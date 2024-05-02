Мигрант попытался изнасиловать женщину в Москве. Видео
Инцидент случился на востоке столицы
02 мая 2024, 15:15, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Мигрант отобрал у женщины телефон и попытался ее изнасиловать на Вешняковской улице в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Все произошедшее попало на видео.
По информации собеседника, грабителем оказался уроженец Киргизии 2000 года рождения. Правоохранители уже выясняют все детали случившегося.
В апреле мигранты избили Героя России и переехали его на тракторе в Московской области. Глава СКР потребовал доклад по ситуации.
16:13:49 02-05-2024
Киргизов теперь можно домой отправить? Такие у нас и свои есть((( или это разжигание??
18:25:59 02-05-2024
Опять у преступления нет национальности? Ну-ну!
20:43:55 03-05-2024
Гость (18:25:59 02-05-2024) Опять у преступления нет национальности? Ну-ну!... А вы считаете, что есть? И какая же?
06:54:34 03-05-2024
Совсем дикие. Хотя бы кустики поискали, с белыми простынями..