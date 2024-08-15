Правда ли, что обязали носить школьную форму? О новых уроках и требованиях в школах
Заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев рассказал, какие новшества ждут школьников и родителей с 1 сентября
15 августа 2024, 10:20, ИА Амител
С 1 сентября российских школьников и учителей ждет целый ряд новшеств. Появятся новые предметы и новые требования. Так, детей будут обучать начальной военной подготовке, в законе закрепили право учителя на защиту чести и достоинства, а школьная форма, говорят, должна стать обязательной. К чему готовиться детям, родителям и педагогам - в "Переговорке" на amic.ru рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев. Поговорили о дефиците кадров, нагрузке на учителей и о том, как педагоги могут получить миллион рублей не только от государства, но и от Алтайского края. И, конечно, обсудили ЕГЭ - зло это или все-таки благо.
Кто в "Переговорке"
Юрий Абдуллаев - заместитель Председателя Правительства Алтайского края.
Родился 26 декабря 1977 года в городе Джамбул Казахской ССР.
В 1994 году закончил Орловскую среднюю школу Немецкого национального района Алтайского края.
В 1999 году закончил АлтГУ по специальности "филолог. Преподаватель филологии". В 2021 году - Академию труда и социальных отношений по специальности "юриспруденция".
С 1999 по 2002 год работал заместителем директора по воспитательной работе, учителем русского языка и литературы Шумановской средней школы Немецкого национального района Алтайского края.
С 2005 по 2007 год - председатель комитета по образованию администрации Немецкого национального района.
С 2007 по 2009 год - начальник отдела в управлении Алтайского края по образованию и делам молодежи.
С 2009 по 2012 год - заместитель начальника Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края.
В марте 2024 года назначен на пост заместителя председателя правительства Алтайского края.
Координирует и контролирует: Министерство образования и науки Алтайского края, Министерство культуры Алтайского края, отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края администрации губернатора и правительства Алтайского края.
01:23. Все ли школы Алтайского края готовы к новому учебному году и какие проблемы имеются?
02:32. В каких населенных пунктах Алтайского края появятся новые школы. А где построят самую большую школу в регионе?
03:47. "Это не просто переименование технологии в труд". О том, что за новый предмет – "трудовое обучение" - вводят в школах и чему там будут учить детей.
05:34. Про учебные сборы для школьников и начальную военную подготовку, которые предполагает еще один новый предмет – "Основы безопасности и защиты Родины".
06:18. Юрий Абдуллаев рассказывает о том, кто будет вести эти новые предметы.
07:15. "Стоит немалых денег". О том, какое оснащение должно быть в школах.
07:49. "Уже нет запрета на ряд трудовых функций, которые выполняет ученик". О том, как воспитать в современных детях понимание ценности труда.
09:23. Правда ли, что с этого года все дети обязаны носить школьную форму? И зачем нужен для нее ГОСТ?
11:54. "В жизни есть свои правила". Что будет, если ребенок не будет носить школьную форму?
14:01. Про запрет пользования мобильными телефонами на уроках. Как это будет работать в школах Алтайского края?
15:55. "Есть штрафные санкции, а школы оснащены камерами". Про борьбу с вейпами и курением на территории школ.
18:11. О дефиците учителей и о том, как в Алтайском крае решают эту проблему.
18:58. "Всё, что приближается к двум ставкам – это не порядок". О том, какую нагрузку испытывают сегодня учителя.
20:23. "175 педагогов получили 1 млн рублей". Как работает федеральная программа "Земский учитель" и сколько педагогов не выдерживают и разрывают контракт.
20:49. В этом году начинает действовать региональная программа "Земский учитель Алтайского края". Как в нее попасть и какие выплаты получат педагоги.
21:31. "Даже предоставляют жилье". Какие еще меры поддержки есть в Алтайском крае для молодых педагогов.
22:32. "Сегодня в школы привели своих детей те, кто вырос в 90-е". Зачем понадобилось в законе прописывать право педагога на уважение человеческого достоинства и чести. И как будет соблюдаться этот закон?
