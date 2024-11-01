Миф о пользе бани против всех болезней опроверг преподаватель
Некоторым людям ее посещать и вовсе противопоказано
01 ноября 2024, 13:40, ИА Амител
Женщина в бане / Фото: unsplash.com
Мнение об исцеляющих свойствах бани против любых болезней – это миф, заявил ura.ru старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Андрей Кондрахин.
По его словам, баня может быть полезна в восстановительный период. Это физиотерапевтический метод, но его не стоит рассматривать как средство лечения. При любых заболеваниях лучшим решением будет поход к врачу.
Также Кондрахин отметил, что людям с определенными заболеваниями, такими как рак или болезни легких, посещение бани и вовсе противопоказано, так как это может только усугубить ситуацию.
13:53:09 01-11-2024
Откуда они сейчас все берутся, какой то преподаватель фармакологии и химии, не признанный Менделеев, специалист по банным процедурам.
15:11:00 01-11-2024
ВВП (13:53:09 01-11-2024) Откуда они сейчас все берутся, какой то преподаватель фармак... да балагуров как грязи)))))))))))))))....."не мешки ворочать!" Чушь!
14:34:56 01-11-2024
слово онкология ему незнакомо
14:46:47 01-11-2024
и травы там разные запаривали раньше, чтоб дышать, а не кушать таблетки горстями.
14:53:36 01-11-2024
От той бани, что на фото, определенно польза будет. Может быть даже неоднократно
19:04:22 01-11-2024
Гость (14:53:36 01-11-2024) От той бани, что на фото, определенно польза будет. Может бы... "Да вы, я вижу, ходок." из фильма Л.Гайдая "Не может быть!".
16:36:01 01-11-2024
не не будет
поясняю
на фото доски явно отлакированные - дышать лаком будете
второе а доски это обшивка и под ней возможно вообще пенопласт подложен
там бревна должны быть и черные от сажи - по черному баня нормальная топится
19:06:23 01-11-2024
Гость (16:36:01 01-11-2024) не не будетпоясняюна фото доски явно отлакированные ... Вы, наверно, хотели сказать, что доски отполированные, так сказать, от интенсивного трения.
19:12:24 01-11-2024
Гость (16:36:01 01-11-2024) не не будетпоясняюна фото доски явно отлакированные ... Да ничо она не "доски". Нормальная у нее ж
18:29:01 01-11-2024
стандартная история - напарился в бане и умер. так что прав автор.