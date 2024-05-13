Милонов раскритиковал чиновника, который назвал пострадавших от паводка клоунами

По словам депутата, разговаривать с людьми всегда следует по-человечески

13 мая 2024, 10:45, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сотруднику правительства Омской области Степану Огорелкову нужно научиться держать себя в руках, заявил news.ru депутат Виталий Милонов.

Ранее Огорелков назвал пострадавших из-за прорыва дамбы земляков "клоунами, которые ничего не добились". Поводом для такой реакции стала петиция о проведении проверки и привлечении к ответственности администрации Усть-Ишимского района, которая своевременно не обезопасила жителей.

"Конечно, когда ты находишься на такой должности, нужно держать себя в руках, – комментирует Милонов. – Оскорблять людей точно нельзя, они сейчас пострадали от стихийного бедствия. Иногда люди в подобных ситуациях могут задавать вопросы, которые тебе кажутся не всегда справедливыми".

По его словам, многие люди из-за произошедшего испытали настоящую трагедию и могут вести себя эмоционально, однако говорить с ними всегда следует по-человечески. Милонов выразил надежду, что ситуация не завершится "глобальными репрессиями", а чиновник осознает свою ошибку, извинится и сам примет активное участие в решении проблем с паводками.