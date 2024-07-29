В Госдуме рассказали, сколько должна стоить школьная форма ребенка

Можно приобрести и бюджетный вариант школьной одежды, но стоит ли это делать?

29 июля 2024, 11:10, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

Депутаты Госдумы рассказали "Парламентской газете", как правильно собирать ребенка к школе, сколько должна стоить одежда и на что обращать внимание при ее выборе.

По данным издания, чтобы сейчас подготовить девочку к школе, в среднем потребуется 13,3 тыс. рублей, а мальчика – 14,2 тыс. рублей. А в 2023 году, по данным Росстата, в среднем школьная форма для девочек стоила около 8,7 тыс. рублей, а для мальчиков – около 6,9 тыс. рублей.В случае ограниченного бюджета можно приобрести и бюджетный вариант школьной одежды. Так, полный комплект для девочки обойдется в 5,7 тыс. рублей, а для мальчика – 6,6 тысячи рублей. Плюс потребуется еще и форма для физкультуры – 2,8 тыс. рублей.

Впрочем, как отметила депутат Госдумы Яна Лантратова, в первую очередь нужно смотреть не на стоимость одежды, а на качество и материалы.

"Ребенку в этой одежде ходить практически целый день. Поэтому лучше, конечно, отказываться от синтетики в пользу хлопка. Не покупать слишком обтягивающую одежду", – уточнила Лантратова.

Еще один депутат ГД, Татьяна Буцкая, подчеркнула, что нельзя покупать ребенку какую угодно одежду, поскольку она может сказаться на его здоровье. Если в синтетике проводить долгие часы, то температура тела может повыситься на целый градус.

"Школьная форма – это не просто повседневные вещи, это одежда, в которой ребенок ходит практически по десять часов в день, поэтому критериев у нее много. Она должна быть комфортной, дышащей, немаркой, немнущейся", – указала Буцкая.

Ранее в Госдуме рассказали, за что не должны платить родители школьников и нужно ли сдавать деньги на шторы, ремонт и охрану.