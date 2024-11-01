Миф о пользе бани против всех болезней опроверг преподаватель

Некоторым людям ее посещать и вовсе противопоказано

01 ноября 2024, 13:40, ИА Амител

Женщина в бане / Фото: unsplash.com

Мнение об исцеляющих свойствах бани против любых болезней – это миф, заявил ura.ru старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Андрей Кондрахин.

По его словам, баня может быть полезна в восстановительный период. Это физиотерапевтический метод, но его не стоит рассматривать как средство лечения. При любых заболеваниях лучшим решением будет поход к врачу.

Также Кондрахин отметил, что людям с определенными заболеваниями, такими как рак или болезни легких, посещение бани и вовсе противопоказано, так как это может только усугубить ситуацию.