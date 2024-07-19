Мигранты разбили голову депутату Госдумы, который призывал "дать пинка" приезжим
Правоохранители возбудили уголовное дело
19 июля 2024, 07:44, ИА Амител
В Самаре мигранты разбили голову депутату Госдумы от КПРФ Михаилу Матвееву, пишет "Лента.ру".
Инцидент случился 18 июля, когда парламентарий ехал на машине с водителем по городу и увидел трех дебоширов, которые нападали на прохожих.
"Они шли с палкой и избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, сказал: "Остановитесь" и сразу получил удар в голову. Рассекли мне там все, поэтому сидим, в лучших российских традициях 40 минут уже ждем полицию, скорую – никого нет. Но одного задержали", – рассказал Матвеев.
На видео депутат показал паспорт задержанного – им оказался 19-летний гражданин Узбекистана. При этом палкой депутата ударил другой нападавший.
Все произошедшее парламентарий назвал мигрантским беспределом.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, задержаны все нападавшие.
В мае 2024 года депутат Матвеев предложил "дать пинка" мигрантам. Его возмутило то, насколько свободно себя чувствуют приезжие.
07:50:45 19-07-2024
Ну вот депутату влетело. Может что сдвинется...
08:13:50 19-07-2024
Андрей (07:50:45 19-07-2024) Ну вот депутату влетело. Может что сдвинется...... Не сдвинется, он не из ведра. Вот когда кому из ведра наваляют, вот тут тогда мож и зашевелятся.
09:00:26 19-07-2024
Гость (08:13:50 19-07-2024) Не сдвинется, он не из ведра. Вот когда кому из ведра наваля... не будет не какой движухи по простой причине,пока это выгодно верхам(ну разве если В.В. или кого из его ближников не отоварят)
13:48:10 19-07-2024
гость (09:00:26 19-07-2024) не будет не какой движухи по простой причине,пока это выгодн... Они выгодны не верхам, а экономике страны, как был народ темный так и остался, особенно товарищи из СССР.
16:17:37 19-07-2024
Гость (13:48:10 19-07-2024) Они выгодны не верхам, а экономике страны, как был народ тем... а экономике страны -- не все в бабках измеряется. Иногда лучше поменьше бабок, но побольше безопасности
09:40:34 19-07-2024
Андрей (07:50:45 19-07-2024) Ну вот депутату влетело. Может что сдвинется...... Влетело только одному. Чтобы изменили что-то надо 50 % голосов.
08:00:31 19-07-2024
Давно пора их на юга к себе отправить, обнаглевшие, нежелающие работать, только и научились перепрдавать фрукты и овощи в в три дорого! Пинка им в зад!
08:03:55 19-07-2024
Зачем им гражданство? Работать и на родину.
Они нужны чтоб нам хорошо было, а не им.
Иное антинародные действия.
08:50:20 19-07-2024
Дождались.
08:53:43 19-07-2024
От того что алькаида вытесняет русских с рабочих мест, цены на произведённых ими продукг не уменьшаются. Увеличивается только маржа у рабовладельцев.
09:06:26 19-07-2024
Можете меня забить палками,но одного не могу понять: приехавшему на работу не русскоязычному мигранту зачем сразу выдаём гражданство? Он от этого лучше работает? Отработал до 3 лет и в кишлак. Или власти в розовых снах видят,что мигранты, все как один, пойдут служить в армию и станут истинными христианами?
09:07:03 19-07-2024
))) Он реально поверил в могущество своего удостоверения, мигранты видимо русский язык не знают, а так бы сразу побросали палки извинились и разбежались.
09:16:56 19-07-2024
Гость (09:07:03 19-07-2024) ))) Он реально поверил в могущество своего удостоверения, ми... Так депутаты и всякие начальники считают, что им и законы физики не указ, подчиняться должны. Яркий пример - Евдокимов и недавняя авария. А уж людишки толпами должны разбегаться при виде корочки.
10:59:34 19-07-2024
Гость (09:16:56 19-07-2024) Так депутаты и всякие начальники считают, что им и законы фи... Насчёт Евдокимова никто не скажет, что там произошло на самом деле. Кого-то уже нет, а кто-то боится сказать правду.
13:04:24 19-07-2024
Гость (10:59:34 19-07-2024) Насчёт Евдокимова никто не скажет, что там произошло на само... Ну да, только вот скорость там какая была, под 200? Не летел бы, может, ничего бы и не было.
17:45:29 19-07-2024
Гость (13:04:24 19-07-2024) Ну да, только вот скорость там какая была, под 200? Не летел... На то и расчет был
18:20:26 19-07-2024
Гость (17:45:29 19-07-2024) На то и расчет был... Ну то есть на то, что раз губернатор, то законы физики как бы побоку и летим? Ну и кто ссзб?
09:07:05 19-07-2024
Позевывая - ЛГБТ, чайлдфри, феминистки, иноагенты, женщины, те, кто против СВО, теперь вот мигранты. Главное, дать электорату образ врага.
09:17:36 19-07-2024
Гость (09:07:05 19-07-2024) Позевывая - ЛГБТ, чайлдфри, феминистки, иноагенты, женщины, ... Женщины у тебя ассоциируются с врагами? Надумал, ковыряя ковер?)))
