На АвтоВАЗе начались массовые увольнения работников из-за урезания зарплат
Многие начали искать новое место работы
01 октября 2025, 14:00, ИА Амител
На АвтоВАЗе началась волна увольнений сотрудников, недовольных снижением зарплат после введения сокращенной рабочей недели. Летом рабочих обязали подписать допсоглашения, в результате чего исчезли премии и сверхурочные. Если раньше люди зарабатывали по 100–120 тысяч рублей, то теперь максимум составляет 45–50 тысяч.
Как сообщает Telegram-канал Mash, многие начали искать новое место работы еще во время отпусков, опасаясь остаться без альтернативы на перенасыщенном рынке. После выхода на завод десятки сотрудников сразу подали заявления. Часть уходит в такси, службу доставки, торговлю или на военные предприятия.
«Приходишь, сидит директор и до дюжины замов. Спрашивают, почему уходишь, уговаривают остаться. В первый же день после отпуска я насчитал около десяти человек с заявлениями – и это только в нашем подразделении», – делится с Mash один из рабочих.
Рабочим обещают повышение оклада или улучшение условий. Однако, как отмечают сами сотрудники, доверия к этим обещаниям уже нет.
14:03:06 01-10-2025
Импортозамещение!
14:04:05 01-10-2025
45-50 тысяч это хорошая зарплата. Работники явно ели уху, получая 100-120 тысяч за убогие и дорогие консервные банки.
14:08:03 01-10-2025
топов и курирующих министров не хотят привлечь к уголовной ответственности и раскулачить?
сколько миллиардов там зарыли, а нормальной машины как не было так и нет
14:35:23 01-10-2025
Гость (14:08:03 01-10-2025) топов и курирующих министров не хотят привлечь к уголовной о...
"Своих не бросаем"
15:17:15 01-10-2025
Гость (14:08:03 01-10-2025) топов и курирующих министров не хотят привлечь к уголовной о... Кого сажать? Они же откаты в Москву отвозят
14:49:15 01-10-2025
Нужно переориентировать АвтоВАЗ на выпуск бронетехники, снизить пошлины и сборы на импортные автомобили до нуля. Таким образом население сможет покупать хорошие машины недорого, а АвтоВАЗ будет завален работой по ГосОборонЗаказу ещё лет на пятьдесят. И никто никому не будет ни мешать ездить, ни бюджеты пилить.
15:12:58 01-10-2025
Гость (14:49:15 01-10-2025) Нужно переориентировать АвтоВАЗ на выпуск бронетехники, сниз... Вот дельное предложение. Я серьезно. Человек всё по сути написал.
АМИК, пишите письмо в Думу.
15:24:45 01-10-2025
Гость (14:49:15 01-10-2025) Нужно переориентировать АвтоВАЗ на выпуск бронетехники, сниз... предложение хорошее. но не для того это все затевалось, интереснее тащить из бюджета дотации и ни перед кем и не за что не отчитываться.
15:43:51 01-10-2025
Похоже долгие и дорогостоящие попытки создать свой автопром на основе АвтоВАЗа так ни к чему и не привели. То ли не так пытались, то ли не люди пытались, то ли место проклятое.
15:50:45 01-10-2025
Ну выход же очевиден: нужно взять денег из бюджета на поддержку отечественного автопрома.
16:02:49 01-10-2025
Кхм... (15:50:45 01-10-2025) Ну выход же очевиден: нужно взять денег из бюджета на поддер... "любая проблема имеет простое неправильное решение"
закон Мерфи, по слухам первооткрыватель Артур Блох
16:16:08 01-10-2025
такие дотации идут на каждое их изделие, что они доплачивать должны тем кто их берет, а они еще стоят как крыло от самолетов.
16:34:42 01-10-2025
АвтоВАЗ хорошо устроился. Продают некачественные устаревшие автомобили за баснословный прайс и тянут деньги с населения. Лоббируют свои интересы, проталкивая повышение пошлин и сборов на иномарки, и задирая при этом цены на свои типа машины. Тянут деньги из бюджета типа на реконструкцию ещё с девяностых годов и до наших дней. И за всё это платит простой народ в итоге. А нужны простому народу эти ВАЗы? Нет.