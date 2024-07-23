Мигрантам могут запретить привозить семьи в Россию
Хотят разрешать привозить семьи только действительно востребованным специалистам
23 июля 2024, 13:40, ИА Амител
В России планируют контролировать трудовых мигрантов, в том числе их финансовые операции, ввести режим контролируемого их пребывания и ужесточить оборот SIM-карт для иностранцев, пишет "Парламентская газета".
Депутат Госдумы Ирина Филатова отметила, что многие мигранты даже не знают русский язык, зато уже через пару месяцев привозят с собой семьи.
"Большинство въезжающих не являются ценными специалистами для российской экономики. Мировая практика такова: наибольшие преференции получают мигранты, которые нужны стране. Нам нужно идти по этому же пути и, например, разрешать привозить семьи только действительно востребованным специалистам", – подчеркнула Филатова.
При этом, добавила парламентарий, знание русского языка должно быть обязательным для всех.
Ранее Рособрнадзор посоветовал мигрантам заранее учить детей русскому языку.
13:50:42 23-07-2024
Мигранты уже диктуют свои условия... Их выселять отсюда нужно и немедленно...
13:50:48 23-07-2024
Мигранты уже диктуют свои условия... Их выселять отсюда нужно и немедленно...
13:58:41 23-07-2024
Ну так принимайте, законы!
Новости в будущем времени задолбали - о сделаном давай!
14:07:43 23-07-2024
"Хотят разрешать привозить семьи только действительно востребованным специалистам" - да не вопрос, пока существуют наши взяточники и барыги каждый гастарбайтер сможет купить себе справку о его офигительной востребованности. Никаких семей мигрантов быть не должно. Либо всей семьей ВМЖ если действительно ценный кадр, либо отработал срок и домой к семье. Неплохо бы еще работодателей этих мигрантов заставить отвечать за тех кого они ввозят, за свой счет обеспечивать контроль и временное проживание таких востребованных работников, а в случае нарушений - репрессивные меры вплоть до статьи УК.
14:24:58 23-07-2024
сделайте - потом обсудим
14:29:50 23-07-2024
А могут НЕ запретить привозить семьи в Россию.
А могут и не могут.
Гастербайтеры и мигранты разные статусы - смешивают их враги народа России.
Работать - Да! Жить - Нет!
15:32:09 23-07-2024
А зачем нам вообще мигранты? Ценных специалистов надо своих учить и удерживать. А то почему из Алтайского края спецы в Москву или на запад едут? Да потому что там ЗП больше. А гастарбайтеров в первую очередь барыги и чиновники на свои коттеджи заказывают, а они потом здесь оседают и диктуют свои условия.
15:57:58 23-07-2024
В комментариях видимо никто не слышал про дефицит рабочих кадров, одни пенсионеры наверное здесь сидят, идите уже работайте и не будет мигрантов, вон в электротрансе 40% не хватает рабочих кадров.
17:42:58 23-07-2024
Гость (15:57:58 23-07-2024) В комментариях видимо никто не слышал про дефицит рабочих ка... Плати русским нормальную зарплату, дефицита не будет
09:29:40 24-07-2024
Гость (17:42:58 23-07-2024) Плати русским нормальную зарплату, дефицита не будет... Да таким как вы сколько не плати, всё мало. Потому что не в зарплате дело, а в лени. Поэтому гастарбайтры уже сейчас зарабатывают (именно зарабатывают, а не выклянгчивают) поболе русских. Не бухают. Работают от зари до зари. Им не жарко. У них нет всяких отговорок. Они зарабатывать приехали, а не с пивасиком лавку задом шлифовать...
09:41:44 24-07-2024
Гость (09:29:40 24-07-2024) Да таким как вы сколько не плати, всё мало. Потому что не в ... Прямо слышу любимую песню никудышного работодателя - чтоб работник работал от зари до зари и желательно за еду, а лучше вообще бесплатно. Ага ? Не прокатит. Плати нормальную ЗП и в очередь будут желающие работать. А бесплатно сам паши.
13:20:49 24-07-2024
В Китае рабочую визу и разрешение на работу может специалист имеющий в своей стране высшее образование. Причем в Китае он не может работать по рабочим специальностям. В Китае разрешено работать иностранным специалистам только преподавателями, инженерами, артистами, музыкантами, актерами и еще ряд профессий имеющих. Причем должен быть определенный стаж и опыт в своей стране. Нужно учиться у соседей.