26:28. "Было три нарушения". Как прошли ЕГЭ в школах Алтайском крае.
27:52. Растет интерес к инженерно-техническим специальностям. О результатах ЕГЭ и предпочтениях выпускников.
28:56. Все-таки, ЕГЭ – это зло или благо для выпускников, и нужно ли его отменять?
10:27:03 15-08-2024
милонов предложил - по лучшим образцам РИ и СССР.
ну вот - можем же когда хотим.
10:33:48 15-08-2024
НВП кроме нас и Северной Кореи есть у кого?
23:54:33 15-08-2024
Гость (10:33:48 15-08-2024) НВП кроме нас и Северной Кореи есть у кого?... В Северной Корее нет НВП(((
10:48:22 15-08-2024
Что за ерунду я прочитал? Моя дочь учится уже на 2 курсе университета. В 2012 году когда она пошла учиться в первый класс в гимназию уже тогда обязали ходить в школьной форме.
11:23:22 15-08-2024
Гость (10:48:22 15-08-2024) Что за ерунду я прочитал? Моя дочь учится уже на 2 курсе уни... это было решение конкретной гимназии.
10:57:01 15-08-2024
И не просто обязать а в приказном порядке что бы покупали у определенных лиц/фирм/заводов.
10:57:05 15-08-2024
Александр (10:35:03 15-08-2024) Прошу выложить видео на нормальный ресурс. Сейчас выкладыват... Посмотрите внимательнее: видео выложено во Вконтакте. Или Вас этот ресурс не устраивает?
11:45:59 15-08-2024
редакция (10:57:05 15-08-2024) Посмотрите внимательнее: видео выложено во Вконтакте. Или Ва... ну вот его перезалили, до этого ссылка на ютуб была
14:20:53 15-08-2024
редакция (10:57:05 15-08-2024) Посмотрите внимательнее: видео выложено во Вконтакте. Или Ва... Вконтакте требует регистрацию, для просмотра
13:15:28 15-08-2024
Униформа/спецодежа настраивает людей на определённую деятельность. Когда отменили школьную форму, дети потеряли психологический настрой на обучение (в уличной, домашней, праздничной, спортивной... одежде распоясанными шли в школу) Надо учителям тоже спецформу внедрить, чтобы...
16:37:36 15-08-2024
Гость (13:15:28 15-08-2024) Униформа/спецодежа настраивает людей на определённую дея... Тогда надо начинать с учителей! Ввести униформу для педколлектива. Можно взять за образец военную форму с погонами. Чтобы отличать, кто директор, завуч, учитель какой категории.
20:16:50 15-08-2024
Кусик (16:37:36 15-08-2024) Тогда надо начинать с учителей! Ввести униформу для педколле...
Вот откуда у невменяемых родителей будут вменяемые дети? Последние учителя разбегуться, а репетиторов на всех не хватит.
23:52:17 15-08-2024
Гость (20:16:50 15-08-2024) Вот откуда у невменяемых родителей будут вменяемые дети?... То есть против формы учеников вы ничего не имеете, а учителей -ни-ни? Нет уж! Начинать надо с педколлектива! Пусть покажут пример детям! Им не только единую форму, но и стрижку всем короткую, как в 90х. чтобы полное единообразие. Конечно, может возникнуть проблема, дети не всегда идентифицируют своего педагога, но есть простое решение, принять ко всем обращение без имени и отчества, а просто "господин учитель", подойдет любому полу, ошибки не будет.
08:45:29 16-08-2024
Гость (23:52:17 15-08-2024) То есть против формы учеников вы ничего не имеете, а учителе... Обратитесь к доктору. Вы реально больны.
10:50:16 16-08-2024
Гость (08:45:29 16-08-2024) Обратитесь к доктору. Вы реально больны. ... Что, не нравится? Вы учитель, судя по тону, выбранному вами. Привыкли кошмарить учеников и родителей , сами не хотите форму носить!
