Мигрант попытался изнасиловать женщину в Москве. Видео

Инцидент случился на востоке столицы

02 мая 2024, 15:15, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Мигрант отобрал у женщины телефон и попытался ее изнасиловать на Вешняковской улице в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Все произошедшее попало на видео.

По информации собеседника, грабителем оказался уроженец Киргизии 2000 года рождения. Правоохранители уже выясняют все детали случившегося.

В апреле мигранты избили Героя России и переехали его на тракторе в Московской области. Глава СКР потребовал доклад по ситуации.