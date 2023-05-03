Милонов предложил создать российский сервис знакомств, который защитит от проституток
Для этого, по задумке депутата Госдумы, на платформе должна быть верификация через "Госуслуги"
03 мая 2023, 13:45, ИА Амител
Депутат Виталий Милонов на фоне новостей об уходе Tinder из России предложил создать отечественный сервис знакомств, передаёт "Говорит Москва".
По задумке парламентария, российская платформа должна иметь верификацию через "Госуслуги" для "защиты пользователей от профурсеток, эскортниц и проституток". Тем самым человек также подтвердит, что он не бот.
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей отметил, что есть люди, которые создали крепкие семьи благодаря знакомству в интернете. Но Tinder многие используют для краткосрочных свиданий, "даже если это не проститутки".
"Надо сделать нормальную, хорошую, правильную сеть", – подчеркнул он.
Накануне самая популярная соцсеть онлайн-знакомств Tinder объявила об уходе из России до 30 июня. По этому случаю amic.ru подготовил список из пяти достойных отечественных альтернатив зарубежного сервису.
13:49:21 03-05-2023
Во пиарится чувак))))))))
13:54:22 03-05-2023
Тогда должна быть альтернативная сеть-для проституток!!!
14:15:08 03-05-2023
Везде успевает. А зачем и кого от проституток защищать?
14:22:31 03-05-2023
Чпокнул, через госуслуги, женись♡♡♡
15:40:18 03-05-2023
Ой, они так прямо нападают?
17:03:36 03-05-2023
Очень нужные и полезные предложения постоянно предлагает этот депутат. Творческая личность. Во что превратятся Госуслуги?
07:22:30 04-05-2023
Гость (14:22:31 03-05-2023) Чпокнул, через госуслуги, женись♡♡♡... В точку! Теперь государство и в постель ко мне залезет?
09:49:55 04-05-2023
вот же придурок , до всего есть дело , и всегда идиотизм предлагает. Его надо проверить - он вменяемый вообще?
10:05:00 04-05-2023
гость (09:49:55 04-05-2023) вот же придурок , до всего есть дело , и всегда идиотизм пре... У него ж депутатская неприкосновенность. Да и прецедент создавать нельзя - тогда всех проверять придется, а кто ж будет законы принимать?