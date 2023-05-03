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Милонов предложил создать российский сервис знакомств, который защитит от проституток

Для этого, по задумке депутата Госдумы, на платформе должна быть верификация через "Госуслуги"

03 мая 2023, 13:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Депутат Виталий Милонов на фоне новостей об уходе Tinder из России предложил создать отечественный сервис знакомств, передаёт "Говорит Москва".

По задумке парламентария, российская платформа должна иметь верификацию через "Госуслуги" для "защиты пользователей от профурсеток, эскортниц и проституток". Тем самым человек также подтвердит, что он не бот.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей отметил, что есть люди, которые создали крепкие семьи благодаря знакомству в интернете. Но Tinder многие используют для краткосрочных свиданий, "даже если это не проститутки".

"Надо сделать нормальную, хорошую, правильную сеть", – подчеркнул он.

Накануне самая популярная соцсеть онлайн-знакомств Tinder объявила об уходе из России до 30 июня. По этому случаю amic.ru подготовил список из пяти достойных отечественных альтернатив зарубежного сервису.

Комментарии 9

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Гость

13:49:21 03-05-2023

Во пиарится чувак))))))))

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Гость

13:54:22 03-05-2023

Тогда должна быть альтернативная сеть-для проституток!!!

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Гость

14:15:08 03-05-2023

Везде успевает. А зачем и кого от проституток защищать?

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Гость

14:22:31 03-05-2023

Чпокнул, через госуслуги, женись♡♡♡

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Мадам

15:40:18 03-05-2023

Ой, они так прямо нападают?

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гость

17:03:36 03-05-2023

Очень нужные и полезные предложения постоянно предлагает этот депутат. Творческая личность. Во что превратятся Госуслуги?

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Гость

07:22:30 04-05-2023

Гость (14:22:31 03-05-2023) Чпокнул, через госуслуги, женись♡♡♡... В точку! Теперь государство и в постель ко мне залезет?

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гость

09:49:55 04-05-2023

вот же придурок , до всего есть дело , и всегда идиотизм предлагает. Его надо проверить - он вменяемый вообще?

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Гость

10:05:00 04-05-2023

гость (09:49:55 04-05-2023) вот же придурок , до всего есть дело , и всегда идиотизм пре... У него ж депутатская неприкосновенность. Да и прецедент создавать нельзя - тогда всех проверять придется, а кто ж будет законы принимать?

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