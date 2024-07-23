НОВОСТИОбщество

Мигрантам могут запретить привозить семьи в Россию

Хотят разрешать привозить семьи только действительно востребованным специалистам

23 июля 2024, 13:40, ИА Амител

Нелегальные мигранты / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю
Нелегальные мигранты / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В России планируют контролировать трудовых мигрантов, в том числе их финансовые операции, ввести режим контролируемого их пребывания и ужесточить оборот SIM-карт для иностранцев, пишет "Парламентская газета".

Депутат Госдумы Ирина Филатова отметила, что многие мигранты даже не знают русский язык, зато уже через пару месяцев привозят с собой семьи.

"Большинство въезжающих не являются ценными специалистами для российской экономики. Мировая практика такова: наибольшие преференции получают мигранты, которые нужны стране. Нам нужно идти по этому же пути и, например, разрешать привозить семьи только действительно востребованным специалистам", – подчеркнула Филатова.

При этом, добавила парламентарий, знание русского языка должно быть обязательным для всех.

Ранее Рособрнадзор посоветовал мигрантам заранее учить детей русскому языку.

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Бастрыкин направил в Госдуму предложения по усилению контроля за мигрантами

В частности, попросил запретить массовую регистрацию в "резиновых квартирах"
НОВОСТИОбщество
инициативы Мигранты

Комментарии 12

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Шурик

13:50:42 23-07-2024

Мигранты уже диктуют свои условия... Их выселять отсюда нужно и немедленно...

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Шурик

13:50:48 23-07-2024

Мигранты уже диктуют свои условия... Их выселять отсюда нужно и немедленно...

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Олег

13:58:41 23-07-2024

Ну так принимайте, законы!
Новости в будущем времени задолбали - о сделаном давай!

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Гость

14:07:43 23-07-2024

"Хотят разрешать привозить семьи только действительно востребованным специалистам" - да не вопрос, пока существуют наши взяточники и барыги каждый гастарбайтер сможет купить себе справку о его офигительной востребованности. Никаких семей мигрантов быть не должно. Либо всей семьей ВМЖ если действительно ценный кадр, либо отработал срок и домой к семье. Неплохо бы еще работодателей этих мигрантов заставить отвечать за тех кого они ввозят, за свой счет обеспечивать контроль и временное проживание таких востребованных работников, а в случае нарушений - репрессивные меры вплоть до статьи УК.

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Гость

14:24:58 23-07-2024

сделайте - потом обсудим

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Гость

14:29:50 23-07-2024

А могут НЕ запретить привозить семьи в Россию.
А могут и не могут.

Гастербайтеры и мигранты разные статусы - смешивают их враги народа России.

Работать - Да! Жить - Нет!

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RUSSKIY

15:32:09 23-07-2024

А зачем нам вообще мигранты? Ценных специалистов надо своих учить и удерживать. А то почему из Алтайского края спецы в Москву или на запад едут? Да потому что там ЗП больше. А гастарбайтеров в первую очередь барыги и чиновники на свои коттеджи заказывают, а они потом здесь оседают и диктуют свои условия.

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Гость

15:57:58 23-07-2024

В комментариях видимо никто не слышал про дефицит рабочих кадров, одни пенсионеры наверное здесь сидят, идите уже работайте и не будет мигрантов, вон в электротрансе 40% не хватает рабочих кадров.

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Гость

17:42:58 23-07-2024

Гость (15:57:58 23-07-2024) В комментариях видимо никто не слышал про дефицит рабочих ка... Плати русским нормальную зарплату, дефицита не будет

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Гость

09:29:40 24-07-2024

Гость (17:42:58 23-07-2024) Плати русским нормальную зарплату, дефицита не будет... Да таким как вы сколько не плати, всё мало. Потому что не в зарплате дело, а в лени. Поэтому гастарбайтры уже сейчас зарабатывают (именно зарабатывают, а не выклянгчивают) поболе русских. Не бухают. Работают от зари до зари. Им не жарко. У них нет всяких отговорок. Они зарабатывать приехали, а не с пивасиком лавку задом шлифовать...

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Гость

09:41:44 24-07-2024

Гость (09:29:40 24-07-2024) Да таким как вы сколько не плати, всё мало. Потому что не в ... Прямо слышу любимую песню никудышного работодателя - чтоб работник работал от зари до зари и желательно за еду, а лучше вообще бесплатно. Ага ? Не прокатит. Плати нормальную ЗП и в очередь будут желающие работать. А бесплатно сам паши.

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Гость

13:20:49 24-07-2024

В Китае рабочую визу и разрешение на работу может специалист имеющий в своей стране высшее образование. Причем в Китае он не может работать по рабочим специальностям. В Китае разрешено работать иностранным специалистам только преподавателями, инженерами, артистами, музыкантами, актерами и еще ряд профессий имеющих. Причем должен быть определенный стаж и опыт в своей стране. Нужно учиться у соседей.

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