"Метастазы съели кости". Онколог рассказал, до чего может довести рак простаты

Первые симптомы болезни мужчины чаще всего предпочитают стыдливо замалчивать

13 ноября 2024, 08:15, ИА Амител

Рак предстательной железы – второй по распространенности вид онкологического заболевания у мужчин на Алтае после рака легкого. Но уступает он совсем немного: ежегодно в регионе выявляется около 800 новых случаев. За последние десять лет заболеваемость выросла практически на 50%, и эксперты прогнозируют, что эта тенденция продолжится.

Что нужно знать об этой болезни, почему мужчины годами предпочитают молчать о симптомах и к чему это приводит – amic.ru рассказал заведующий отделением онкоурологии алтайского онкодиспансера Илья Варламов.

Предстательная железа, или простата, – часть мужской половой системы. Это маленький орган весом около 100 г, расположенный под мочевым пузырем, который "обнимает" своими долями верхнюю часть мочеиспускательного канала.

Простата, как разводящая железнодорожные пути стрелка, механически разделяет процессы семяизвержения и мочеиспускания – так как у мужчин сперма и моча выводятся по одному каналу. Она же отвечает за мужское либидо и вырабатывает специфическую жидкость (секрет), обеспечивающую питание и подвижность сперматозоидов.

Две истории одной болезни

В 2013 году 48-летний врач одной из больниц Алтайского края заподозрил у себя проблемы с предстательной железой. Прошел обследование и выявил суперагрессивную форму рака предстательной железы – максимально негативное "бинго" из возможного по шкале Глисона. В краевом онкодиспансере провели операцию, несколько курсов лекарственной терапии, лучевое лечение – и уже больше десяти лет пациент живет без патологии.

А вот другая – печальная – история. Пожилой мужчина несколько лет испытывал сложности с мочеиспусканием, просыпался по ночам, страдал от болей в паху, пояснице, слабел, но списывал все на усталость от работы. К врачам обратился после приступа острой задержки мочи. Его увезли по скорой. И вот – он уже пациент онкодиспансера с запущенной стадией рака предстательной железы.

"Метастазы буквально "съели" ему кости поясницы, таза, бедер, – а рак предстательной железы чаще всего метастазирует именно в костные структуры. Это мучительные боли, нарушение подвижности суставов, переломы. Еще хуже, если рак метастазировал во внутренние органы. Это, как правило, максимально запущенная и агрессивная форма болезни. Такому пациенту провести эффективное противоопухолевое лечение уже невозможно, – поясняет врач.

Мораль: при локализованном раке предстательной железы, когда опухоль не выходит за пределы органа и не пустила метастазы, 15-летняя выживаемость достигает 90% даже при максимально агрессивных формах патологии. Но чем более запущен процесс, тем менее благоприятен прогноз для пациента.

Как вовремя обнаружить рак предстательной железы?

Не ждать, когда что-то начнет беспокоить. Есть простые методы, позволяющие обнаружить болезнь еще на бессимптомной стадии. Это пальцевое ректальное исследование простаты через стенку прямой кишки, которое определяет размеры, плотность железы и наличие в ней узелков и уплотнений. Проводят его в любом смотровом кабинете или ФАПе.

А после 50 лет необходим анализ крови на определение уровня простатспецифического антигена (ПСА). Если его уровень выше нормы, проводят дополнительную диагностику, например, УЗИ простаты с биопсией для получения клеток органа на микроскопическое исследование.

Все, что нужно, – не игнорировать диспансеризацию и профилактические осмотры.

Тем более необходимо идти к врачу, если возникли проблемы с мочеиспусканием: частые позывы, но при этом остается ощущение, что мочевой пузырь опорожнился не полностью, струя стала слабой и прерывистой, появилась боль, жжение, кровь в моче.

"Это не означает, что у вас сразу рак. Часто речь идет о доброкачественной гиперплазии предстательной железы, или аденоме простаты. Однако с такими жалобами вы сразу попадаете в зону внимания врача-уролога, который, назначая необходимую терапию, будет обязательно выполнять и контрольные обследования. Если онкопатология все же есть, она точно будет обнаружена вовремя", – предупреждает Илья Варламов.

Кто в группе риска по раку предстательной железы?

Главный фактор – возраст: 60+. Пример с 48-летним врачом считается нетипичным.

