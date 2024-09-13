Милонов предложил наделить особым статусом все исторические символы России

С такой инициативой он обратился к главе Минкультуры России Ольге Любимовой

13 сентября 2024, 16:40, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: телеграм-канал Виталия Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наделить особым охранным и культурным статусом все исторические символы России, сообщает RT.

Милонов подчеркнул, что исторические символы российского государства – неотъемлемая часть культурного наследия.

"Очевидно, что в текущей исторической ситуации отечественные исторические символы нашей страны и государства нуждаются в наделении особым охранным статусом наравне с действующей официальной государственной символикой", – отметил парламентарий.

Он указал, что к таким символам можно отнести знамя Спаса Нерукотворного, боевые и военные знамена Российской империи, символику династии Романовых, флаг Российской империи образца 1914 года, флаги и знамена Советской Республики и СССР.

Ранее Милонов призвал разработать школьную форму в стиле императорской России.