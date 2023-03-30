Metallica выпустила клип 72 Seasons
Одноимённый альбом выйдет 14 апреля
30 марта 2023, 20:01, ИА Амител
Фото: Tim Saccenti / metallica.com
Американская группа Metallica выпустила сингл 72 Seasons и клип на него.
Это уже четвёртое видео с предстоящего одноимённого альбома, выход которого назначен на 14 апреля. После выхода полноформатника музыканты отправятся в мировое турне, которое продлится до конца сентября 2024-го, однако России в графике гастролей нет.
Ранее Metallica уже выпускала клипы If Darkness Had a Son, Screaming Suicide и Lux Æterna. Всего же в новом студийнике будет 12 песен.
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