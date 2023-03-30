Metallica выпустила клип 72 Seasons

Одноимённый альбом выйдет 14 апреля

30 марта 2023, 20:01, ИА Амител

Фото: Tim Saccenti / metallica.com

Американская группа Metallica выпустила сингл 72 Seasons и клип на него.

Это уже четвёртое видео с предстоящего одноимённого альбома, выход которого назначен на 14 апреля. После выхода полноформатника музыканты отправятся в мировое турне, которое продлится до конца сентября 2024-го, однако России в графике гастролей нет.

Ранее Metallica уже выпускала клипы If Darkness Had a Son, Screaming Suicide и Lux Æterna. Всего же в новом студийнике будет 12 песен.