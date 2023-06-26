Мигранты примеряли бродячую собаку на воротник и избили полицейского в Новосибирске
К моменту приезда омоновцев нападавшие скрылись
26 июня 2023, 18:46, ИА Амител
В Новосибирске мигранты, издевавшиеся над собакой на глазах у детей, устроили массовую драку и избили полицейского, пишет "КП-Новосибирск".
Инцидент произошел днем 24 июня возле Хилокского рынка. Пять мигрантов купили выпивку и во дворе, где играли дети, поймали бездомную собаку.
"Один из них стал себе на шею примерять собаку, как воротник. Та выкручивалась, он ее швырнул на землю, и собака завизжала", – рассказала местная жительница.
Супруг женщины сделал замечание мигрантам, но те повалили мужчину и начали бить ногами. Драку заметил полицейский. Он выстрелил в воздух из травматического пистолета, чтобы прекратить избиение. Однако выходцы из Средней Азии начали кидать в него камни, а затем окружили и свалили на землю.
После этого на помощь прибежали другие местные жители, вызвали полицию и скорую помощь. К моменту приезда омоновцев нападавшие скрылись.
Первому пострадавшему диагностировали перелом челюсти, сотрясение головного мозга и другие травмы. Правоохранитель получил легкое сотрясение, ушибы и синяки.
В региональном МВД подтвердили конфликт. Нападавших задержали и доставили в отдел полиции. По результатам судебно-медицинской экспертизы примут решение о возбуждении дела.
Ранее в Алтайском крае мигрант сжег заживо супругу и заявил, что она сама себя подожгла.
18:52:39 26-06-2023
Пока мужики на фронте, кто защитит их детей и полицаев ?
22:55:34 26-06-2023
Когда, это всё прекратится. Когда на это обратят местные власти и всех мигрантов домой. Плодятся, получают мат.капы, покупают квартиры, качают у нас в России свои права. Межнациональной войны хотите? Парни с СВО вернутся и бойня будет.
23:15:51 26-06-2023
Выдворить в кишлаки и запрет на всю жизнь на въезд в РФ а лучше ограничить въезд
09:37:06 27-06-2023
отличная политика "разделяй и властвуй" Выдели группу людей и рассказывай только плохие новости про них. Что то никто не пишет про почти рабские условия труда мигрантов и про власти и крупный бизнес которым это выгодно.
13:13:44 27-06-2023
Гость (09:37:06 27-06-2023) отличная политика "разделяй и властвуй" Выдели группу людей... где ты увидел эти рабские условия?! Никто насильно их не загоняет в эти условия, раз лезут, значит устраивает. Многие россияне трудятся в более рабских условиях, и что то ты этого не видишь, защитник мигрантов
09:39:38 27-06-2023
Да ладно вам, разнылись из-за мигрантов. Это же вам не "марш справедливости"
12:09:41 27-06-2023
Выдворить нафик в свои аулы! Не наши это люди, уже не наши. Не место им у нас, разный менталитет и воспитания ноль. Прошли времена СССР, когда их за уши тянули и учили. Деградация