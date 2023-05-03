Милонов предложил создать российский сервис знакомств, который защитит от проституток

Для этого, по задумке депутата Госдумы, на платформе должна быть верификация через "Госуслуги"

03 мая 2023, 13:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Депутат Виталий Милонов на фоне новостей об уходе Tinder из России предложил создать отечественный сервис знакомств, передаёт "Говорит Москва".

По задумке парламентария, российская платформа должна иметь верификацию через "Госуслуги" для "защиты пользователей от профурсеток, эскортниц и проституток". Тем самым человек также подтвердит, что он не бот.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей отметил, что есть люди, которые создали крепкие семьи благодаря знакомству в интернете. Но Tinder многие используют для краткосрочных свиданий, "даже если это не проститутки".

"Надо сделать нормальную, хорошую, правильную сеть", – подчеркнул он.

Накануне самая популярная соцсеть онлайн-знакомств Tinder объявила об уходе из России до 30 июня. По этому случаю amic.ru подготовил список из пяти достойных отечественных альтернатив зарубежного сервису.