10:55:50 16-08-2024
Гость (10:50:16 16-08-2024) Что, не нравится? Вы учитель, судя по тону, выбранному вами....
Я доктор, если Вам так интересно. И по Вашему профилю. Принимаю в клинике им. Ю.К. Эрдмана. Вам туда прямая дорога.
ПЫСЫ .А кошмарите учителей только вы, родители. Сейчас учителя абсолютно бесправны.
18:04:53 15-08-2024
Гость (13:15:28 15-08-2024) Униформа/спецодежа настраивает людей на определённую дея... Офисная одежда не предполагает, что её носитель будет бегать и прыгать на перемене, а детям это жизненно необходимо. Придите на работу в костюме и светлой рубашке, потом пробежитесь по коридорам офиса и лестницам рысцой. Провоняете пОтом, костюм в химчистку. С детской офисной одеждой та же история.
22:56:07 15-08-2024
Гость (13:15:28 15-08-2024) Униформа/спецодежа настраивает людей на определённую дея... Окончил школу ещё в советское время(1983г), единственный плюс формы в то время - она была ноской и вообще на учёбу не влияла - от слова совсем, желание учится не зависит от наличия формы, зависит от мотивации, сейчас мотвации нет совсем.
13:23:14 15-08-2024
Никто никого не обязывал. Темный низ, светлый вверх. 6й класс.
13:25:49 15-08-2024
Гость (13:23:14 15-08-2024) Никто никого не обязывал. Темный низ, светлый вверх. 6й клас... здесь речь именно про форму - одна выкройка, материал. возможно и один производитель.
13:44:01 15-08-2024
Мусик (13:25:49 15-08-2024) здесь речь именно про форму - одна выкройка, материал. возмо... А по твоему я про что? Никакой формы. Темный низ, светлый верх. Так сказать офисный вариант.
15:55:58 15-08-2024
Интересный трудовой путь у Ю. Абдуллаева. 3 года работал учителем, потом 3 года скрыты и сразу председатель комитета по образованию администрации Немецкого национального района. 3 года реального труда и всё. Разве этого достаточно для руководящей должности??? Ну и ну.
17:28:32 15-08-2024
Не смейтесь, пожалуйста! Мне сегодня ПРИСНИЛСЯ танк на улице Барнаула, шустро ехал вверх по пр.Ленина, от его грохота в ужасе проснулась в 5:30. Вот и НВП ввели: ужас продолжается. Толку от сего предмета в школе не будет. Проходили, знаем.
00:11:40 16-08-2024
Было у нас НВП когда-то (17:28:32 15-08-2024) Не смейтесь, пожалуйста! Мне сегодня ПРИСНИЛСЯ танк на улиц... вот нет бы выхватить рпг и засадить ему под хобот...
и чему вас на нвп только учили.
08:51:14 16-08-2024
Мусик (00:11:40 16-08-2024) вот нет бы выхватить рпг и засадить ему под хобот...и че... Думаете, сейчас будут учить лучше?
09:39:22 16-08-2024
Странная информация трудового пути Ю. Абдуллаева. По 2012 год работал в Главном управлении образования, а потом сразу данные о 2024 годе - назначен на пост заместителя председателя правительства края. А чем он занимался 12 лет? Кем работал и где?
10:25:26 16-08-2024
Огонь (09:39:22 16-08-2024) Странная информация трудового пути Ю. Абдуллаева. По 2012 го... Излишне самодовольное лицо! Надменное!!!!!!!!!!!!!
20:10:58 16-08-2024
Огонь (09:39:22 16-08-2024) Странная информация трудового пути Ю. Абдуллаева. По 2012 го... Был председателем профкома
11:45:35 17-08-2024
Форму обязательно вводят каждый год(и по физ-ре тоже), а ходят все кому как вздумается.
Верните часы на закрепление матеряла, уберите, пожалуйста, внеурочки. И хватит уже новшевств и эксперементов это издевательство над детьми, учителями и родителями.