждений попадут только дети, которые проживают в близлежащих кварталах. Об этом на пресс-конференции 22 марта сообщила заместитель председателя городского комитета по образованию Наталья Михальчук.

"Перезакрепление произошло из-за того, что в этих учебных заведениях в новом учебном году невозможно вместить 10 классов. Эти школы уже переполнены, там учатся и другие параллели. Поэтому количество первых классов в них будет ограничено – не более шести. <...> Но если брат или сестра уже учатся в этих школах, будущие первоклассники имеют преимущественное право для зачисления. Заявление они подают с 1 апреля", – рассказала Наталья Михальчук.Так, школа № 135 будет обслуживать только жителей домов квартала "2008", а № 136 – квартал "2006". Напомним, в прошлом учебном году в эти учреждения образования набирали детей из других кварталов, где школы ещё не построены, например, из микрорайонов "Времена года" (квартал "2010") и "Норд" (квартал "2011/2"). Но в этом году первоклассники из квартала "Времена года" пойдут в школу № 114, а проживающие в микрорайоне "Норд" будут учиться в 84-й. Суммарно речь идёт о 180 будущих первоклассниках.

Но эти образовательные учреждения находятся далеко, поэтому в мэрии к сентябрю обещают решить вопрос по организации подвоза учеников. Закрепленные территории можно посмотреть в приказе комитета по образованию Барнаула.

Михальчук при этом отметила, что вскоре и в этих новых кварталах построят школы – проектно-сметная документация на них уже разработана. В квартале "2011" школу уже возводят. Заместитель председателя комитета ожидает, что перераспределение учеников в новых микрорайонах произойдёт благодаря открытию школы в посёлке Спутник на 550 мест – она откроет свои двери для ребят уже в сентябре. Как пояснила эксперт, дети, проживающие в этом посёлке и Авиаторе, были разбросаны по трём учреждениям: школа № 114, лицеи № 101 и 121. А всего в городе появится восемь новых образовательных учреждений и сделают пристройки к трём уже действующим.