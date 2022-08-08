Котлета, Амелия и минимум популизма: чем запомнился визит премьера Мишустина в Барнаул

В пятницу, 12 августа, по данным источников amic.ru, ожидается визит на Алтай премьер-министра России Михаила Мишустина. Это уже второй по счёту приезд премьера в регион. В начале марта 2021 года в рамках рабочей поездки он посетил Алтайский край и соседнюю Республику Алтай — то есть почти полтора года назад. Чем тогда запомнилось пребывание главы правительства на Алтае — читайте в материале amic.ru.

Надежды и ожидания

Визит премьер-министра Михаила Мишустина в Алтайский край, прошедший 2 марта, оказался не слишком богат на события и заявления. Изначально от приезда второго лица в государстве ждали если не прямой финансовой поддержки (Алтай входит в десятку отстающих регионов), то, по крайней мере, каких-то интересных сообщений или ёмких обещаний. Были и те, кто надеялся на повторение сценария с «народным заступником», как в ходе визита прошлого премьера — Дмитрия Медведева. На деле всё оказалось намного прозаичнее и... скучнее. Впрочем, для кого как.

Борт с Мишустиным сел в барнаульском аэропорту около 14-ти часов по местному времени. Однако СМИ привезли двумя разными партиями на площадки, где работал премьер (школа № 53 и АЗПИ), задолго заранее. Ожидание растянулось примерно на три часа.

Амелия и недоеденная котлета

Простым жителям края визит премьера запомнится нестандартной «экскурсией» по барнаульской школе. В первую очередь тем, что глава кабмина после перелёта пообедал в школьной столовой за соседним столом с учениками. Мишустину, как и другим высоким гостям, предложили гречку с котлетами — то же, что ели и дети. Председатель правительства удивился высокому качеству блюд. При этом Михаил Мишустин слегка по-отечески пожурил одного мальчишку за несъеденный обед: «Ты котлету не доедаешь? Я смотрю на тебя вторую минуту — не хочешь доесть, а?

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Прочее Михаила Мишустина накормили гречкой с котлетой в барнаульской школе № 53

Затем глава правительства поинтересовался у девочки, нравится ли ей компот, но предварительно спросил, как её зовут. Ученица представилась Амелией. Но она отвечала негромко, поэтому имя Михаил Мишустин решил уточнить. Повторять ей пришлось три раза. Директор школы в конце концов даже попросила Амелию опустить маску.

Впрочем, дети не только огорчали премьера. Так, ученики барнаульской школы подарили ему герб Алтайского края, напечатанный на 3D-принтере. Об этом факте он позднее с гордостью рассказал в ходе совещания с промышленниками.

После обеда Мишустин пообщался с педагогами, где сообщил, что правительство собирается продлить программу «Земский учитель». Кроме того, председатель правительства поддержал концессионное соглашение ВЭБ. РФ по строительству двух школ в Барнауле. Никаких жалоб от педагогов, кроме отсутствия интернета в отдалённых сёлах, Мишустин не услышал.

Три часа ожидания — и премьер на телеэкране

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Прочее АЗПИ в ожидании Михаила Мишустина. Фото

Вторым пунктом визита Мишустина на Алтай стало посещение АЗПИ. Там была запланирована встреча с алтайскими промышленниками. Само мероприятие на заводе (открытая для журналистов часть) уложилось в символические 30 минут. Покинуть предприятие пресса не могла ещё более часа по решению ФСО, так как Михаил Мишустин на этой же площадке проводил встречу с губернатором Виктором Томенко. После чего первым дали возможность уехать с завода VIP-персонам. И лишь после этого выпустили журналистов.

Кстати, далеко не все представители СМИ смогли вживую пообщаться со вторым лицом государства. На АЗПИ журналистов собрали в большой комнате с экраном, устроив импровизированный пресс-центр. Через монитор корреспонденты и отслеживали весь визит премьера. Близко к Мишустину подпустили только фотографов и видеооператоров.

200 млн: хорошо, но мало

Во время короткого общения с премьером промышленники успели многократно поблагодарить Мишустина за меры поддержки предпринимательства и попросили их не сворачивать. Показалось, глава кабмина искренне удивился, что у него не просят дополнительных преференций. И без раздумий пообещал сохранить действующие механизмы поддержки.

«Не случайно в прошлом году ваше предприятие (АЗПИ, — прим. ред.) стало победителем сразу в двух конкурсах по федеральным субсидиям на освоение новых технологий на сумму около 200 млн рублей. Правда, Виктор Адольфович Герман сказал, что этого недостаточно, и я с ним согласен», — отметил Михаил Мишустин, давая понять, что кабмин подумает над тем, как ещё можно помочь «передовикам производства».

«Виктор Петрович, дождёмся 2024 года»

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Прочее "Все мероприятия выполнены". Томенко рассказал Мишустину о программе развития Алтая

После этого у премьера прошли закрытые для журналистов переговоры с губернатором Томенко. И здесь никаких откровений. Судя по сообщению пресс-службы правительства Алтайского края, глава региона по традиции благодарил за помощь депрессивному Алтаю, а председатель правительства уточнял детали. Например, на что конкретно пошли дополнительные деньги, выделенные из федерального бюджета в 2020 году.

В итоге Мишустин разбрасываться обещаниями не стал. Показательной вышла концовка его встречи с Виктором Томенко. Губернатор попросил автоматически продлить программу помощи Алтайскому краю ещё на пять лет, до 2029 года. В ответ премьер заявил, что говорить об этом ещё рано:

«Виктор Петрович, есть предложение: давайте дождёмся 24-го года. Посмотрим на результат выполнения, потом поговорим. В 24-м году только можно будет подумать, как... Всё-таки бюджет обычно на трёхлетку верстается, поэтому сейчас это невозможно, даже если бы мы хотели с вами».

... Визит завершился. Власти выдохнули: в этот раз в ноги премьеру никто не падал и Алтайский край не засветился в скандальной истории, как это было при посещении Медведевым. В целом в Барнауле Мишустин пробыл около пяти часов. Уже вечером 2 марта кортеж с главой кабмина прибыл в Горно-Алтайск, где председатель правительства 3 марта отпраздновал своё 55-летие. Большое сибирское турне продолжалось до конца недели: Михаил Мишустин посетил Тыву и Новосибирскую область.