Мигранты массово увольняются из АвтоВАЗа, несмотря на требования вернуть подъемные
Мигрантам обещали зарплату от 100 тысяч рублей
06 октября 2025, 21:00, ИА Амител
АвтоВАЗ через суд требует от работников вернуть подъемные и компенсацию за обучение, если те увольняются раньше года работы. За последние шесть месяцев предприятие подало свыше 50 исков, часть из них уже выиграло – суд обязал бывших сотрудников выплатить почти 300 тысяч рублей, сообщает Mash.
Один из бывших работников рассказал, что при трудоустройстве обещали график 5/2 по восемь часов и зарплату от 100 тысяч рублей. На деле люди работали по 12 часов почти ежедневно. При этом им оформляли 4-й разряд, хотя фактически нагрузка не соответствовала уровню.
Новым сотрудникам оплачивали жилье, обучение и выдавали подъемные в размере от 12 до 30 тысяч рублей. Условием было обязательство проработать минимум год. Те, кто увольнялся раньше, теперь вынуждены возвращать деньги.
Мигрантов начали массово нанимать весной 2023 года. В компании пояснили, что иски и взыскания – это часть кадровой политики: иностранцев стало больше, и контроль за дисциплиной усилили.
21:39:18 06-10-2025
Эффективные менеджеры :(
21:55:36 06-10-2025
Из рассказа стало ясно что басмачам ещё и подъёмные платят в РФ ?
22:17:06 06-10-2025
Гость (21:55:36 06-10-2025) Из рассказа стало ясно что басмачам ещё и подъёмные платят... Гост, ты чё человеконенавистник? Может еще и крестик с трусами носишь?
22:49:15 06-10-2025
Гость (21:55:36 06-10-2025) Из рассказа стало ясно что басмачам ещё и подъёмные платят... Из рассказа стало ясно, что платят гроши за которые даже мигранты работать не хотят.
22:23:21 06-10-2025
Да закройте этот позор и бюджетные деньги целее будут! С такими огромными дотациями завод должен раздавать авто бесплатно!
09:47:11 07-10-2025
да там если все сжечь и заново построить все равно вместо авто ведро с болтами получится.
кого не нанимай и сколько денег не давай.
09:51:41 07-10-2025
Т.е на туземцев деньги были, а своим платить так же не надо