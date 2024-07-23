Мигрантам могут запретить привозить семьи в Россию

Хотят разрешать привозить семьи только действительно востребованным специалистам

23 июля 2024, 13:40, ИА Амител

Нелегальные мигранты / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В России планируют контролировать трудовых мигрантов, в том числе их финансовые операции, ввести режим контролируемого их пребывания и ужесточить оборот SIM-карт для иностранцев, пишет "Парламентская газета".

Депутат Госдумы Ирина Филатова отметила, что многие мигранты даже не знают русский язык, зато уже через пару месяцев привозят с собой семьи.

"Большинство въезжающих не являются ценными специалистами для российской экономики. Мировая практика такова: наибольшие преференции получают мигранты, которые нужны стране. Нам нужно идти по этому же пути и, например, разрешать привозить семьи только действительно востребованным специалистам", – подчеркнула Филатова.

При этом, добавила парламентарий, знание русского языка должно быть обязательным для всех.

Ранее Рособрнадзор посоветовал мигрантам заранее учить детей русскому языку.