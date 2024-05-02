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Мигрант попытался изнасиловать женщину в Москве. Видео

Инцидент случился на востоке столицы

02 мая 2024, 15:15, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Мигрант отобрал у женщины телефон и попытался ее изнасиловать на Вешняковской улице в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Все произошедшее попало на видео.

По информации собеседника, грабителем оказался уроженец Киргизии 2000 года рождения. Правоохранители уже выясняют все детали случившегося.

В апреле мигранты избили Героя России и переехали его на тракторе в Московской области. Глава СКР потребовал доклад по ситуации.

Москва Мигранты

Комментарии 4

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Светлана

16:13:49 02-05-2024

Киргизов теперь можно домой отправить? Такие у нас и свои есть((( или это разжигание??

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Гость

18:25:59 02-05-2024

Опять у преступления нет национальности? Ну-ну!

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Гость

20:43:55 03-05-2024

Гость (18:25:59 02-05-2024) Опять у преступления нет национальности? Ну-ну!... А вы считаете, что есть? И какая же?

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Гость

06:54:34 03-05-2024

Совсем дикие. Хотя бы кустики поискали, с белыми простынями..

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