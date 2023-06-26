Мигранты примеряли бродячую собаку на воротник и избили полицейского в Новосибирске

К моменту приезда омоновцев нападавшие скрылись

26 июня 2023, 18:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирске мигранты, издевавшиеся над собакой на глазах у детей, устроили массовую драку и избили полицейского, пишет "КП-Новосибирск".

Инцидент произошел днем 24 июня возле Хилокского рынка. Пять мигрантов купили выпивку и во дворе, где играли дети, поймали бездомную собаку.

"Один из них стал себе на шею примерять собаку, как воротник. Та выкручивалась, он ее швырнул на землю, и собака завизжала", – рассказала местная жительница.

Супруг женщины сделал замечание мигрантам, но те повалили мужчину и начали бить ногами. Драку заметил полицейский. Он выстрелил в воздух из травматического пистолета, чтобы прекратить избиение. Однако выходцы из Средней Азии начали кидать в него камни, а затем окружили и свалили на землю.

После этого на помощь прибежали другие местные жители, вызвали полицию и скорую помощь. К моменту приезда омоновцев нападавшие скрылись.

Первому пострадавшему диагностировали перелом челюсти, сотрясение головного мозга и другие травмы. Правоохранитель получил легкое сотрясение, ушибы и синяки.

В региональном МВД подтвердили конфликт. Нападавших задержали и доставили в отдел полиции. По результатам судебно-медицинской экспертизы примут решение о возбуждении дела.

Ранее в Алтайском крае мигрант сжег заживо супругу и заявил, что она сама себя подожгла.