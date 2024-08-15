Правда ли, что обязали носить школьную форму? О новых уроках и требованиях в школах

Заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев рассказал, какие новшества ждут школьников и родителей с 1 сентября

15 августа 2024, 10:20, ИА Амител

С 1 сентября российских школьников и учителей ждет целый ряд новшеств. Появятся новые предметы и новые требования. Так, детей будут обучать начальной военной подготовке, в законе закрепили право учителя на защиту чести и достоинства, а школьная форма, говорят, должна стать обязательной. К чему готовиться детям, родителям и педагогам - в "Переговорке" на amic.ru рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев. Поговорили о дефиците кадров, нагрузке на учителей и о том, как педагоги могут получить миллион рублей не только от государства, но и от Алтайского края. И, конечно, обсудили ЕГЭ - зло это или все-таки благо.

Кто в "Переговорке"



Юрий Абдуллаев - заместитель Председателя Правительства Алтайского края.

Родился 26 декабря 1977 года в городе Джамбул Казахской ССР.

В 1994 году закончил Орловскую среднюю школу Немецкого национального района Алтайского края.

В 1999 году закончил АлтГУ по специальности "филолог. Преподаватель филологии". В 2021 году - Академию труда и социальных отношений по специальности "юриспруденция".

С 1999 по 2002 год работал заместителем директора по воспитательной работе, учителем русского языка и литературы Шумановской средней школы Немецкого национального района Алтайского края.

С 2005 по 2007 год - председатель комитета по образованию администрации Немецкого национального района.

С 2007 по 2009 год - начальник отдела в управлении Алтайского края по образованию и делам молодежи.

С 2009 по 2012 год - заместитель начальника Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края.

В марте 2024 года назначен на пост заместителя председателя правительства Алтайского края.



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