Милонов предложил наделить особым статусом все исторические символы России
С такой инициативой он обратился к главе Минкультуры России Ольге Любимовой
13 сентября 2024, 16:40, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наделить особым охранным и культурным статусом все исторические символы России, сообщает RT.
Милонов подчеркнул, что исторические символы российского государства – неотъемлемая часть культурного наследия.
"Очевидно, что в текущей исторической ситуации отечественные исторические символы нашей страны и государства нуждаются в наделении особым охранным статусом наравне с действующей официальной государственной символикой", – отметил парламентарий.
Он указал, что к таким символам можно отнести знамя Спаса Нерукотворного, боевые и военные знамена Российской империи, символику династии Романовых, флаг Российской империи образца 1914 года, флаги и знамена Советской Республики и СССР.
Ранее Милонов призвал разработать школьную форму в стиле императорской России.
16:42:15 13-09-2024
Сам Милонов уже исторический символ капиталистической России!
Каким статусом его наградим, товарищи!?...
17:08:13 13-09-2024
У него часть страны солдаты чужой армии заняли, а малахольный чудит.
21:08:32 13-09-2024
Гость (17:08:13 13-09-2024) У него часть страны солдаты чужой армии заняли, а малахольны... Говорить об этом нельзя, даже обычным гражданам, а уж со статусом тем-более.
Что угодно только не Курск и контрнаступление
14:05:45 14-09-2024
Наделите уже милонова статусом местного дурачка, и прекратите его умозаключения печатать. Печально, когда в руководстве страны сидят вот такие вот умники