"Место силы" для врачей. Ирина Шереметьева о юбилее АГМУ, научных амбициях и талантах

2025-й в АГМУ объявили годом науки. Университет планирует "вывести в мир" свои научные разработки

23 января 2025, 09:45, ИА Амител

70 лет отметил в 2024-м Алтайский государственный медицинский университет. Однако год этот для вуза был совсем не праздный: в АГМУ провели более 60 медицинских конференций всероссийского уровня, принимали в гостях министра здравоохранения России и Совет ректоров медицинских вузов страны, а еще обновили музей, заложили сквер и открыли "место силы" для бывших, настоящих и будущих студентов. Кстати, сейчас в АГМУ самое большое число иностранных учащихся за всю историю университета. Они приехали из 27 стран мира, рассказала в "Переговорке" на amic.ru ректор вуза Ирина Шереметьева. Она сообщила, что наступивший 2025-й объявлен годом науки в АГМУ: вуз намерен показать миру свои научные разработки и найти возможность их реализации на практике.

Кто в "Переговорке"



Шереметьева Ирина Игоревна, доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр высшей категории.

Окончила Алтайский государственный медицинский институт.

С 1992 по 1995 год – врач-психотерапевт Алтайского краевого психоневрологического диспансера.

С 2001 года – замглавного врача по лечебной работе Алтайского краевого психоневрологического диспансера.

С 2003 года работает в АГМУ на постоянной основе.

С сентября 2018-го по июнь 2019-го – завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом дополнительного профессионального образования.

С 2019 года назначена на должность и. о. ректора ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет".

С 17 сентября 2021-го утверждена в должности ректора ФГБОУ ВО АГМУ.

Автор 141 научного труда.02:00 Открыли "место силы", обновили музей, провели более 60 всероссийских конференций. О том, как Алтайский медуниверситет отметил 70-летний юбилей.

05:10 Сколько врачей за все годы подготовил АГМУ?

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