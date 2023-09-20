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Милохин признался, что ему страшно из-за новостей о его розыске

Накануне СМИ сообщили, что заявление на него якобы подал военкомат

20 сентября 2023, 18:59, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал "Осторожно, Собчак"
Кадр: YouTube-канал "Осторожно, Собчак"

Тиктокер Даня Милохин в своих социальных сетях отреагировал на информацию о том, что его объявили в розыск по заявлению военкомата. Об этом сообщает РИА Новости.

"Теперь страшно", – написал он, приложив к публикации скрин новости с фото.Напомним, что недавно Милохин вернулся и выложил фото с Красной площади, после чего в СМИ появилась информация о том, что в ближайший призыв его отправят служить в армию, поскольку все это время у него не было оснований для отсрочки. Основанием для этого послужило обращение главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной в Минобороны.

После этого Милохин уехал из страны. Mash сообщал, что он якобы спешно собрал вещи и сел на первый рейс до Дубая. Сам блогер говорил, что прилетал в Россию ради работы над рекламой и перелеты в обе стороны ему оплатили.

Позднее РИА Новости со ссылкой на источники написало, что Милохина объявили в розыск.

Происшествия культура блогеры

Комментарии 8

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Гость

22:12:21 20-09-2023

Это не кумир молодежи. Это образец дегенерации...

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Гость

23:45:24 20-09-2023

Гость (22:12:21 20-09-2023) Это не кумир молодежи. Это образец дегенерации...... А кто по твоему кумир молодежи? Зоя Касмодемьянскся)

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Гость

07:55:48 21-09-2023

В Дубаях поди не достанут. А лет через 10 все изменится

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Гость

08:42:00 21-09-2023

Старперы никак не могут смириться с мыслью, что подходит время уходить. В прямом и переносном смысле.

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Гость

09:09:41 21-09-2023

Гость (08:42:00 21-09-2023) Старперы никак не могут смириться с мыслью, что подходит вре... Ну так уходи, старпёр!

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Гость

09:52:13 21-09-2023

Старпер Байден на второй срок собрался. И после него придет такой же старпер. Старперы были, есть и будут учить молокососов, пока те сами старперами не станут

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Гость

10:06:14 21-09-2023

Гость (09:52:13 21-09-2023) Старпер Байден на второй срок собрался. И после него придет ... А тебе что до него? Он как-то на твой стул влияет или ещё на что? Просрочку он тебе в магазине продаёт или цены на бензин повышает? У тебя сидит главный чуть моложе него....

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Гость

14:41:25 21-09-2023

Гость (10:06:14 21-09-2023) А тебе что до него? Он как-то на твой стул влияет или ещё на... Старпер Байден самый главный в мире, поэтому твой стул в первую очередь зависит от него.

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