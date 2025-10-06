Мигранты массово увольняются из АвтоВАЗа, несмотря на требования вернуть подъемные

Мигрантам обещали зарплату от 100 тысяч рублей

06 октября 2025, 21:00, ИА Амител

Автомобиль Lada Vesta / Фото: amic.ru

АвтоВАЗ через суд требует от работников вернуть подъемные и компенсацию за обучение, если те увольняются раньше года работы. За последние шесть месяцев предприятие подало свыше 50 исков, часть из них уже выиграло – суд обязал бывших сотрудников выплатить почти 300 тысяч рублей, сообщает Mash.

Один из бывших работников рассказал, что при трудоустройстве обещали график 5/2 по восемь часов и зарплату от 100 тысяч рублей. На деле люди работали по 12 часов почти ежедневно. При этом им оформляли 4-й разряд, хотя фактически нагрузка не соответствовала уровню.

Новым сотрудникам оплачивали жилье, обучение и выдавали подъемные в размере от 12 до 30 тысяч рублей. Условием было обязательство проработать минимум год. Те, кто увольнялся раньше, теперь вынуждены возвращать деньги.

Мигрантов начали массово нанимать весной 2023 года. В компании пояснили, что иски и взыскания – это часть кадровой политики: иностранцев стало больше, и контроль за дисциплиной усилили.