09:21:43 19-07-2024
Гость (09:17:36 19-07-2024) Женщины у тебя ассоциируются с врагами? Надумал, ковыряя ков... А вы послушайте наших власть имущих, при чем тут я-то?)
09:22:43 19-07-2024
Гость (09:17:36 19-07-2024) Женщины у тебя ассоциируются с врагами? Надумал, ковыряя ков... И да, по поводу остальных, как я понимаю, вопросов нет, так и надо? "Когда последний враг упал, Труба победу проиграла. Лишь в этот миг я осознал, Насколько нас осталось мало."
09:30:09 19-07-2024
Гость (09:22:43 19-07-2024) И да, по поводу остальных, как я понимаю, вопросов нет, так ... лучше меньше да лучше.
"Правда" № 49, 4 марта 1923 г. ВИ Ленин
09:37:59 19-07-2024
Мусик (09:30:09 19-07-2024) лучше меньше да лучше."Правда" № 49, 4 марта 1923 г. ВИ ... Биполярочка? То вы за демографию и за все хорошее против всего плохого, то вам половина населения лишняя. Реинкарнация местного зожника, тот как раз что-то давненько всех не радовал? Вы уж определитесь, вам надо, чтобы рожали, или чтобы не отсвечивали.
10:31:17 19-07-2024
Гость (09:37:59 19-07-2024) Биполярочка? То вы за демографию и за все хорошее против все... чисто логика и немного истории.
и кто же сделал (ну, в итоге нород, канеш) - кто из аграрной страны сделал высокотехнологичную империю?
чё, не коммунисты (уж называйте как хотите, а я называю как мой дед называл)?
это буржуи вам настроили домов, которые 50 лет после развала ссср простояли, а вы ноете что мало - надо 100-200-500?
вот научитесь правильному строительству империй - тогда и.
p.s. намек про "зожевцев" не понял.
09:18:44 19-07-2024
Гость (09:07:05 19-07-2024) Позевывая - ЛГБТ, чайлдфри, феминистки, иноагенты, женщины, ... Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. Иначе наше объединение было бы лишь фикцией, прикрывающей существующий разброд и мешающей его радикальному устранению. Понятно поэтому, что мы не намерены сделать наш орган простым складом разнообразных воззрений. Мы будем вести его, наоборот, в духе строго определенного направления. Это направление может быть выражено словом: марксизм, и нам вряд ли есть надобность добавлять, что мы стоим за последовательное развитие идей Маркса и Энгельса и решительно отвергаем те половинчатые, расплывчатые и оппортунистические поправки, которые вошли теперь в такую моду с легкой руки Эд. Бернштейна, П. Струве и многих других.
ВИ Ленин, Искра.23 (5 сентября) 1900 г "Из искры возгорится пламя".
09:23:55 19-07-2024
И да, еще к слову - "Депутат Матвеев извинился перед мусульманами после критики Кадырова
Коммерсантъ
03.01.2024 на YouTube-канале блогера Павла Иванова вышло интервью, в котором депутат от КПРФ Михаил Матвеев прокомментировал сообщения о возможной отмене в некоторых школах России новогодних елок из-за позиции родителей детей-мигрантов. Он заявил, что часть приезжающих в Россию мигрантов — это «дикие дикари», которые «агрессивно навязывают жителям России свои шариат», а российская власть «прогибается под исламский фактор», в том числе строит мечети. Депутат тж. выразил мнение, что после окончания боевых действий на Украине в России начнутся столкновения православных и мусульман на религиозной почве.
23.01.2024 внимание на высказывание депутата обратил внимание Кадыров. «Наши бойцы несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО. А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации. Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше»." Так что тут не все так однозначно)
10:30:25 19-07-2024
предлагаю другой заголовок. МИГРАНТ ИСПОЛНИЛ МЕЧТУ РОССИЯН.
Даже не знаю кто больше мне чужой мигрант или депутат
10:45:41 19-07-2024
в лучших российских традициях 40 минут уже ждем полицию, скорую – никого нет --- офигеть, даже к депутату не едут. Ладно полиция, но скорая. После удара палкой по башке, через 40 минут скорая может оказаться уже не нужна. Они наверное думают, что если удар сильный, то уже ехать бесполезно, а если не сильный, то подождет
11:05:26 19-07-2024
Ирина Волк?????? Так ведь все федеральные СМИ простому народу уши прожужжали, что по разоблачениям Белоусова всех "генеральш", включая именно Ирину Волк (хоть она и в МВД), уволили?!?!?!
13:29:26 19-07-2024
Гость (11:05:26 19-07-2024) Ирина Волк?????? Так ведь все федеральные СМИ простому народ... Волк уволили? она конечно лютая генеральша)))
12:27:30 19-07-2024
Без гостей из солнечных республик в России не наберется и 80 лямов населения.
16:13:31 19-07-2024
Гость (12:27:30 19-07-2024) Без гостей из солнечных республик в России не наберется и 80... А кому тут нужны 70 лямов потенциальных игиловцев? Еще было бы понятно, если бы из них лямов 10 пошли бы за Россию, но очень похоже, что скорее они могут пойти против
15:43:01 19-07-2024
ну этот депутат сам виноват что получил палкой
где его ствол был???