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"В очереди стоят хирурги". Какие новые операции будут делать в алтайском онкоцентре

В 2023 году возможности алтайских онкологов станут ещё больше

01 февраля 2023, 10:01, ИА Амител

Когда  человек сталкивается с бедой, он начинает искать помощь везде, где только возможно. То же самое касается и онкологических заболеваний. В "Переговорке" на amic.ru  ведущая Евгения Даровская узнала у главного врача Алтайского краевого онкологического диспансера Игоря Вихлянова, в каких случаях помощь действительно нужно искать "на стороне", а когда её могут оказать в родном регионе.

В 2022 году 900 пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь в алтайском диспансере по обязательному медицинскому страхованию, и ещё 98 – по федеральной льготе.

"За пределы региона ушли 315 пациентов", – сообщил Игорь Вихлянов. Это те случаи, когда врачи не смогли оказать помощь здесь.

Но в этом году возможности алтайских онкологов станут ещё больше: уже вскоре алтайский диспансер приобретёт специальное оборудование, которое позволит не отправлять пациентов в Томск, а лечить в Барнауле. Специалисты, которые будут работать на этом оборудовании, уже подготовлены. "У меня в очереди стоят хирурги, которые кричат: мы это будем делать, а другие кричат: нет, мы", – рассказывает главный врач диспансера. Что это за оборудование – смотрите в видео.

Полную версию "Переговорки" ожидайте на сайте amic.ru 2 февраля.

Поговорили о том, как изменилась картина онкозаболеваемости после ковида и увеличилось ли число больных, какие виды рака чаще всего поражают жителей Алтайского края и почему. А также о том, отчего всё-таки возникает это страшное заболевание.

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НОВОСТИЗдоровье

 

Комментарии 8

  • Никто никого ещё никогда не вылечил. Тем более операциями. Я 8 лет назад отказался от всякого лечения, лечусь лишь сменой образа жизни и питания (полный отказ от мяса, молока и хлебобулочных). И до сих пор жив. Хотя опухоль есть до сих пор, как и регулярные боли. Те же, кто лежал со мной тогда на диагностике, а потом пошёл на лечение - давным давно мертвы. Умирали страшно и очень мучительно, распродавая квартиры и оставляя родным лишь долги по кредитам.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • не вводите людей в заблуждение, у вас не злокачественная опухоль, рак не лечится переменой питания, это от лукавого. Рак лечится - это операция, химия, облучение, гормональные препараты и т.д. все остальное как вспомогательное лечение, говорю это потому, что все прошла, спасибо докторам, я здорова.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • не вводите людей в заблуждение, у вас не злокачественная опухоль, рак не лечится переменой питания **** Это известная на этом ресурсе сталинка, пенсионер с уехавшей крышей. У него и яблоки польские - наливные, и хрущевки лучше новых домов. там такой бардак в башке...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • У него и яблоки польские - наливные, и хрущевки лучше новых домов. - а еще он питанием вылечил несколько аутоиммунных заболеваний...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • сколько стоит ВМП в онкологии? сотни тысяч. сколько из этих денег идет на зарплату? порядка 70-85% немудрено, что в очереди стоят
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, геморрой не опухоль
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Сказки это все. Да, не хотят отправлять в другие регионы, потому что не хотят терять деньги, а вылечить здесь не могут и не хотят, нет у нас врачей, диагностики, н чего нет, особенно, что касаемо онкологии
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Рядом с Надеждой стоит суперсовременное здание -Центр Ядерной Медицины-, стоит уже года два мертвым грузом как черный ящик, что это зачем и почему - никто не знает.
    01 февраля, Гость   Ответить
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