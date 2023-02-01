"В очереди стоят хирурги". Какие новые операции будут делать в алтайском онкоцентре

В 2023 году возможности алтайских онкологов станут ещё больше

01 февраля 2023, 10:01, ИА Амител

Когда человек сталкивается с бедой, он начинает искать помощь везде, где только возможно. То же самое касается и онкологических заболеваний. В "Переговорке" на amic.ru ведущая Евгения Даровская узнала у главного врача Алтайского краевого онкологического диспансера Игоря Вихлянова, в каких случаях помощь действительно нужно искать "на стороне", а когда её могут оказать в родном регионе.

В 2022 году 900 пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь в алтайском диспансере по обязательному медицинскому страхованию, и ещё 98 – по федеральной льготе.

"За пределы региона ушли 315 пациентов", – сообщил Игорь Вихлянов. Это те случаи, когда врачи не смогли оказать помощь здесь.

Но в этом году возможности алтайских онкологов станут ещё больше: уже вскоре алтайский диспансер приобретёт специальное оборудование, которое позволит не отправлять пациентов в Томск, а лечить в Барнауле. Специалисты, которые будут работать на этом оборудовании, уже подготовлены. "У меня в очереди стоят хирурги, которые кричат: мы это будем делать, а другие кричат: нет, мы", – рассказывает главный врач диспансера. Что это за оборудование – смотрите в видео.

Полную версию "Переговорки" ожидайте на сайте amic.ru 2 февраля.

Поговорили о том, как изменилась картина онкозаболеваемости после ковида и увеличилось ли число больных, какие виды рака чаще всего поражают жителей Алтайского края и почему. А также о том, отчего всё-таки возникает это страшное заболевание.