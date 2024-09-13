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Милонов предложил наделить особым статусом все исторические символы России

С такой инициативой он обратился к главе Минкультуры России Ольге Любимовой

13 сентября 2024, 16:40, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: телеграм-канал Виталия Милонова
Виталий Милонов / Фото: телеграм-канал Виталия Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наделить особым охранным и культурным статусом все исторические символы России, сообщает RT.

Милонов подчеркнул, что исторические символы российского государства – неотъемлемая часть культурного наследия.

"Очевидно, что в текущей исторической ситуации отечественные исторические символы нашей страны и государства нуждаются в наделении особым охранным статусом наравне с действующей официальной государственной символикой", – отметил парламентарий.

Он указал, что к таким символам можно отнести знамя Спаса Нерукотворного, боевые и военные знамена Российской империи, символику династии Романовых, флаг Российской империи образца 1914 года, флаги и знамена Советской Республики и СССР.

Ранее Милонов призвал разработать школьную форму в стиле императорской России.

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

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депутаты инициативы

Комментарии 4

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Гость

16:42:15 13-09-2024

Сам Милонов уже исторический символ капиталистической России!
Каким статусом его наградим, товарищи!?...

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Гость

17:08:13 13-09-2024

У него часть страны солдаты чужой армии заняли, а малахольный чудит.

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Гость

21:08:32 13-09-2024

Гость (17:08:13 13-09-2024) У него часть страны солдаты чужой армии заняли, а малахольны... Говорить об этом нельзя, даже обычным гражданам, а уж со статусом тем-более.
Что угодно только не Курск и контрнаступление

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Гость

14:05:45 14-09-2024

Наделите уже милонова статусом местного дурачка, и прекратите его умозаключения печатать. Печально, когда в руководстве страны сидят вот такие вот умники

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