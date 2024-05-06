Милонов предложил создать на "Госуслугах" раздел для знакомств

Депутат выступил против сервисов, которые предлагают помощь в удовлетворении низменных сексуальных потребностей

06 мая 2024, 10:00, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минцифры Максуту Шадаеву создать раздел знакомств на портале "Госуслуги", пишет RT.

По словам парламентария, под давлением антироссийских санкций страну покинули зарубежные приложения и сайты знакомств, а появившиеся после этого аналоги предлагают помощь "не в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей и нахождении полового партнера на одну-две ночи".

Как отметил Милонов, необходимость в проверенном и надежном приложении назрела давно, и "логичной мерой было бы выделение отдельного раздела на портале "Госуслуги", где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару, заводить знакомства и выбирать любимого спутника жизни".

Милонов уже не впервые выступает с подобной инициативой. В 2023 году он предлагал создать сервис знакомств, который защитит от проституток.