Metallica выпустила клип на песню с нового альбома

Пластинка 72 Seasons выйдет в апреле 2023 года

20 января 2023, 13:45, Никита Черников

Американская группа Metallica выпустила клип на песню Screaming Suicide, которая стала вторым синглом с будущей пластинки 72 Seasons.

Релиз альбома состоится 14 апреля. Это первый полноформатник коллектива с 2016 года, когда вышел Hardwired... to Self-Destruct.

72 Seasons анонсировали в конце ноября 2022-го. Тогда же музыканты представили первый сингл, обложку и треклист новой работы – всего на ней будет 12 композиций.

Фото: metallica.com

Metallica была образована в 1981 году в Лос-Анджелесе Ларсом Ульрихом и Джеймсом Хэтфилдом. Среди главных хитов группы – For Whom the Bell Tolls, Fade to Black, Master of Puppets, One, Enter Sandman, Sad But True, The Unforgiven, Nothing Else Matters и другие.