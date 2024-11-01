НОВОСТИЗдоровье

Миф о пользе бани против всех болезней опроверг преподаватель

Некоторым людям ее посещать и вовсе противопоказано

01 ноября 2024, 13:40, ИА Амител

Женщина в бане / Фото: unsplash.com
Женщина в бане / Фото: unsplash.com

Мнение об исцеляющих свойствах бани против любых болезней – это миф, заявил ura.ru старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Андрей Кондрахин.

По его словам, баня может быть полезна в восстановительный период. Это физиотерапевтический метод, но его не стоит рассматривать как средство лечения. При любых заболеваниях лучшим решением будет поход к врачу. 

Также Кондрахин отметил, что людям с определенными заболеваниями, такими как рак или болезни легких, посещение бани и вовсе противопоказано, так как это может только усугубить ситуацию.

Здоровье советы эксперта

Комментарии 10

Avatar Picture
ВВП

13:53:09 01-11-2024

Откуда они сейчас все берутся, какой то преподаватель фармакологии и химии, не признанный Менделеев, специалист по банным процедурам.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:00 01-11-2024

ВВП (13:53:09 01-11-2024) Откуда они сейчас все берутся, какой то преподаватель фармак... да балагуров как грязи)))))))))))))))....."не мешки ворочать!" Чушь!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:34:56 01-11-2024

слово онкология ему незнакомо

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:47 01-11-2024

и травы там разные запаривали раньше, чтоб дышать, а не кушать таблетки горстями.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:36 01-11-2024

От той бани, что на фото, определенно польза будет. Может быть даже неоднократно

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:04:22 01-11-2024

Гость (14:53:36 01-11-2024) От той бани, что на фото, определенно польза будет. Может бы... "Да вы, я вижу, ходок." из фильма Л.Гайдая "Не может быть!".

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:36:01 01-11-2024

не не будет
поясняю
на фото доски явно отлакированные - дышать лаком будете
второе а доски это обшивка и под ней возможно вообще пенопласт подложен
там бревна должны быть и черные от сажи - по черному баня нормальная топится

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:06:23 01-11-2024

Гость (16:36:01 01-11-2024) не не будетпоясняюна фото доски явно отлакированные ... Вы, наверно, хотели сказать, что доски отполированные, так сказать, от интенсивного трения.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:12:24 01-11-2024

Гость (16:36:01 01-11-2024) не не будетпоясняюна фото доски явно отлакированные ... Да ничо она не "доски". Нормальная у нее ж

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:29:01 01-11-2024

стандартная история - напарился в бане и умер. так что прав автор.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров