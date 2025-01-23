"Место силы" для врачей. Ирина Шереметьева о юбилее АГМУ, научных амбициях и талантах
2025-й в АГМУ объявили годом науки. Университет планирует "вывести в мир" свои научные разработки
23 января 2025, 09:45, ИА Амител
70 лет отметил в 2024-м Алтайский государственный медицинский университет. Однако год этот для вуза был совсем не праздный: в АГМУ провели более 60 медицинских конференций всероссийского уровня, принимали в гостях министра здравоохранения России и Совет ректоров медицинских вузов страны, а еще обновили музей, заложили сквер и открыли "место силы" для бывших, настоящих и будущих студентов. Кстати, сейчас в АГМУ самое большое число иностранных учащихся за всю историю университета. Они приехали из 27 стран мира, рассказала в "Переговорке" на amic.ru ректор вуза Ирина Шереметьева. Она сообщила, что наступивший 2025-й объявлен годом науки в АГМУ: вуз намерен показать миру свои научные разработки и найти возможность их реализации на практике.
Кто в "Переговорке"
Шереметьева Ирина Игоревна, доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр высшей категории.
Окончила Алтайский государственный медицинский институт.
С 1992 по 1995 год – врач-психотерапевт Алтайского краевого психоневрологического диспансера.
С 2001 года – замглавного врача по лечебной работе Алтайского краевого психоневрологического диспансера.
С 2003 года работает в АГМУ на постоянной основе.
С сентября 2018-го по июнь 2019-го – завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом дополнительного профессионального образования.
С 2019 года назначена на должность и. о. ректора ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет".
С 17 сентября 2021-го утверждена в должности ректора ФГБОУ ВО АГМУ.
Автор 141 научного труда.02:00 Открыли "место силы", обновили музей, провели более 60 всероссийских конференций. О том, как Алтайский медуниверситет отметил 70-летний юбилей.
05:10 Сколько врачей за все годы подготовил АГМУ?
05:34 "Приехали из 27 стран! Они могут выбирать, но им нравится здесь". О том, сколько иностранных студентов учится в медуниверситете.
06:10 И министр здравоохранения России Михаил Мурашко теперь знает, где находится столица мира.
07:16 Сквер медиков, выставка и первый медотряд, в котором работали студенты из разных профильных вузов России. О самых памятных событиях 2024 года.
12:26 2025-й – год науки в АГМУ. "Чтобы вывести в мир все свои научные достижения. Смотрим, где возможна реализация наших проектов", – объясняет ректор.
14:06 Сегодня в АГМУ студентов больше, чем когда-либо. И много новых направлений, говорит Шереметьева.
15:17 "Болевая точка". О студенческих общежитиях, капитальном ремонте и поддержке от властей региона.
16:43 Что запланировано в АГМУ в год науки и кто ею занимается? "У нас 42 студенческих научных кружка. Очень талантливые ребята", – говорит ректор.
20:32 "Готовимся по-особому". Большой план празднования 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной, в числе прочего – масштабная экспозиция в музее.
22:36 "Курсы самопомощи и первой помощи для всех, кто идет на СВО". О центре медицины катастроф, уже работающем при АГМУ, и о центре тактической подготовки, который вскоре будет создан. Медуниверситет будет готовить врачей нового направления для работы в зоне особых действий, отмечает Ирина Шереметьева.
09:51:16 23-01-2025
шаманы?
10:11:24 23-01-2025
Musik (09:51:16 23-01-2025) шаманы?... ну, почти: музеи, скверы, министры... а ОБУЧЕНИЕ осталось в *опе...
10:00:29 23-01-2025
а с 1995 по 2001 год?
10:19:41 23-01-2025
Ну и почему у нас 95 процентов машинистов машинистов под " конкором" водят поезда. Тоже с водителями автобусов и трамваев с троллейбусами. Люди волнуются перед ПРМО. Напряжены давление повышено напиваются конкора коронала и ТД. Проходят ПРМО выходят морально расслабляются. И давление падает на минимум. И такие машинисты у нас ведут поезда. Спросите у Аверьяновой. Тоже ваша выпускница.
