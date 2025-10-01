На АвтоВАЗе начались массовые увольнения работников из-за урезания зарплат

Многие начали искать новое место работы

01 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Автомобиль Lada Vesta / Фото: amic.ru

На АвтоВАЗе началась волна увольнений сотрудников, недовольных снижением зарплат после введения сокращенной рабочей недели. Летом рабочих обязали подписать допсоглашения, в результате чего исчезли премии и сверхурочные. Если раньше люди зарабатывали по 100–120 тысяч рублей, то теперь максимум составляет 45–50 тысяч.

Как сообщает Telegram-канал Mash, многие начали искать новое место работы еще во время отпусков, опасаясь остаться без альтернативы на перенасыщенном рынке. После выхода на завод десятки сотрудников сразу подали заявления. Часть уходит в такси, службу доставки, торговлю или на военные предприятия.

«Приходишь, сидит директор и до дюжины замов. Спрашивают, почему уходишь, уговаривают остаться. В первый же день после отпуска я насчитал около десяти человек с заявлениями – и это только в нашем подразделении», – делится с Mash один из рабочих.

Рабочим обещают повышение оклада или улучшение условий. Однако, как отмечают сами сотрудники, доверия к этим обещаниям уже нет.