Второй аспект – наследственность, когда предрасположенность к развитию рака предстательной железы заложена в семейном геноме. Доля таких случаев – около 15%. Если в роду родственники по мужской линии болеют раком предстательной железы, проверять нужно всех представителей сильного пола независимо от наличия жалоб.

В отличие от многих других видов онкозаболеваний, рак предстательной железы не соотносится напрямую с образом жизни и вредными привычками. Если, например, курение провоцирует рак легкого, злоупотребление красным мясом – рак кишечника, то ничего такого о раке простаты не скажешь.

"Впрочем, факторы жизни оказывают влияние на эффективность проводимого лечения при раке простаты. Например, сухощавый пациент без вредных привычек намного легче перенесет простатэктомию и быстрее восстановится после операции, чем пациент с лишним весом. Также доказано, что ожирение затрудняет временно утраченную после удаления простаты функцию удержания мочи", – говорит Илья Варламов.

Может ли травма вызвать рак предстательной железы?



В интернете такой фактор среди причин рака простаты встречается, однако за всю историю работы алтайского отделения подобных случаев не было.

Как лечат рак предстательной железы?

Операция

Золотым стандартом для большинства пациентов является радикальная простатэктомия, то есть тотальное удаление органа, пораженного злокачественной опухолью. Выполняется двумя способами – открытым доступом через разрез на брюшной полости или лапароскопически через небольшие проколы.

"На радикализм операции способ выполнения никак не влияет. Преимущество лапараскопии в том, что ранний период восстановления пациент проходит легче и быстрее: он раньше начинает вставать, обслуживать себя, у него менее выражен болевой синдром, быстрее восстанавливается временно утраченная функция удержания мочи. Именно поэтому в нашем отделении в настоящее время мы выполняем лапароскопические простатэктомии всем пациентам по показаниям", – объясняет врач.А эрекция сохранится?



Щекотливый вопрос для любого мужчины. Технически провести нервосберегающую простатэктомию возможно, но на практике врачи делают это в очень редких случаях – только когда есть 100%-я уверенность в отсутствии рецидива болезни в будущем. Здоровье – превыше всего!Лучевая терапия

Еще один эффективный метод лечения предстательной железы. Два года назад в алтайском диспансере внедрили методику высокомощностной брахитерапии предстательной железы контактным способом, когда источник излучения с помощью специальных устройств подводится непосредственно к опухоли внутри тела. Брахитерапия позволяет сохранить пациенту простату, но показан метод лишь мужчинам с начальными локализованными стадиями рака без метастазов.

Лекарственная терапия

Кроме того, практически во всех случаях при раке простаты назначают лекарственную терапию – некоторые формы опухолей могут быть эффективно стабилизированы на годы с помощью современных препаратов.

С 2019 года в регионе внедрена методика системной терапии для самой тяжелой категории пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы с множественными костными метастазами с помощью радиофармацевтических препаратов. Для них это единственная возможность увеличить продолжительность жизни и повысить ее качество, в частности, избавить от мучительных болей в костях скелета. За весь период в алтайском онкодиспансере было выполнено около 180 процедур на общую сумму более 60 млн рублей – и все это за счет бюджетного финансирования в рамках федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. По решению онкологического консилиума методику получают все пациенты региона, которым она показана.

Мужчины или страусы?

Илья Варламов описывает любопытную обстановку, в которой часто проходят консилиумы по пациентам с опухолями предстательной железы в краевом онкодиспансере. Как правило, мужчин приводят туда жены. И они же отвечают на все щекотливые и не очень вопросы. Мужчина же чаще молча сидит на стульчике, вздыхая и кивая головой в знак согласия. Такая вот правда жизни: спрятать голову в песок от проблем.

"Настоящего мужчину отличает высокий уровень ответственности за себя и других. Мужчина – это защитник. И прежде всего он должен защитить себя, чтобы быть надежной поддержкой для семьи. Не стыдно обсуждать с врачом свое здоровье, не стыдно проходить пусть не всегда комфортные, но нужные обследования. Стыдно прятаться от проблем, молчанием и бездействием перекладывая их на плечи родных. А вот вовремя обнаружить болезнь, принять меры, чтобы ее побороть, и остаться опорой для близких – это и есть настоящий мужской поступок", – подчеркивает Илья Варламов.