11:05:27 23-01-2025
Главное, посчитать стюдентов из заграницы и отпраздновать восимьслетпобед. И конкурсы с кружками. Ну и "научная работа", которую никто в руках не держал и не знает, как она выглядит.
А бабки пусть "Поезд здоровья" ждут, чтобы давление с температурой померять.
11:24:32 23-01-2025
Кхм... (11:05:27 23-01-2025) Главное, посчитать стюдентов из заграницы и отпраздновать во... ...-Кото рый ведёт " обконкоренный" заторможенный машинист.
11:15:42 23-01-2025
гордиться тем что у вас учатся очень много иностранцев я бы не стал совсем. Нужны свои кадры медицинские В ЦРБ беда с докторами...и просвета не видно
12:02:12 23-01-2025
Найдется ли в меде , да и в других ВУЗ ах Алтая хоть один студент, способный хоть как - нибудь адекватно понимать - что такое наука?! Так чем там занимаются?! Образования вся, образования вся, образования кончилася. Есть ли вменяемые люди, которые верят и знают, что в поликлиниках платных или бесплатных их хоть сколько - нибудь эффективно полечат или помогут?! Каким социокультурным нормам соответствует вся эта свистопляска.
14:23:07 23-01-2025
Борис (12:02:12 23-01-2025) Найдется ли в меде , да и в других ВУЗ ах Алтая хоть один ст... Борис, ты не праф!
23:41:53 24-01-2025
Борис (12:02:12 23-01-2025) Найдется ли в меде , да и в других ВУЗ ах Алтая хоть один ст... 1. Много ли в наших вузах "кандидатов" и "докторов", знающих, что такое наука? Вот. Так откуда же студентам таким взяться. Сегодня в политехе в коридоре был свидетелем диалога студента-активиста по телефону к кем-то. Суть - студент говорит, я Иван (имя изменено) и отвечаю за крестный ход и т.д. Вот вам и наука в стенах политеха.
2. Вы спрашиваете про Нормы. Хоть бы до конца не угробили и то хорошо. А вот зарплаты высокие подавай.
P.s. Постарайтесь не болеть.
14:53:32 23-01-2025
АГМУ (АГМИ) раньше был очень сильным вузом. Ректору было неважно, какое место занимает он в медийном рейтинге, зато вуз готовил хороших специалистов. На мой взгляд, это правильный подход.
20:13:29 28-01-2025
Гость (14:53:32 23-01-2025) АГМУ (АГМИ) раньше был очень сильным вузом. Ректору было нев... АГМУ всегда был просто "лечебкой". Там с момента основания наука никак не шла, нет кафедры физиологии, биохимии, генетики. А без этого какая наука? Они не Сеченовка и не Пироговка, просто альтернативы им нет вот и гонора много. В конкуренции они проигрывают томским медвузам и академиям военврачей, Новосибу и Красноярску (потому что у Красноярская свой фарм. завод на федеральном уровне). А наши готовят фармацевтов в аптеке стоять, а врачей выписывать стандартные схемы лечения по протоколам Минздрава. В районных больницах необходимое оборудование эндоскопическое отсутствует, так что готовить студентов на высокотехнологичную работу все равно не нужно. При текущем руководстве мед угробил свои собственные поликлиники - консультационную и стоматологическую. Там тоже то бахил нет, то у стоматологов старые бормашины. Просто мрак, и этот тупой пиар воспринимается как пир во время чумы.
00:26:28 24-01-2025
Иностранные студенты нужны ради денег, качество знаний упало, и готовить стали хуже, до 2000 -х годов ещё были преподаватели, как только Брюханов ушел, и ректором стал менеджер от СЭС , вуз скатился в ноль.
19:17:43 24-01-2025
гость (00:26:28 24-01-2025) Иностранные студенты нужны ради денег, качество знаний упало... Да не нужны такие деньги. Готовить надо своих сельских ребят. Даже если они троечники. Только учить требовательно и не дистанционно.. В морг студент должен ходить лично. Не надо это делать дистанционно.