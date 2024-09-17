Милый дворник и косматый геолог. Какую работу реже всего ищут жители Алтая?

А чаще всего соискатели ищут работу менеджерами по продажам и работе с клиентами

17 сентября 2024, 11:29, ИА Амител

Дворник убирает улицу / Фото: unsplash.com

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какая работа меньше всего интересует соискателей из Алтайского края в сентябре.

"Реже всего соискатели из Алтайского края ищут работу по специальностям дворник, геолог, методолог, брокер, дата-сайентист, технический писатель, продюсер, комплаенс-менеджер, оценщик, метролог, менеджер по компенсациям и льготам", – говорится в исследовании.

Чаще всего соискатели ищут работу менеджерами по продажам и работе с клиентами (на эту специальность приходится 5% от всех открытых резюме), на втором месте по популярности – работа администраторами и упаковщиками (по 3,3%), на третьем – водителями (3,2%).

Также в списке наиболее востребованных позиции продавца-консультанта и продавца-кассира (2,7% ищут работу по этим профессиям), официанта, бармена, бариста и разнорабочего (по 2,3%), оператора call-центра (2%), менеджера по работе с партнерами, кассира-операциониста, оператора базы данных, секретаря, программиста или разработчика, юриста, охранника, дизайнера или художника, кладовщика (по 1%).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на одну вакансию дворника приходится лишь 0,5 резюме, поэтому за этих специалистов работодателям приходится бороться.