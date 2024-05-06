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Милонов предложил создать на "Госуслугах" раздел для знакомств

Депутат выступил против сервисов, которые предлагают помощь в удовлетворении низменных сексуальных потребностей

06 мая 2024, 10:00, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минцифры Максуту Шадаеву создать раздел знакомств на портале "Госуслуги", пишет RT.

По словам парламентария, под давлением антироссийских санкций страну покинули зарубежные приложения и сайты знакомств, а появившиеся после этого аналоги предлагают помощь "не в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей и нахождении полового партнера на одну-две ночи".

Как отметил Милонов, необходимость в проверенном и надежном приложении назрела давно, и "логичной мерой было бы выделение отдельного раздела на портале "Госуслуги", где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару, заводить знакомства и выбирать любимого спутника жизни".

Милонов уже не впервые выступает с подобной инициативой. В 2023 году он предлагал создать сервис знакомств, который защитит от проституток.

депутаты Госуслуги инициативы знакомства приложения

Комментарии 15

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Гость

10:03:05 06-05-2024

Да уж! насущнее вопросов/проблем НЕТ???? Депутаты, чем занимаетесь??? У на пенсионеры получают мизерную пенсию, и детские пособия - смешны!

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Гость

10:09:23 06-05-2024

)))

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Гость

10:22:42 06-05-2024

А женатым зачем знакомится? Тоже низменно получается.

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Гость

12:52:23 06-05-2024

Гость (10:22:42 06-05-2024) А женатым зачем знакомится? Тоже низменно получается.... На Госуслугах информация о семейном положении указывается, поэтому услуги знакомства можно предоставлять только назамужним (неженатым).

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Гость

10:37:57 06-05-2024

Чтобы государство контролировало ваши знакомства.

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Гость

10:55:40 06-05-2024

Следующий шаг, налог на знакомства

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Гость

11:13:52 06-05-2024

Личный кабинет налогоплательщика толком не работает

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Гость

11:19:31 06-05-2024

После запрете нетрадиционных сайтов депутатам не где знакомиться?

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Гость

16:54:01 06-05-2024

Гость (11:19:31 06-05-2024) После запрете нетрадиционных сайтов депутатам не где знакоми...
В Хорете он знакомится. Видел его аккаунт, когда был в Москве

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Гость

17:00:20 06-05-2024

Гость (16:54:01 06-05-2024) В Хорете он знакомится. Видел его аккаунт, когда был в М... А ты зачем шарился по мужским аккаунтам? Искал друга?

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Гость

20:00:33 06-05-2024

Гость (17:00:20 06-05-2024) А ты зачем шарился по мужским аккаунтам? Искал друга?...
Партнера на ночь. И что?

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Мда...

11:24:54 06-05-2024

Пилонов решил порносайты к госуслугах привязать? Смело...

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Гость

16:05:30 06-05-2024

Может ввести рейтинг депутатов. Предложили 3 глупых идеи - выгнать с думы. Следующий!
Сколько можно кормить этих нахлебников? У них чем голова забита?!

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Гость

17:34:40 06-05-2024

Гость (16:05:30 06-05-2024) Может ввести рейтинг депутатов. Предложили 3 глупых идеи - в... одни нетрадиционные у них на уме, иначе такую зацикленность на теме не объяснить.

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Гость

18:20:10 08-05-2024

А может и правильно?

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