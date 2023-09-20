Милохин признался, что ему страшно из-за новостей о его розыске

Накануне СМИ сообщили, что заявление на него якобы подал военкомат

20 сентября 2023, 18:59, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал "Осторожно, Собчак"

Тиктокер Даня Милохин в своих социальных сетях отреагировал на информацию о том, что его объявили в розыск по заявлению военкомата. Об этом сообщает РИА Новости.

"Теперь страшно", – написал он, приложив к публикации скрин новости с фото.Напомним, что недавно Милохин вернулся и выложил фото с Красной площади, после чего в СМИ появилась информация о том, что в ближайший призыв его отправят служить в армию, поскольку все это время у него не было оснований для отсрочки. Основанием для этого послужило обращение главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной в Минобороны.

После этого Милохин уехал из страны. Mash сообщал, что он якобы спешно собрал вещи и сел на первый рейс до Дубая. Сам блогер говорил, что прилетал в Россию ради работы над рекламой и перелеты в обе стороны ему оплатили.

Позднее РИА Новости со ссылкой на источники написало, что Милохина объявили в розыск.