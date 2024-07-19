Мигранты разбили голову депутату Госдумы, который призывал "дать пинка" приезжим

Правоохранители возбудили уголовное дело

19 июля 2024, 07:44, ИА Амител

Кадр из видео: Telegram-канал "Михаил Матвеев коммент"

В Самаре мигранты разбили голову депутату Госдумы от КПРФ Михаилу Матвееву, пишет "Лента.ру".

Инцидент случился 18 июля, когда парламентарий ехал на машине с водителем по городу и увидел трех дебоширов, которые нападали на прохожих.

"Они шли с палкой и избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, сказал: "Остановитесь" и сразу получил удар в голову. Рассекли мне там все, поэтому сидим, в лучших российских традициях 40 минут уже ждем полицию, скорую – никого нет. Но одного задержали", – рассказал Матвеев.

На видео депутат показал паспорт задержанного – им оказался 19-летний гражданин Узбекистана. При этом палкой депутата ударил другой нападавший.

Все произошедшее парламентарий назвал мигрантским беспределом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, задержаны все нападавшие.

В мае 2024 года депутат Матвеев предложил "дать пинка" мигрантам. Его возмутило то, насколько свободно себя чувствуют приезжие.