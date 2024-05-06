Милонов предложил создать на "Госуслугах" раздел для знакомств
Депутат выступил против сервисов, которые предлагают помощь в удовлетворении низменных сексуальных потребностей
06 мая 2024, 10:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минцифры Максуту Шадаеву создать раздел знакомств на портале "Госуслуги", пишет RT.
По словам парламентария, под давлением антироссийских санкций страну покинули зарубежные приложения и сайты знакомств, а появившиеся после этого аналоги предлагают помощь "не в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей и нахождении полового партнера на одну-две ночи".
Как отметил Милонов, необходимость в проверенном и надежном приложении назрела давно, и "логичной мерой было бы выделение отдельного раздела на портале "Госуслуги", где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару, заводить знакомства и выбирать любимого спутника жизни".
Милонов уже не впервые выступает с подобной инициативой. В 2023 году он предлагал создать сервис знакомств, который защитит от проституток.
10:03:05 06-05-2024
Да уж! насущнее вопросов/проблем НЕТ???? Депутаты, чем занимаетесь??? У на пенсионеры получают мизерную пенсию, и детские пособия - смешны!
10:09:23 06-05-2024
)))
10:22:42 06-05-2024
А женатым зачем знакомится? Тоже низменно получается.
12:52:23 06-05-2024
Гость (10:22:42 06-05-2024) А женатым зачем знакомится? Тоже низменно получается.... На Госуслугах информация о семейном положении указывается, поэтому услуги знакомства можно предоставлять только назамужним (неженатым).
10:37:57 06-05-2024
Чтобы государство контролировало ваши знакомства.
10:55:40 06-05-2024
Следующий шаг, налог на знакомства
11:13:52 06-05-2024
Личный кабинет налогоплательщика толком не работает
11:19:31 06-05-2024
После запрете нетрадиционных сайтов депутатам не где знакомиться?
16:54:01 06-05-2024
Гость (11:19:31 06-05-2024) После запрете нетрадиционных сайтов депутатам не где знакоми...
В Хорете он знакомится. Видел его аккаунт, когда был в Москве
17:00:20 06-05-2024
Гость (16:54:01 06-05-2024) В Хорете он знакомится. Видел его аккаунт, когда был в М... А ты зачем шарился по мужским аккаунтам? Искал друга?
20:00:33 06-05-2024
Гость (17:00:20 06-05-2024) А ты зачем шарился по мужским аккаунтам? Искал друга?...
Партнера на ночь. И что?
11:24:54 06-05-2024
Пилонов решил порносайты к госуслугах привязать? Смело...
16:05:30 06-05-2024
Может ввести рейтинг депутатов. Предложили 3 глупых идеи - выгнать с думы. Следующий!
Сколько можно кормить этих нахлебников? У них чем голова забита?!
17:34:40 06-05-2024
Гость (16:05:30 06-05-2024) Может ввести рейтинг депутатов. Предложили 3 глупых идеи - в... одни нетрадиционные у них на уме, иначе такую зацикленность на теме не объяснить.
18:20:10 08-05-2024
А может и правильно?